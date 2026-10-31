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ΚΟΣΜΟΣ

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31.10.2026 11:17

Ρωσία: 2 νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drone στο Μπριάνσκ

31.10.2026 11:17
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Κλίμοβο της ρωσικής περιφέρειας του Μπριάνσκ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την περιφέρεια αυτή, πρόσθεσε.

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Ρωσία: 2 νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drone στο Μπριάνσκ

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