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14.11.2026 08:01

ΗΠΑ: Δεξαμενόπλοιο εμβόλισε κρουαζιερόπλοιο στη Νέα Ορλεάνη – Στο νοσοκομείο 32 επιβάτες

14.11.2026 08:01
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Δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε χθες Παρασκευή με πολυτελές ποταμόπλοιο που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης στον ποταμό Μισισιπή, με αποτέλεσμα το σκάφος αναψυχής να πάρει κλίση και να βυθιστεί, ανακοίνωσε η εταιρεία που το διαχειρίζεται προσθέτοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο X ότι το σκάφος της, το «American Heritage», ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.

«Δεν έχουμε κανέναν αγνοούμενο, πράγμα που αποτελεί πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή. Και αυτό οφείλεται σε όλους τους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο», δήλωσε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Ελένα Μορένο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το απόγευμα.

Η Μορένο πρόσθεσε ότι 32 επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως «κανείς τους δεν φέρει τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα». Σύμφωνα με τη δήμαρχο, περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη πληρώματος βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο τη στιγμή του ατυχήματος.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι, όταν το τάνκερ «Atlantic Asphalt» «έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε» με το ποταμόπλοιο, σημείωσε η Μορένο.

Καθώς οι επιβάτες άρχισαν να το εγκαταλείπουν, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να βυθίζεται και τελικά «πήρε κλίση και αναποδογύρισε», με αποτέλεσμα άνθρωποι να πέσουν στο ποτάμι, διευκρίνισε η δήμαρχος.

Η Μορένο εκτίμησε ότι η άμεση αντίδραση του προσωπικού των τοπικών, των πολιτειακών και των ομοσπονδιακών αρχών καθώς και των παρευρισκόμενων σε άλλα σκάφη συνέβαλε στη χωρίς θύματα απομάκρυνση των επιβατών του ποταμόπλοιου.

Το αμερικανικό Λιμενικό σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι η κυκλοφορία στον Μισισιπή, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα, έχει ανασταλεί.

Υπό διερεύνηση τα αίτια, «βλέπουν» βλάβη

Η επικεφαλής της Ακτοφυλακής της Νέας Ορλεάνης Μέλανι Μπέρναμ δήλωσε στην εφημερίδα «New Orleans Advocate» ότι το δεξαμενόπλοιο φαίνεται ότι παρουσίασε κάποιου είδους βλάβη στο σύστημα πηδαλιουχίας, ωστόσο τα αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η Μπέρναμ πρόσθεσε ότι η διερεύνηση του περιστατικού «θα χρειαστεί χρόνο (…) Πιθανόν θα έχω κάποιες εσωτερικές πληροφορίες και μια σαφή αίσθηση της κατεύθυνσης (της έρευνας) σε λίγες μέρες».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το «απίστευτο έργο διάσωσης από τις ομάδες άμεσης επέμβασης», γράφοντας στο Truth Social: «Είναι αξιοθαύμαστο ότι δεν σκοτώθηκε κανείς σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση».

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