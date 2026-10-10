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10.10.2026 17:01

Δούκισσα Νομικού για τη φυγή της από το Πρωινό: «Πληγώθηκα και θύμωσα πολύ» (Video)

10.10.2026 17:01
DOUKISSA-NOMIKOU
Photo: Instagram

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Για τη Δούκισσα Νομικού, η αποχώρηση από το «Πρωινό» δεν ήταν μια συνηθισμένη επαγγελματική απόφαση. Τέσσερα χρόνια μετά, η παρουσιάστρια εξηγεί για πρώτη φορά τι την οδήγησε να αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αποκαλύπτοντας πως εκείνη την περίοδο ένιωσε έντονη απογοήτευση και πληγώθηκε σε προσωπικό επίπεδο.

Μιλώντας στο vidcast «Πρώτη Λέξη» του «Πρώτου Θέματος», η ίδια επέλεξε να αναφερθεί σε μια υπόθεση για την οποία μέχρι σήμερα απέφευγε να μιλήσει δημόσια. Χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα ή να μπει σε λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν, περιέγραψε τους λόγους που την έκαναν να πάρει την απόφαση να φύγει.

«Ένιωσα πως είχε έρθει στιγμή να βάλω τα όριά μου»

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν δύσκολη, καθώς δεν είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει στην επαγγελματική της πορεία. Όπως εξήγησε, δεν έχει αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση και χρειάστηκε να φτάσει σε ένα σημείο όπου αισθάνθηκε πως έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της.

«Τόσα χρόνια που έφυγα από εκεί, πολύ συνειδητά είχα επιλέξει να μην αναφερθώ σε αυτό. Για να το κλείσουμε, επειδή δεν έχω απαντήσει και ποτέ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, για να φύγω, ενώ θεωρώ πως είμαι πολύ καλή επαγγελματίας, σίγουρα κάτι δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα πληγώθηκα πολύ, θύμωσα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, απογοητεύτηκα πολύ και ένιωσα πως είχε έρθει στιγμή να βάλω τα όριά μου.

Δεν έχω αποχωρήσει και δεν έχω αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Επειδή δεν το συνηθίζω και θεωρώ ότι είμαι χαμηλών τόνων όλα αυτά τα χρόνια, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, δεν προκαλώ, επομένως για να πάρω αυτή την απόφαση πάει να πει πως κάτι ξεπέρασε τα όρια για εμένα, χωρίς να θέλω να το προσωποποιήσω . Ένιωσα πως αυτό έπρεπε να κάνω για εμένα».

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