Ρωσία: 2 νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drone στο Μπριάνσκ

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Κλίμοβο της ρωσικής περιφέρειας του Μπριάνσκ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.
Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την περιφέρεια αυτή, πρόσθεσε.
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