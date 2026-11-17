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Υπό κράτηση από τις αμερικανικές στρατιωτικές Αρχές βρίσκεται ένας 41χρονος ανώτερος αξιωματικός του στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ύποπτος για κατασκοπευτική δράση υπέρ της Ρωσίας. Η σύλληψή του έγινε την περασμένη εβδομάδα κοντά στο Γκλόστερ, έπειτα από έρευνα της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας.
Σύμφωνα με το BBC, ο αξιωματικός υπηρετούσε στο στρατόπεδο Imjin, στο Ίνσγουορθ του Γκλόστερσαϊρ, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Σώματος Ταχείας Αντίδρασης των Συμμάχων (ARRC) του ΝΑΤΟ.
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι μετά τη σύλληψή του έχει τεθεί υπό κράτηση από τον αμερικανικό στρατό, καθώς η υπόθεση αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και υποψίες κατασκοπείας.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε βάσει των άρθρων 1 και 3 του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν την απόκτηση ή τη διαρροή προστατευόμενων πληροφοριών, καθώς και την παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.
Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, δήλωσε: «Στη συνέχεια, ελήφθη η απόφαση να παραδοθεί η έρευνα στους Αμερικανούς εταίρους για να προχωρήσει».
Ο ίδιος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, σημειώνοντας: «Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες, και η συλλογική μας αντίδραση πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι θα ενεργούμε γρήγορα και αποφασιστικά όποτε υποψιαζόμαστε ότι λαμβάνει χώρα αυτού του είδους η κατασκοπευτική δραστηριότητα».
Την είδηση επιβεβαίωσε και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, λέγοντας ότι ο αξιωματικός βρίσκεται υπό κράτηση «ως αποτέλεσμα μιας έρευνας για κατασκοπεία και της στενής συνεργασίας» μεταξύ του FBI, του αμερικανικού στρατού και διαφόρων βρετανικών εταίρων.
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