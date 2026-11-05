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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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05.11.2026 00:59

Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο

05.11.2026 00:59
wall street 66- new

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της σαρωτικής επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές που αλλάζει τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.569,40 μονάδων (+3,03%), στις 53.356,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 364,50 μονάδων (+1,44%), στις 25.736,51 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 119,70 μονάδων (+1,58%), στις 7.688,62 μονάδες.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 00:59
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο

papas leon – bob dylan – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τον Μπομπ Ντίλαν – Τα δώρα που αντάλλαξαν

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