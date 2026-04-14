«Πόλεμος» μεταξύ Τραμπ και Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: Το χρονικό της σύγκρουσης και η κορύφωσή της ελέω… Ιράν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ένας μελετηρός και ήπιος κληρικός, και ο Ντόναλντ Τραμπ, ένας αμετανόητα πολεμοχαρής πολιτικός, βρίσκονται εδώ και καιρό σε μια πορεία σύγκρουσης. Τώρα η διαφωνία τους για τον πόλεμο στο Ιράν έχει κλιμακωθεί με θεαματικό τρόπο, και τα σχόλιά τους δείχνουν πόσο διαφορετικά βλέπει ο καθένας τη σύγκρουση και τον αντίκτυπό της, γράφει to Αssociated Press σε ανάλυσή του για την ταραχώδη σχέση των δύο ηγετών, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ είπε ότι ο Λέων ήταν «αδύναμος» και όμηρος της «Ριζοσπαστικής Αριστεράς», υπονοώντας μάλιστα ότι ο Λέων όφειλε κατά κάποιο τρόπο τη θέση του στον Τραμπ. Ο πάπας έχει χαρακτηρίσει τις απειλές του Τραμπ προς το Ιράν «πραγματικά απαράδεκτες» και έχει στρέψει το ποίμνιό του στο βιβλικό κείμενο και το δόγμα της εκκλησίας για τον πόλεμο και την ειρήνη, εξηγώντας ότι ο σκοπός του δεν αφορά καθόλου τον Τραμπ.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ», είπε ο Λέων τη Δευτέρα καθ’ οδόν προς την Αφρική, «ούτε το να μιλήσω δυνατά για το μήνυμα του Ευαγγελίου, για το οποίο εργάζεται η Εκκλησία».

Είναι ένα θέαμα που περιλαμβάνει τους ανθρώπους που κρατούν τα δύο μεγαλύτερα μεγάφωνα του κόσμου, και οι δύο Αμερικανοί για πρώτη φορά.

Πώς έφτασαν σε ανοιχτή σύγκρουση

Πριν γίνει πάπας, ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ δεν μάσησε τα λόγια του.

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο μελλοντικός πάπας ήταν επίσκοπος στο Περού. Δεν δίστασε να αποδώσει ξεκάθαρα την ευθύνη στη Μόσχα. Σε μια περουβιανή εκπομπή “Weekly Expression”, ο Πρέβοστ περιέγραψε μια «ιμπεριαλιστική εισβολή στην οποία η Ρωσία θέλει να κατακτήσει εδάφη για λόγους ισχύος δεδομένης της στρατηγικής θέσης της Ουκρανίας».

Το βίντεο επανεμφανίστηκε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης λίγο μετά την εκλογή του ως πάπα στις 8 Μαΐου 2025.

Στις αρχές του 2025, ο τότε Καρδινάλιος Πρέβοστ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί μια ανάλυση ειδήσεων που επέκρινε τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, έναν προσηλυτισμένο Καθολικό, για τη δικαιολόγηση της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής υποστηρίζοντας ότι ο Χριστιανισμός θέτει μια ιεραρχία φροντίδας για τους άλλους, βάζοντας την οικογένεια, την άμεση κοινότητα και τους συμπολίτες πάνω από τους ξένους.

«Ο Τζέι Ντι Βανς κάνει λάθος: Ο Ιησούς δεν μας ζητά να κατατάξουμε την αγάπη μας για τους άλλους», έγραφε ο τίτλος που μοιράστηκε ο μελλοντικός πάπας.

Οι Καθολικοί επίσκοποι σχολιάζουν συχνά στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ορισμένοι επιτυγχάνουν σημαντική επιρροή. Ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά ως προς το πόσο λεπτομερείς είναι σχετικά με τη δημόσια τάξη και την πολιτική. Πολλοί εμμένουν σε γενικές δηλώσεις σχετικά με το δόγμα και τις αξίες της εκκλησίας και αποφεύγουν να παίρνουν θέσεις που έρχονται σε αντίθεση με μεμονωμένους πολιτικούς. Με τα σχόλιά του στο Περού και στη συνέχεια με το σπάνιο retweet του ως καρδινάλιος στη Ρώμη, ο Πρέβοστ έδειξε ότι ήταν ενήμερος για τα παγκόσμια γεγονότα και ήταν πρόθυμος να είναι αρκετά άμεσος στις κριτικές του.

Τραμπ: Η «Μεγάλη Τιμή» της εκλογής του Πάπα Λέοντα

«Συγχαρητήρια στον Καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ο οποίος μόλις ονομάστηκε Πάπας», δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social στις 8 Μαΐου 2025. «Είναι μεγάλη τιμή να συνειδητοποιούμε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας. Τι ενθουσιασμός και τι Μεγάλη Τιμή για τη Χώρα μας. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή!»

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στον Λευκό Οίκο ότι «ήμασταν λίγο έκπληκτοι και πολύ χαρούμενοι» με την εκλογή του Λέοντα.

