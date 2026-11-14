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BUSINESS

14.11.2026 08:05

Seanergy Maritime: Κέρδη ρεκόρ 61,9 εκατ. δολαρίων και επενδύσεις 855 εκατ. για ανανέωση του στόλου

14.11.2026 08:05
Seanergy

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Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης βρίσκεται η Seanergy Maritime Holdings, η οποία αξιοποιεί τη σημαντική άνοδο των ναύλων στη μεταφορά ξηρού φορτίου για να ενισχύσει την κερδοφορία της και να προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της.

Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 61,9 εκατ. δολαρίων για το εννεάμηνο του 2026, έναντι 8,8 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση φτάνει το 604%, με την εταιρεία να καταγράφει την υψηλότερη καθαρή κερδοφορία εννεαμήνου στην ιστορία της.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 155,2 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 43%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 110,5 εκατ. δολάρια.

Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη αυτή ήταν η ενίσχυση των ναύλων στα πλοία τύπου Capesize, στα οποία ειδικεύεται ο όμιλος.

Η δύναμη των ναύλων

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου διαμορφώθηκε στα 30.216 δολάρια στο εννεάμηνο, αυξημένος κατά 59% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία των συνθηκών που επικρατούν στη διεθνή ναυλαγορά, ιδιαίτερα στον τομέα μεταφοράς πρώτων υλών, όπως το σιδηρομετάλλευμα και ο άνθρακας.

Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ξηρού φορτίου, ακόμη και σχετικά μικρές μεταβολές στους ημερήσιους ναύλους μπορούν να έχουν ιδιαίτερα μεγάλη επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα.

Η Seanergy κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία, ενισχύοντας τόσο τα έσοδα όσο και τις ταμειακές της δυνατότητες.

Το τρίτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. δολάρια, έναντι 12,8 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 57,5 εκατ. δολάρια.

Επενδύσεις και μέρισμα

Η ισχυρή κερδοφορία συνοδεύεται από σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η εταιρεία προωθεί πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 855 εκατ. δολαρίων για την ανανέωση του στόλου της, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Η επιλογή σύγχρονων πλοίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι απαιτήσεις περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τις αποφάσεις των ναυτιλιακών ομίλων.

Παράλληλα, η Seanergy ανακοίνωσε αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος στα 0,40 δολάρια ανά μετοχή, από 0,35 δολάρια προηγουμένως.

Πρόκειται για την εικοστή συνεχόμενη τριμηνιαία διανομή, ενώ οι συνολικές επιστροφές κεφαλαίων προς τους μετόχους έχουν φτάσει τα 117 εκατ. δολάρια από την έναρξη του σχετικού προγράμματος.

Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα είναι η αξιοποίηση της σημερινής υψηλής κερδοφορίας, χωρίς να αυξηθεί υπέρμετρα η χρηματοοικονομική έκθεση του ομίλου.

Η ναυτιλία παραμένει κυκλική αγορά και οι υψηλοί ναύλοι δεν αποτελούν δεδομένο για το μέλλον. Η ισορροπία ανάμεσα στις επενδύσεις, τη ρευστότητα και την ανταμοιβή των μετόχων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της εταιρείας.

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