Τηλεθέαση: Μεγάλη η μάχη της πρωτιάς στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η μάχη για την τηλεθέαση που δίνουν οι πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Μετά τη μετακίνηση της Σίσσυς Χρηστίδου στο καθημερινό πρόγραμμα και τις προσθήκες-αλλαγές στη ζώνη, η τράπουλα δείχνει να μοιράζεται εκ νέου.

Χθες, Σάββατο 10/10, την κορυφή μοιράστηκαν ο Νίκος Μάνεσης και η τριπλέτα του Μεγάλου Καναλιού (Μούσιος, Τσεκούρας, Αντωνά) με μερίδιο 11,8% στο δυναμικό κοινό έκαστος. Τρεις μονάδες πίσω βρέθηκε το “Ρεπορτάζ στις 10” και στο 4,6% η Ιωάννα Μαλέσκου στο ΟΡΕΝ. Ουραγός η ΕΡΤ1 με 3,8%.

Η πρωτιά για τον Alpha στο γενικό σύνολο ήταν ξεκάθαρη, με την τηλεθέαση να δείχνει 17,4% έναντι 12,9% του ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια, το MEGA Non Stop βρέθηκε στο 10,6% και το “Μια Ελλάδα Παρέα” στο 6,5%. Τέλος, ποσοστό 4,2% συγκέντρωσε το “Καλημέρα, είπαμε;”.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 11,8%

Mega Non Stop – 11,8%

Ρεπορτάζ στις 10 – 8,8%

Μια Ελλάδα παρέα – 4,6%

Καλημέρα είπαμε; – 3,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 17,4%

Ρεπορτάζ στις 10 – 12,9%

Mega Non Stop – 10,6%

Μια Ελλάδα παρέα – 6,5%

Καλημέρα είπαμε; – 4,2%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1 (Video)

Το κορυφαίο πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου, NFL, έρχεται στην ΕΡΤ