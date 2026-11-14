Συλλυπητήρια της κυβέρνησης για τον χαμό δύο πυροσβεστών σε πυρκαγιά στο Ζεφύρι – Μητσοτάκης: «Το γεγονός υπενθυμίζει το μέγεθος της προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος»

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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας σε πυρκαγιά. Υπουργοί της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Τασούλας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη προσφορά και τις θυσίες των ανθρώπων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών στο περιστατικό στη Φυλή εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας».

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας. Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Φυλή, δηλώνοντας:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».

Χρυσοχοΐδης: «Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη»

Την θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους, αλλά και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια» ανέφερε στην ανάρτηση του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Κεφαλογιάννης: Βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι στον δήμο Φυλής.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι. Τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν. Στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε, εύχομαι από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Τα συλλυπητήρια του Ευάγγελου Τουρνά

Σε δήλωσή του για την τραγωδία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

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