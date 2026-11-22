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Ένα απρόσμενο γεγονός έλαβε χώρα σε ζωντανή μετάδοση, όταν ο ποδοσφαιριστής Λεάντρο Παρέδες λιποθύμησε μπροστά στις κάμερες, λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του Κόπα Σουνταμερικάνα από την Μπόκα Τζούνιορς.

Οι Αργεντινοί επικράτησαν της Ατλέτικο Μινέιρο με 2-0 και σήκωσαν το τρόπαιο, αλλά η ένταση της στιγμής έδωσε τη θέση της σε ανησυχία, καθώς ένα απροσδόκητο περιστατικό έβαλε για λίγο φρένο στους πανηγυρισμούς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Παρέδες εμφανίστηκε στο flash interview για να παραχωρήσει δηλώσεις. Ο 32χρονος χαφ έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες. Ο δημοσιογράφος έσπευσε αμέσως να διαπιστώσει αν ο παίκτης ήταν καλά, ενώ η ζωντανή μετάδοση της συνέντευξης διακόπηκε.

Ο διεθνής μέσος είχε εμφανίσει εμφανή σημάδια κόπωσης και κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον προπονητή του να τον αντικαθιστά προληπτικά στο 58ο λεπτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στα αργεντίνικα Μέσα, ο Παρέδες είναι καλά στην υγεία του και δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Η αδιαθεσία του οφείλεται στην κούραση και στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή.

🚨| Leandro Paredes fainted during a live interview with DSports, leaving those present concerned. 😳🎙️



Fortunately, the Argentine midfielder is doing well now. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/NZaxiasbta November 22, 2026

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