Μέχρι τη Δευτέρα, χρησιμοποιούσε το Truth Social για να αναλάβει την ευθύνη για την εκλογή του Λέοντα: «Δεν ήταν σε καμία λίστα για να γίνει Πάπας και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός και πίστευαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Ο Τραμπ βλέπει τον Λέοντα με όρους εθνικιστικής υπερηφάνειας και αφοσίωσης. Η άμεση ματιά προς τη συνάντηση με τον Λέοντα (κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα) αντανακλούσε την τυπική του αποδοχή της εξουσίας και της διασημότητας, ακόμα και όταν δεν είναι μια φυσική πολιτική επιλογή. Επιπλέον, οι απόψεις του Τραμπ δεν αντικατοπτρίζουν καμία λεπτομέρεια σχετικά με την καταγωγή του Λέοντα ή τη σχέση του Βατικανού με τις ΗΠΑ.

Το Κολλέγιο των Καρδιναλίων ιστορικά αντιμετώπιζε τις ΗΠΑ με κάποιο σκεπτικισμό – ειδικά λόγω του πώς οι στρατιωτικές και οικονομικές πολιτικές της Ουάσιγκτον έχουν επηρεάσει τον κόσμο, ιδιαίτερα τα φτωχά έθνη, και με μια γενική απροθυμία να παραχωρήσει τον παπισμό σε κάποιον από την κυρίαρχη υπερδύναμη του κόσμου.

Ο Λέων μεγάλωσε, εκπαιδεύτηκε και στη συνέχεια χειροτονήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά πέρασε δεκαετίες ως ηγέτης της εκκλησίας αλλού, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών περιοχών της Νότιας Αμερικής. «Ήταν ο λιγότερο Αμερικανός από τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Στίβεν Μίλις, καθηγητής στην Καθολική Θεολογική Ένωση του Σικάγο, όπου ένας νεαρός Λέων απέκτησε το μεταπτυχιακό του στη θεολογία.

Πώς ο Λέων έδωσε το στίγμα του εξαρχής

Από την αρχή, ο Πάπας Λέων αντέδρασε στις διδασκαλίες της εκκλησίας για τον πόλεμο και την ειρήνη. «Ειρήνη σε όλους σας… ο πρώτος χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού, του Καλού Ποιμένα που έδωσε τη ζωή του για το ποίμνιο του Θεού».

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Λέοντα από το μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου. Όταν επέστρεψε στη στοά για την πρώτη του κυριακάτικη ευλογία, αναφέρθηκε στον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία και τη βία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, καταδικάζοντας έναν «τρίτο παγκόσμιο πόλεμο σε κομμάτια». Την επόμενη Δευτέρα, ο Λέων άνοιξε μια ακρόαση με δημοσιογράφους παραθέτοντας τα λόγια του Ιησού. «Στην Επί του Όρους Ομιλία, ο Ιησούς διακήρυξε: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί»», είπε ο ποντίφικας.

Όλες οι πρώτες δηλώσεις του Λέοντα τόνιζαν την «ειρήνη» ως κεντρικό μήνυμα του Ιησού – και προανήγγειλαν ένα πιθανό θέμα της παποσύνης του. Η προσθήκη αναφορών στην Ουκρανία, τη Ρωσία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη επιβεβαίωσε την προθυμία του να προχωρήσει πέρα ​​από τη θεωρία και να εφαρμόσει το δόγμα σε ό,τι συμβαίνει στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ο πάπας ήταν προσεκτικός με ο,τιδήποτε… αμερικάνικο

Εξίσου σημαντικές με τα λόγια των εναρκτήριων παπικών δηλώσεών του για την ειρήνη ήταν οι γλώσσες που χρησιμοποίησε ο πολύγλωσσος Λέων: καθόλου αγγλικά.

Κατά την εισαγωγή του στον κόσμο από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Λέων ξεκίνησε στα ιταλικά και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ισπανικά για να απευθυνθεί στους Περουβιανούς Καθολικούς και τους πολίτες όπου είχε υπηρετήσει. Η Κυριακάτικη ευλογία του Λέοντα ήταν στα ιταλικά. Χαιρέτησε σύντομα τη δημοσιογραφική συγκέντρωση στα αγγλικά, με την προφανή κλίση ενός ντόπιου του Σικάγο, αλλά στη συνέχεια γρήγορα άλλαξε στα ιταλικά για τις παρατηρήσεις του. Ακόμα και σε πρόσφατες συναντήσεις με δημοσιογράφους, ο Λέων ξεκίνησε στα ιταλικά πριν απαντήσει στα αγγλικά.

Τα λατινικά και τα ιταλικά είναι οι επίσημες γλώσσες του Βατικανού, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Λέων μιλάει την τοπική καθομιλουμένη. Αλλά είναι μια συνειδητή επιλογή του να χρησιμοποιεί τα άπταιστα ιταλικά και ισπανικά του. Αυτό υπογραμμίζει ότι είναι ο ηγέτης ενός παγκόσμιου θεσμού με 1,4 δισεκατομμύρια ακόλουθους.

