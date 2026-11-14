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ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Γιάννης Σχίζας ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΙΖΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2464
12/11/2026
14.11.2026 07:30

Η αδύναμη υπερδύναμη

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2464
12/11/2026
14.11.2026 07:30
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Το Δόγμα Μονρόε, που διατυπώθηκε το 1823 και πρόβλεπε ότι το δυτικό ημισφαίριο (η αμερικανική ήπειρος) δεν αποτελεί πλέον πεδίο για μελλοντικό αποικισμό ή ανάμειξη από ευρωπαϊκές δυνάμεις, αποτέλεσε βασική αρχή της αμερικανικής πολιτικής. Η Αμερική ανήκε στους Αμερικανούς, για την ακρίβεια στους Βορειοαμερικανούς, γιατί πολύ σύντομα η «λεγάμενη» βρέθηκε σε πόλεμο με το Μεξικό.

Προηγήθηκε η επανάσταση του Τέξας (1835), στην οποία οι έποικοι εξεγέρθηκαν ενάντια στη μεξικανική κυβέρνηση του δικτάτορα Σάντα Άννα, με αποτέλεσμα την οχύρωση στην παλιά ιεραποστολή του Άλαμο και τη μάχη που γυρίστηκε κινηματογραφικό έργο με τον θρυλικό Ντέιβιντ Κρόκετ – τον υποδυόταν ο Τζων Γουέιν. Τελικά το Τέξας, τρεις φορές πιο μεγάλο απ’ την Ελλάδα της Λωζάννης, προσαρτήθηκε από την Αμερική. Το 1898 η Αμερική διεξάγει πόλεμο με την Κούβα, το Πουέρτο Ρίκο, το Γκουάμ και τις Φιλιππίνες, τον συνεχίζει δε κατά των Φιλιππινέζων ανταρτών – επιτυχώς. Ήδη από τότε παίρνει τα χαρακτηριστικά υπερδύναμης.

Ο 20ός αιώνας γίνεται η αφορμή αναρίθμητων πολέμων, εκτός βέβαια της Αμερικανικής Ηπείρου. Οι Αμερικανοί δοκιμάζουν εναντίον των Ιαπώνων δυο ατομικές βόμβες – κι εδώ επιτυχώς. Διεξάγουν πόλεμο στην Κορέα, έρχονται να στηρίξουν την παραπαίουσα ισχύ των Γάλλων στο Βιετνάμ. Τελικά εκεί χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια, και το 1973 αποχωρούν παταγωδώς από το Ανόι – που έγινε η πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Δεν πτοούνται όμως, γι’ αυτό τελειώνουν τον αιώνα με πολέμους κατά του Ιράκ.

Στον 21ο αιώνα ξεκινούν ιστορίες με Αφγανούς, αλλά αφού υποχωρήσουν ταπεινοφρόνως αρχίζουν να ασχολούνται με τον Καναδά, το Μεξικό, τη Γροιλανδία, και φυσικά με το Ιράν. Κερδίζουν προς ώρας τη Γροιλανδία, αλλά χάνουν τον Καναδά, που πλευρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να φέρονται με έπαρση απέναντι στους γηγενείς Αμερικανούς, τους Τσερόκι, τους Ναβάχο, τους Σιού, τους Απάτσι. Όταν σχηματίζεται το μέγα πλήθος των νεοφερμένων που έχουν παλιώσει και η ιδέα του εποικισμού τους ξεχνιέται, τότε για τους φρεσκομετανάστες χρησιμοποιούν υποτιμητικά τον όρο immigrant – που σημαίνει «μετανάστης».

Οι άνθρωποί μας ήθελαν να είναι wannabe (want to be) πολλά και διάφορα, στα οποία συμπεριέλαβαν και το σημαίνον «Ινδιάνος». Και σαν να μην έφτανε αυτό από το 1970 καταργούν τον κανόνα του χρυσού και επιφυλάσσουν το εκδοτικό προνόμιο του χρήματος για τον εαυτό τους. Φυσικό είναι να βρίσκονται τώρα με χρέος τρισεκατομμυρίων.

Το είπε ο Τραμπ, θέλει να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά, αλλά αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση της σημερινής μικρότητας.

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