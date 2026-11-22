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Τις τελευταίες ημέρες από το κυβερνητικό στρατόπεδο εκπορεύτηκαν διάφορες ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την «οικονομία των νοικοκυριών»:

● Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι τα μέτρα ανακούφισης των πολιτών που αφορούν στις επιδοτήσεις στα καύσιμα θα ισχύσουν και για τον τρέχοντα μήνα.

● Μια μέρα μετά, ο νέος υφΥΠΑΝ Βασίλης Σπανάκης ανακοίνωσε την έναρξη του νέου προγράμματος «Γιορτές για όλους», το οποίο θα αντικαταστήσει και θα διευρύνει το «Καλάθι των Χριστουγέννων», καθώς θα καλύπτει 25 κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες αντιστοιχούν περισσότεροι από 300 διαφορετικοί κωδικοί, ενώ για τα αποτελέσματα της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών ανέφερε ότι σε αυτήν συμμετέχουν ήδη 1.140 κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 7,2%.

● Την Κυριακή, στην καθιερωμένη του ανασκόπηση της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο επίδομα θέρμανσης, γράφοντας ότι «είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και θα το λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ, από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ στις 34.000».

● Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι το επίδομα των 400 ευρώ θα δοθεί στους συνταξιούχους πριν καταβληθούν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου (κατατίθενται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο τέλος Νοεμβρίου). Ανεπισήμως, αυτό γίνεται για να μη συμπέσουν οι καταβολές και υπάρξει μεγάλος φόρτος εργασίας στις τράπεζες, αλλά και για να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Ωστόσο, «γαλάζιες» πηγές δεν κρύβουν ότι αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης να «γλυκάνει» τους συνταξιούχους.

● Επίσης, κυβερνητικές πηγές επισήμαναν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 όσοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας αποκτούν δικαίωμα μισθολογικής προσαύξησης 10%. Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία μετά το «ξεπάγωμα» των τριετιών, την 1η Ιανουαρίου 2024. Σημειώνεται, δε, ότι με κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, η προσαύξηση 10% αντιστοιχεί σε 92 ευρώ μηνιαίως, ήτοι μηνιαίο μισθό 1.012 ευρώ.

Όλες αυτές οι εξαγγελίες/πληροφορίες, αν και φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους, μοιάζουν να ενώνονται με ένα κοινό «νήμα»: το μήνυμα της κυβέρνησης ότι αντιλαμβάνεται τις πιέσεις που υφίστανται οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών στη χώρα από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια και ότι κάνει ό,τι βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων της για να ελαφρύνει κάπως τα βάρη, να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών και να τους δώσει διέξοδο – μέσω στοχευμένων κινήσεων – να απολαύσουν τις γιορτές που πλησιάζουν, παρεμβαίνοντας στην αγορά ακόμα και σε επίπεδο τιμών.

Στροφή στη στρατηγική

Θα πει κάποιος – και λογικά – ότι από τη στιγμή που άρχισαν οι πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση προσπαθεί διαρκώς με διάφορες κινήσεις να αμβλύνει τις συνέπειες του ράλι των τιμών για τα πορτοφόλια των πολιτών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη συγκυρία αυτή η στροφή στην οικονομία της καθημερινότητας υπαγορεύεται και από άλλους παράγοντες:

● Πρώτον, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια στασιμότητα για ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και μπορεί οι μετρήσεις της Opinion Poll και της Pulse να έδωσαν την εκτίμηση ψήφου για τη Ν.Δ. ελαφρώς πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, ωστόσο εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη εικόνα είναι αρκετά εύθραυστη, ιδίως όσο η ακρίβεια καλπάζει.

● Δεύτερον, ελλείψει ενός ισχυρού προεκλογικού αφηγήματος – αναμένεται ακόμα το πρόγραμμα της Ν.Δ., το οποίο επιμελείται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, λαμβάνοντας προτάσεις και από την Κ.Ο. του κόμματος – χρειάζεται κάποιο «τυράκι» για να παραμείνουν οι ψηφοφόροι «ζεστοί».

● Τρίτον, η κριτική της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εντείνεται – την Τετάρτη ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος «ανεβάζει στροφές» για την ίδρυση του κόμματός του, έριξε «μπαλωθιές» από το συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» (χαρακτηριστική αποστροφή: «Η φιλελεύθερη οικονομική πολιτική έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Δίνει ευκαιρίες σε όλους. Δεν μοιράζει προνόμια σε λίγους, ούτε δημιουργεί καρτέλ, δηλαδή οικονομικά ολιγοπώλια») – οπότε η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει επί του πρακτέου.

● Τέταρτον, η φθινοπωρινή έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία περιγράφει επιβράδυνση της ανάπτυξης, αυξημένο πληθωρισμό και πλεονάσματα που βαίνουν μειούμενα – και λόγω των δημοσιονομικών μέτρων –, χτυπώντας «καμπανάκια» στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο, ούτως ή άλλως, αναμένει δύσκολο χειμώνα.

Βέβαια, η κυβέρνηση μπορεί να στρίβει ελαφρά το τιμόνι της στρατηγικής της – άλλωστε, με τις εκλογές να απέχουν ακόμα αρκετούς μήνες, θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξουν αρκετές «διορθώσεις πορείας» μέχρι να στηθούν οι κάλπες –, ωστόσο το κεντρικό αφήγημα / δίλημμα δεν αλλάζει. Αντιθέτως, σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές, το ερώτημα «σταθερότητα ή ασάφεια/ανασφάλεια» θεωρείται ότι ενισχύεται από τέτοιου είδους κινήσεις που εντάσσονται στο συνολικό σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» με το οποίο η Ν.Δ. βαίνει προς τις εκλογές.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι τέτοιου είδους κινήσεις αμβλύνουν κάπως και τη δυσφορία που προκαλούν στους πολίτες υποθέσεις που αφορούν στελέχη της κυβέρνησης και έχουν «άρωμα» τουλάχιστον προβληματικών συμπεριφορών. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι στην κυβέρνηση το βασικό σύνθημα είναι «καμία χαλάρωση», καθώς αναγνωρίζεται ότι είναι πολύ εύκολο θετικές κινήσεις να «καλυφθούν» είτε από μια εξωγενή κρίση (π.χ. νέα κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή) είτε από κάποια εσωτερική «αστοχία».

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