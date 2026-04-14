Ο Τραμπ θέλει η Βρετανία να προχωρήσει σε εξορύξεις στη Βόρεια Θάλασσα: «Είναι τρελό ότι αρνείται να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα, drill baby!»

Επίθεση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν έχει άδειοδοτήσει νέες εξορύξεις στη Βόρεια Θάλασσα.

«Αν και η Ευρώπη είναι απεγνωσμένη για ενέργεια, το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!!! Το Αμπερντίν θα έπρεπε να γνωρίζει άνθηση. Η Νορβηγία πουλά το πετρέλαιό της από τη Βόρεια Θάλασσα στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διπλάσια τιμή και βγάζει τεράστια κέρδη», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

« Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα όσον αφορά την ενέργεια από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να ΤΡΥΠΑ, ΜΩΡΟ ΜΟΥ, ΤΡΥΠΑ!!! Είναι εντελώς τρελό που δεν το κάνει… ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν εκ νέου τη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική και τις επιλογές της Ευρώπης.

Δύο ώρες κράτησαν οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ υπό τον Ρούμπιο – Σχέδιο του Τελ Αβίβ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης συνομιλιών με το Ιράν μέσα σε 48 ώρες

Το σοκαριστικό εξώφυλλο του L’Espresso με τίτλο «L’Abuso» για τους εποίκους της Δυτικής Όχθης προκαλεί την οργή του Ισραήλ