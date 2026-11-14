ΗΠΑ: Επιστρέφουν οι πτήσεις μετά από 4,5 ώρες αναστολής – Πώς ο νέος εξοπλισμός «λύγισε» το παλιό δίκτυο της FAA, χάος και εγκλωβισμένοι επιβάτες στα αεροδρόμια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέλος στον συναγερμό που πάγωσε τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ για 4,5 ώρες έδωσε η FAA, ανάβοντας ξανά το «πράσινο φως» για τις αναχωρήσεις. Η κατάρρευση αποδόθηκε σε υπερφόρτωση των απαρχαιωμένων δικτύων κατά τη διάρκεια αναβαθμίσεων, αφήνοντας ωστόσο πίσω της ένα ντόμινο ακυρώσεων, καθυστερήσεων και πολύωρης ταλαιπωρίας για χιλιάδες επιβάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκτεταμένη βλάβη στις επικοινωνίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) συνδέεται με κυβερνοεπίθεση ή άλλη κακόβουλη ενέργεια.

Update in minuteshttps://t.co/4UrObq7Tm8 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών την Παρασκευή οδήγησε στη μεγαλύτερη πανεθνική καθήλωση αεροσκαφών των τελευταίων 25 ετών, με περισσότερες από 2.000 πτήσεις να ακυρώνονται και εκατοντάδες να εκτρέπονται.

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η FAA ανακοίνωσε ότι οι αναχωρήσεις αεροσκαφών μπορούν να επαναληφθούν, μετά την άρση της απαγόρευσης.

«Θα μας πάρει λίγο χρόνο»

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε διατάξει την καθήλωση όλων των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο το απόγευμα της Παρασκευής, επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και λόγους ασφαλείας.

Το πρόβλημα επικοινωνίας επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία κατευθύνουν τα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους μεταξύ των αεροδρομίων της χώρας.

Η πανεθνική αναστολή πτήσεων ήταν η πρώτη από τον Ιανουάριο του 2023, όταν είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία βασικό πληροφοριακό σύστημα της FAA, και η δεύτερη μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Την εκτίμηση ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ θα έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών εξέφρασε ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, παρά την εκτεταμένη αναστάτωση. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Ντάφι αναγνώρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την αποκατάσταση της χωρητικότητας των πτήσεων και την εξυπηρέτηση των επιβατών που επηρεάστηκαν.

«Θα μας πάρει λίγο χρόνο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις για να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση των διαταραγμένων δρομολογίων.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Ερωτηθείς εάν η αναστάτωση θα επηρεάσει τα ταξίδια της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο υπουργός δήλωσε ότι εκτιμά πως το σύστημα θα έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία μέχρι τότε.

Όπως σημείωσε, πολλοί φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσουν την επιστροφή στις ιδιαίτερες πατρίδες τους από την επόμενη Παρασκευή, γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους για τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ.

Η FAA αναλαμβάνει την ευθύνη για την αναστολή των πτήσεων

Ο Σον Ντάφι ξεκαθάρισε επίσης ότι η ευθύνη για την πανεθνική αναστολή των πτήσεων δεν βαραίνει τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

«Αυτό δεν είναι λάθος των αεροπορικών εταιρειών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η FAA συνεργάζεται στενά με τους αερομεταφορείς για την αποκατάσταση των λειτουργιών και τη μεταφορά των επιβατών στους προορισμούς τους.

«Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να αναλάβω την ευθύνη όταν πρόκειται για την FAA και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε.

America's skies are reopening after a 4 hour, 22 minute nationwide ground stop, the longest since 9/11 as far as we can find.



Our estimate: about 633,000 travelers were grounded. At the low point, just 336 planes were in the air over the lower 48, down from 4,266 when it… pic.twitter.com/nyB93iVczx — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) November 14, 2026

Προβλήματα στον παλαιό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

Σύμφωνα με τον υπουργό, η διακοπή προκλήθηκε από προβλήματα στις παλαιές τηλεπικοινωνιακές υποδομές του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως εξήγησε, ο παλαιότερος εξοπλισμός υπερφορτώθηκε, προκαλώντας διακοπτόμενες δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες και στα ραντάρ. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν τελικά στην απόφαση για την αναστολή των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, τουλάχιστον 827 πτήσεις είχαν εκτραπεί έως τις 7:05 το απόγευμα, ώρα Ανατολικής Ακτής. Από αυτές, οι 670 επέστρεψαν στο αεροδρόμιο από το οποίο είχαν αναχωρήσει, ενώ 157 κατευθύνθηκαν σε διαφορετικό αεροδρόμιο.

Μεταξύ των αεροδρομίων που δέχθηκαν μεγάλο αριθμό εκτρεπόμενων πτήσεων ήταν το Washington Dulles, το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, το Σινσινάτι/Βόρειο Κεντάκι και το Νάσβιλ.

