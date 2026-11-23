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Η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς συντηρεί την τιμή του πετρελαίου στην περιοχή των 92 δολαρίων το βαρέλι ενώ οι προβλέψεις για πτώση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη αυξάνει τις ανησυχίες για τον επαρκή εφοδιασμό δίνοντας νέα ώθηση στις τιμές.

Ειδικότερα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε νωρίτερα και κάτω από τα 92 δολάρια ανά βαρέλι για να σταθεροποιηθεί υψηλότερα ξεκινώντας την τέταρτη εβδομάδα πτώσης, καθώς οι προσδοκίες για ισχυρή παγκόσμια προσφορά υπερίσχυσαν των ανησυχιών για την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ελαφρώς υψηλότερα από τα 83 δολάρια διαπραγματεύεται το αργό WTI στις συναλλαγές της Δευτέρας (23.11.2026).

Οι αποστολές πετρελαίου συνέχισαν να διακινούνται μέσω του Περσικού Κόλπου παρά την πρόσφατη αύξηση των σποραδικών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα αυτό το τρίμηνο, ενώ η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να προκύψει υπερπροσφορά το επόμενο έτος.

Εντωμεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Μπαχρέιν το Σαββατοκύριακο, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία συνέχισε να στοχεύει αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής εξαπολύσει περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο είπε ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης της στρατιωτικής δράσης μετά την Πρωτοχρονιά, εάν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Άλμα 7% στις τιμές του φυσικού αερίου

Την ίδια στιγμή οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν πάνω από 7% προς τα 95 ευρώ/MWh τη Δευτέρα (23.11.2026). Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο σε τρεις εβδομάδες, καθώς οι ψυχρότερες προβλέψεις για τον καιρό αύξησαν τις ανησυχίες για το εύθραυστο ισοζύγιο εφοδιασμού της περιοχής.

Οι θερμοκρασίες σε όλη τη Βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να πέσουν κάτω από τους εποχιακούς μέσους όρους αυξάνοντας ενδεχομένως τη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση και επιταχύνοντας την άντληση φυσικού αερίου από τις αποθήκες, οι οποίες ήδη βρίσκονται πολύ κάτω από τα ιστορικά επίπεδα.

Από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης στα τέλη Οκτωβρίου, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποσύρει καθαρό όγκο που ισοδυναμεί με περίπου το 11% των 51,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που διοχετεύθηκαν στις αποθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφήνοντας τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιγότερο από 70% γεμάτες (στο 69,17%).

Οι επίμονες εντάσεις και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ απειλούν με παρατεταμένες διακοπές στις αποστολές LNG από την περιοχή, ενώ οι μειωμένες ροές μέσω των νορβηγικών αγωγών, εν μέρει λόγω διακοπής στο κοίτασμα φυσικού αερίου Troll, περιορίζουν περαιτέρω τις προμήθειες.

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