Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τον Μπομπ Ντίλαν – Τα δώρα που αντάλλαξαν

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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ δέχθηκε στο Βατικανό τον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ιταλία, σε μια ακρόαση κατά την οποία ο 85χρονος τραγουδοποιός τού χάρισε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Chronicles – Volume One». Κατά τη σύντομη συνάντησή τους, ο ποντίφικας έδωσε στον Ντίλαν ένα ροζάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vatican News.

Pope Leo XIV met with American singer-songwriter Bob Dylan in a private audience on Wednesday, November 4. pic.twitter.com/7OAJcluj0n November 4, 2026

Ο Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, είχε επικαλεστεί στίχους του Μπομπ Ντίλαν στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» («Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο»). Το απόσπασμα προερχόταν από το αντιπολεμικό τραγούδι «Go Away you Bomb» (1963) το οποίο έγραψε ο μοναδικός τραγουδιστής που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας (2016).

An American music legend meets the American-born pope.



Pope Leo XIV welcomes Bob Dylan to the Vatican for a private gathering ahead of the singer-songwriter’s next tour stop.



The 85-year-old American singer-songwriter, poet, and Nobel Prize winner in literature will perform at… pic.twitter.com/wvtxrWx1uy — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Ο 71χρονος πάπας έχει υιοθετήσει σθεναρά αντιπολεμικές θέσεις, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «άσχετο» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όταν ο ποντίφικας είχε επικρίνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Bob Dylan came knockin’ on Pope Leo XIV’ s door Wednesday, as the legendary singer-songwriter and poet visited with the American pope at the Vatican during a break between concert dates in Italy. https://t.co/Zt88z8bYr6 pic.twitter.com/9jTMj2AF82 November 4, 2026

Ο Λέων ΙΔ΄ δεν είναι ο πρώτος πάπας που συναντά ο Μπομπ Ντίλαν. Είχε τραγουδήσει σε εκδήλωση για τους νέους στην Μπολόνια το 1997, παρουσία του Ιωάννη Παύλου Β΄.

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