Περίπου 11.000 πτήσεις, που επρόκειτο να μεταφέρουν περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από αμερικανικά αεροδρόμια μετά τις 16:00, ώρα Ανατολικής Ακτής, γεγονός που ενίσχυε τον κίνδυνο νέων ακυρώσεων και εκτροπών.

Οι United Airlines και American Airlines ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα θα συνεχίζονταν. Η American Airlines ανέφερε επίσης ότι θα καταβάλει προσπάθειες ώστε οι επιβάτες να φτάσουν στους προορισμούς τους το συντομότερο δυνατό, μετά την άρση των περιορισμών.

Εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια

Στο αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο, οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν για την αναστολή των πτήσεων από τις οθόνες που εμφάνιζαν καθυστερήσεις σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Πολλοί επικοινώνησαν με συγγενείς και φίλους, προσπαθώντας να αποφασίσουν αν θα έπρεπε να διανυκτερεύσουν στην πόλη ή να αναζητήσουν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης.

Η 27χρονη Άμπερ ΜακΚουίλκιν, από το Σιάτλ, κινδύνευε να χάσει ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη με φίλους για τους παγκόσμιους τελικούς του League of Legends. Όπως είπε, οι φίλοι της είχαν ήδη φτάσει στον προορισμό τους, ενώ η ίδια δεν λάμβανε σαφείς πληροφορίες για την πτήση της.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισαν ο Όστιν Κέρτις και η σύζυγός του, οι οποίοι ταξίδευαν από το Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα προς το Ντένβερ για το baby shower ενός φίλου τους. Το ζευγάρι είχε επιβιβαστεί σε πτήση στο Ο’Χέαρ, όταν οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να αποβιβαστούν.

Προβλήματα και στις μετακινήσεις αθλητικών ομάδων

Η αναστολή των πτήσεων επηρέασε και τις μετακινήσεις αθλητικών ομάδων του NBA, του NHL και πανεπιστημιακών διοργανώσεων, ενώ ομάδες του NFL εξέφραζαν ανησυχία για το αν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν εγκαίρως για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στις εμπορευματικές πτήσεις. Η FedEx, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμη να ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν καθημερινά περίπου 61.000 τόνους εμπορευμάτων, από επιστολές έως δέματα, προς και από περισσότερες από 220 χώρες.

Στο επίκεντρο η παλαιά τεχνολογία των συστημάτων ελέγχου

Οι Aρχές εξέταζαν επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση του περιστατικού με την εφαρμογή νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης από την FAA, το οποίο εντοπίζει προβλήματα και προτείνει αλλαγές στις διαδρομές των αεροσκαφών. Ωστόσο, το σύστημα λειτουργεί από μία εγκατάσταση κοντά στην Ουάσινγκτον και αποστέλλει συστάσεις στα κέντρα ελέγχου.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των παλαιών τεχνολογικών υποδομών της εναέριας κυκλοφορίας, μετά την έγκριση κονδυλίου 12,5 δισ. δολαρίων από το Κογκρέσο. Στο πλαίσιο του έργου, παλαιά χάλκινα καλώδια αντικαθίστανται από οπτικές ίνες και αναβαθμίζονται τα ραδιοσυστήματα στα αεροδρόμια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, απαιτούνται ακόμη 30 δισ. δολάρια για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να πιέζει το Κογκρέσο για την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης.

Ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας και πρώην πιλότος της United Airlines, Στιβ Αρόγιο, συνέκρινε το περιστατικό με διακοπή επικοινωνιών που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο και είχε επηρεάσει εκατοντάδες πτήσεις στα βορειοανατολικά της χώρας, επισημαίνοντας πως αυτή τη φορά το πρόβλημα έλαβε πανεθνικές διαστάσεις και ενδέχεται να συνδέεται με την απαρχαιωμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα —είτε επειδή τα παλιά καλώδια είναι φθαρμένα είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο— πρέπει να καθηλώσεις τα αεροπλάνα στο έδαφος και να μην τα αφήσεις στον αέρα, όπου θα ρισκάρεις να μην μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η χθεσινή καθήλωση διέφερε από εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς δεν δόθηκε εντολή άμεσης προσγείωσης στα αεροσκάφη που πετούσαν ήδη και οι πιλότοι διατηρούσαν επικοινωνία με τους ελεγκτές εδάφους στα αεροδρόμια.

Διαβάστε επίσης:

New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

«Συγγνώμη» από τη Microsoft για το παγκόσμιο μπλακ άουτ – Αποκλείει κυβερνοεπίθεση, αποκαθίστανται οι υπηρεσίες

ΗΠΑ: Καθηλώνονται τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα με εντολή της FAA – Αναφορές για προβλήματα στις επικοινωνίες