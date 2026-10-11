Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τα μυστήρια της Πνύκας
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του – Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κειμήλια
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ο λαός θα πεί την τελευταία λέξη
Documento: Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μισοτιμής
ΕΣΤΙΑ: Οι σχέσεις οργής Μαξίμου – Γκίλφοϋλ
Real news: Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Deja vu? Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας
Κυριακάτικη ΚONTRA: Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου
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