«Χαίρομαι που δεν ξεκινήσαμε με Βίσση»: Η ανακούφιση της Μίνας Καραμήτρου και τα παράπονα στον δρόμο

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Η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα εξακολουθεί να απασχολεί τα τηλεοπτικά πάνελ, με τη Μίνα Καραμήτρου να μεταφέρει στον αέρα του ΣΚΑΪ μια διαφορετική πλευρά της συζήτησης.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως, παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η υπόθεση, αρκετοί τηλεθεατές έχουν αρχίσει να κουράζονται από τη συνεχή αναφορά στη διαμάχη των δύο καλλιτεχνών.

Το πρωί του Σαββάτου, η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης ασχολήθηκαν με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Στην έναρξη της εκπομπής, ωστόσο, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ανακούφισή της που δεν ξεκίνησαν με τραγούδι της δημοφιλούς τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας πως έχει δεχτεί αρκετά σχόλια από τηλεθεατές που θεωρούν ότι το θέμα έχει πλέον προβληθεί υπερβολικά.

Τα παράπονα που δέχτηκε στον δρόμο

Στη συνέχεια, η Μίνα Καραμήτρου μοιράστηκε με τον συνεργάτη της μια συζήτηση που είχε την προηγούμενη ημέρα, όταν είχε βγει βόλτα με τη σκυλίτσα της.

Όπως περιέγραψε, άνθρωποι που τη συνάντησαν αναγνώρισαν ότι η διαμάχη των δύο καλλιτεχνών αποτελεί θέμα της επικαιρότητας, αλλά της εξέφρασαν την κούρασή τους από τη συνεχή ενασχόληση με αυτήν.

«Χθες που πήγα βόλτα τη σκυλίτσα μου, ερχόταν κόσμος και μου έλεγε “έχετε απόλυτο δίκιο να ασχοληθείτε με τη Βίσση και τον Καρβέλα, αλλά δεν μπορούμε άλλο να ασχολούμαστε με το τι θα κάνουν, έχουμε κι εμείς προβλήματα να ασχοληθούμε”», εξήγησε η δημοσιογράφος.

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