Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τα μυστήρια της Πνύκας

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του – Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κειμήλια

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ο λαός θα πεί την τελευταία λέξη

Documento: Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μισοτιμής

ΕΣΤΙΑ: Οι σχέσεις οργής Μαξίμου – Γκίλφοϋλ

Real news: Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Deja vu? Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας

Κυριακάτικη ΚONTRA: Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου

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