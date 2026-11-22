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Με ομιλία στην Ελασσόνα της Λάρισας ολοκλήρωσε το βράδυ του Σαββάτου την τριήμερη περιοδεία του στη Θεσσαλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφάνειας, οικονομίας και ενεργειακής πολιτικής.

«Ποιο είναι το μέλλον μας; Ένα κράτος ρουσφετομάγαζο της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα σκάνδαλο. Τη μια εβδομάδα, υπουργός επιδιώκει να περάσει το παιδί του στο πανεπιστήμιο με διαδικασίες απαξιωτικές για τα άλλα παιδιά. Την άλλη εβδομάδα, τα αδέλφια βουλευτή παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με απευθείας αναθέσεις», ανέφερε.

«Το ψάρι, όμως, βρωμάει από το κεφάλι. Αποκαλύπτεται στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές ότι ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε στημένες ερωτήσεις στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου όταν προσήλθαν ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή. Όταν το Μέγαρο Μαξίμου του δίνει σήμα πως “ όλα επιτρέπονται”, θα σεβαστεί τον κόπο των παιδιών του ελληνικού λαού; Η διαφθορά και η ατιμωρησία πρέπει να τελειώσουν», πρόσθεσε.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα ΙΧ εξυπηρέτησης προσωπικών φιλοδοξιών»

Αναφερόμενος στην κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, κοινοβουλευτική παρουσία και αυτονομία. Δεν είναι κόμμα ΙΧ εξυπηρέτησης προσωπικών ηγετικών φιλοδοξιών. Εμείς δίνουμε καθημερινά αγώνες στην κοινωνία και το κοινοβούλιο».

«Φανταστείτε να μην ήταν το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, θα είχε αποτραπεί η ψήφιση του άρθρου 23; Θα είχε ψηφιστεί το άρθρο του κ. Πιερρακάκη και για τους δανειολήπτες που είναι στα νύχια των funds θα σήμαινε ότι, αν αδυνατούσαν να πληρώσουν λίγες δόσεις, θα έχαναν χωρίς δικαστική απόφαση την περιουσία τους. Η κοινοβουλευτική μας παρουσία εκθέτει καθημερινά τη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε.

Σχετικά με την οικονομία, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία μηχανισμού μεταφοράς των καταναλωτών από τα πράσινα στα σταθερά μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση την απέρριψε, παρότι δεν συνεπαγόταν δημοσιονομικό κόστος.

«Τι κόστιζε στη Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει το δικό μας παράδειγμα απολιγνιτοποίησης, που προέβλεπε επένδυση στο δίκτυο και την αποθήκευση; Σήμερα παράγουμε πράσινη ενέργεια και, επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, τη δίνουμε στη Βουλγαρία και μετά την αγοράζουμε από εκεί πανάκριβη. Γιατί δεν ακολούθησαν την πρότασή μας; Ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε συνεταιρισμός θα είχε μια ενεργειακή κοινότητα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν τα υιοθέτησε γιατί θέλει να τα έχει καλά με το καρτέλ της ενέργειας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως κεντρικούς στόχους του κόμματος την περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

«Η κοινωνία θα συγκρίνει το βίωμά της από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι στη ζυγαριά της προοπτικής και της ελπίδας, η Δημοκρατική Παράταξη θα νικήσει και αυτή η νίκη θα είναι νίκη του λαού», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα κατέληξε: «Εμείς δώσαμε αξιοπρέπεια στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο και θα τους ξαναδώσουμε».

Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τον Τύρναβο και το Δαμάσι, όπου συναντήθηκε με σεισμόπληκτους κατοίκους που εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ.

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