«Δεν θέλει να θεωρείται, νομίζω, ότι προέρχεται από την αμερικανική πλευρά ή ότι βασίζεται στην εξουσία του ως Αμερικανός», δήλωσε ο καθηγητής του Καθολικού Πανεπιστημίου Γουίλιαμ Μπαρμπιέρι. «Θέλει να μιλήσει εκ μέρους της εκκλησίας».

Το «χάσμα» της Μεγάλης Εβδομάδα και του Πάσχα

Ο Τραμπ κλιμάκωσε τις απειλές προς το Ιράν γύρω στο Πάσχα, όταν οι Χριστιανοί γιορτάζουν την ιστορία της ανάστασης του Ιησού. Ο Λέων χρησιμοποίησε το μήνυμά του την Κυριακή των Βαΐων για να αποκαλέσει τον Ιησού «Βασιλιά της Ειρήνης» και να πει ότι ο Θεός «δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που πολεμούν, αλλά τις απορρίπτει, λέγοντας: «Παρόλο που κάνετε πολλές προσευχές, δεν θα ακούσω: τα χέρια σας είναι γεμάτα αίματα»».

Ο Τραμπ καλωσόρισε συντηρητικούς θρησκευτικούς ηγέτες στον Λευκό Οίκο για την εορτή της Μεγάλης Εβδομάδας. Η πνευματική του σύμβουλος Πόλα Γουάιτ συνέκρινε τον πρόεδρο με τον Ιησού, λέγοντας ότι και οι δύο είναι διωκόμενες προσωπικότητες που υπέμειναν.

Στη Ρώμη, ο Λέων έπλυνε τα πόδια άλλων, όπως καταγράφει η ιστορία του Μυστικού Δείπνου που κάνει ο Ιησούς για τους μαθητές του. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Λέων κατονόμασε ευθέως τον Τραμπ για πρώτη φορά και είπε ότι ελπίζει ότι ο πρόεδρος θα επιδιώξει μια «έξοδο» στο Ιράν. Το Πάσχα, ο Τραμπ απείλησε με εκτεταμένους βομβαρδισμούς των πολιτικών υποδομών του Ιράν και την εξάλειψη ενός «ολόκληρου πολιτισμού». Ο Λέων χαρακτήρισε αυτή την απειλή «πραγματικά απαράδεκτη».

Οι εντελώς διαφορετικές απόψεις και προσωπικότητές τους, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα του πολέμου στο Ιράν, τελικά απομάκρυναν κάθε προσχήματα ή πιθανότητα ότι ο Τραμπ και ο Λίο θα μπορούσαν να αποφύγουν την άμεση εμπλοκή.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον Πάπα Λέοντα ως εγχώριο πολιτικό αντίπαλο

Στην ανάρτησή του την Κυριακή, ο Τραμπ κατακεραυνώνοντας τον Λέοντα ως «αδύναμο», μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος είπε: «Δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό που εκλέχτηκα , ΜΕ ΚΑΤΑΔΥΣΗ». (Η νίκη του Τραμπ το 2024 δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια καθολική νίκη.) Πρόσθεσε ότι ο Λέων θα πρέπει «να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός».

Ο Λέων, εν τω μεταξύ, είπε ξανά ότι δεν μιλάει ως πολιτικός.

«Το να βάλω το μήνυμά μου στο ίδιο επίπεδο με αυτό που προσπάθησε να κάνει ο πρόεδρος εδώ, νομίζω ότι είναι να μην καταλαβαίνω ποιο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου», δήλωσε ο Λέων στο Associated Press κατά την παπική πτήση προς την Αλγερία. «Και λυπάμαι που το ακούω αυτό, αλλά θα συνεχίσω σε αυτό που πιστεύω ότι είναι η αποστολή της εκκλησίας στον κόσμο σήμερα».

Είναι μια σπάνια άσκηση για τον παπισμό, του οποίου οι ένοικοι συχνά σχολιάζουν τα παγκόσμια ζητήματα χωρίς να κατονομάζουν συγκεκριμένα κοσμικούς πολιτικούς. Και ενώ ο Τραμπ επιτίθεται συστηματικά σε όποιον αντιλαμβάνεται ως εχθρό, αυτές οι δυναμικές είναι ασυνήθιστες και για τον πρόεδρο: Αυτή τη φορά, ο Τραμπ ξεκινά μια μάχη με κάποιον που δεν αποδέχεται τους όρους του προέδρου και δεν αντιμετωπίζει καμία μετρήσιμη πολιτική πίεση για να το πράξει, καταλήγει το AP στην ανάλυσή του.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ θέλει η Βρετανία να προχωρήσει σε εξορύξεις στη Βόρεια Θάλασσα: Είναι τρελό ότι αρνείται να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα, drill baby!

Δύο ώρες κράτησαν οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ υπό τον Ρούμπιο – Σχέδιο του Τελ Αβίβ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης συνομιλιών με το Ιράν μέσα σε 48 ώρες











