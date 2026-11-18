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Η Kia κυριάρχησε στα βραβεία «Golden Steering Wheel 2026», με τα EV2, K4 Sportswagon και EV5 να αποσπούν το πολυπόθητο τρόπαιο. Με αυτή την επιτυχία, η Kia γίνεται η πρώτη μη ευρωπαϊκή μάρκα που κατακτά περισσότερα από ένα βραβεία «Golden Steering Wheel» μέσα στην ίδια χρονιά.

Ο σημαντικότερος θεσμός βραβείων αυτοκινήτου της Γερμανίας, ο οποίος πραγματοποιείται φέτος για 50ή φορά, διοργανώνεται από τα έντυπα «AUTO BILD» και «BILD am SONNTAG». Οι συντακτικές ομάδες των δύο εκδόσεων πρότειναν φέτος 90 νέα μοντέλα. Οι αναγνώστες επέλεξαν από αυτά 27 φιναλίστ, τρία σε καθεμία από τις εννέα κατηγορίες οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από προσωπικότητες και ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην κατηγορία των compact μοντέλων, το K4 Sportswagon επικράτησε των VW ID.3 Neo και Cupra Born. Στην κατηγορία των compact SUV, το Kia EV5 ξεχώρισε έναντι των Audi Q3 και Cupra Formentor VZ5. Το Kia EV2 απέσπασε το τρίτο βραβείο «Golden Steering Wheel», στην κατηγορία «Καλύτερο Αυτοκίνητο κάτω των 30.000 ευρώ».

Για την ανάδειξη των νικητών, η ομάδα αξιολόγησε όλα τα οχήματα σε τρεις κατηγορίες τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή εκκίνησης, τον βασικό εξοπλισμό, τις εγγυήσεις, τα προαιρετικά χαρακτηριστικά και την οδηγική εμπειρία.

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