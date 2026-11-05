Euroleague: Με 33άρα Ναν ο Παναθηναϊκός πήρε το θρίλερ στην παράταση και έμεινε πρώτος, 115-112 τη Ρεάλ στη Μαδρίτη

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Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια τεράστια νίκη στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση (101-101 κ.α.), σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί εξωπραγματική εμφάνιση και να σημειώνει 33 πόντους, οι «πράσινοι» έφυγαν νικητές από την ισπανική πρωτεύουσα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία με ρεκόρ 8-2.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έβγαλε αντίδραση μετά τις δύο διαδοχικές ήττες από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφοντας στις επιτυχίες με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε έπειτα από 45 λεπτά σκληρής μάχης, το «τριφύλλι» κατάφερε να αντέξει στην πίεση της Ρεάλ και να πάρει ένα πολύτιμο εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Παράλληλα, έβαλε τέλος στο σερί έξι νικών της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, υποχρεώνοντας τους Μαδριλένους στην τρίτη φετινή ήττα τους στη διοργάνωση.

Με αυτή την επικράτηση, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8 νίκες και 2 ήττες, έχοντας επιμέρους απολογισμό 6-1 εντός έδρας και 2-1 εκτός, και παρέμεινε στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας.

Ασταμάτητος ο Ναν, κυρίαρχος ο Λεσόρ

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του, οδηγώντας επιθετικά τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους σε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας: 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8/8 ελεύθερες βολές.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στους υπόλοιπους τομείς του παιχνιδιού.

Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε για 31 λεπτά, καταγράφοντας 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη νίκη των «πρασίνων».

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος, παρά την κακή βραδιά του, κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στις κρίσιμες στιγμές του φινάλε.

Θρίλερ μέχρι την παράταση στη Μαδρίτη

Η αναμέτρηση είχε υψηλό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι και να κλείνει την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 24-18.

Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά, όμως οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια με 51-48.

Το σκηνικό παρέμεινε εξαιρετικά αμφίρροπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, με το «τριφύλλι» να διατηρεί οριακό προβάδισμα 74-73.

Στην τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη, με την κανονική διάρκεια να ολοκληρώνεται ισόπαλη 101-101, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και κατάφερε να επικρατήσει με 115-112, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρεάλ παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν είχε στη διάθεσή της τους Τεό Μαλεντόν, Φακούντο Καμπάσο, Γκάμπριελ Ντεκ και Όλιβιερ Γιάντουνεν.

Ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε τα προβλήματα των γηπεδούχων και, με τον Ναν σε εξαιρετική κατάσταση και τον Λεσόρ να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια, πανηγύρισε μία ακόμη νίκη στην έδρα της Ρεάλ.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-51, 73-74, 101-101 (κ.α.), 112-115 (παρ.).

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