ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 22:00
14.04.2026 21:01

Ο Τραμπ θέλει η Βρετανία να προχωρήσει σε εξορύξεις στη Βόρεια Θάλασσα: «Είναι τρελό ότι αρνείται να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα, drill baby!»

14.04.2026 21:01
trump_0804_1920-1080_new

Επίθεση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν έχει άδειοδοτήσει νέες εξορύξεις στη Βόρεια Θάλασσα.  

«Αν και η Ευρώπη είναι απεγνωσμένη για ενέργεια, το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!!! Το Αμπερντίν θα έπρεπε να γνωρίζει άνθηση. Η Νορβηγία πουλά το πετρέλαιό της από τη Βόρεια Θάλασσα στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διπλάσια τιμή και βγάζει τεράστια κέρδη», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

« Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα όσον αφορά την ενέργεια από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να ΤΡΥΠΑ, ΜΩΡΟ ΜΟΥ, ΤΡΥΠΑ!!! Είναι εντελώς τρελό που δεν το κάνει… ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ», πρόσθεσε. 

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν εκ νέου τη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική και τις επιλογές της Ευρώπης.

google_news_icon

weinstein diki 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Pakistan
ΚΟΣΜΟΣ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

tramp papas 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

glyfada-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

LAZARIDIS_PAVLOPOULOS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 21:57
weinstein diki 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στο εδώλιο για βιασμό o Χάρβεϊ Γουάινστιν

Pakistan
ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιο νοσοκομείο προκάλεσε επιδημία HIV στο Πακιστάν – Χρησιμοποιούσαν τις ίδιες σύριγγες

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση στο Ιράν αποτελεί την επιτομή ενός κόσμου που αντιστέκεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις του Τραμπ

