«Ρόσμερσχολμ»: Το σπουδαίο έργο του Χένρικ Ίψεν στο Θέατρο Τέχνης

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Με την υπογραφή του Γιάννη Χουβαρδά και ένα all-star καστ που αποτελείται από τους Αργύρη Ξάφη, Άντζελα Μπρούσκου, Σίμο Κακάλα, Γιώργο Γλάστρα, Ηρώ Μπέζου και Γιάννη Χαρίση, το σπουδαίο έργο του Χένρικ Ίψεν «Ρόσμερσχολμ» επιστρέφει, αυτή την Πέμπτη, στη σκηνή της Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί αύριο, 12 Νοεμβρίου.

Στο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, επικρατεί βαθιά σιωπή. Ο Γιοχάνες Ρόσμερ, άτεκνος και χήρος, κατοικεί, ως ο τελευταίος εκπρόσωπος του γένους του, σ’ ένα στοιχειωμένο σπίτι με λίγo παρόν, πολλή ιστορία, και αβέβαιο μέλλον. Οι σκιές του παρελθόντος φωλιάζουν στις χαραμάδες και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εξαπολύσουν την εκδικητική τους δύναμη. Σ’ αυτόν τον πύργο με την αποπνικτική ατμόσφαιρα μεταφυσικού τρόμου, οι ζωντανοί ζουν μια δανεική ζωή, όσο η μεγαθυμία των νεκρών τους το επιτρέπει.

Κι όμως, το Ρόσμερσχολμ θα μπορούσε να είναι ένας όμορφος, θαυμάσιος τόπος, όπου ο Γιοχάνες και η Ρεμπέκα Βεστ, η νέα, απελευθερωμένη γυναίκα που έχει αντικαταστήσει την σύζυγό του Ρόσμερ που αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, θα μπορούσαν να ζήσουν τον μεγάλο έρωτα· όπου τα κακά πνεύματα θα έπαυαν να στοιχειώνουν, νέες, σφριγηλές ιδέες θα μπορούσαν να γεννηθούν και μια αίσθηση ανθρώπινης ευτυχίας θα βασίλευε στον κόσμο.

Όμως οι μηχανισμοί της δυστυχίας είναι ισχυροί και η δύναμη των νεκρών μεγάλη. Στην έπαυλη των Ρόσμερ κυκλοφορούν συντηρητικοί πολιτικοί και προοδευτικοί εκδότες, οραματιστές φιλόσοφοι, φαντάσματα, τρομακτικά σύμβολα με τη μορφή άσπρων αλόγων, αλλά και ο απλός λαός.

Όλοι προσπαθούν να επιβληθούν, να κυριαρχήσουν πάνω στο ερωτευμένο ζευγάρι που αγωνίζεται να βρει τη χαρά της ζωής. Το «Ρόσμερσχολμ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Χένρικ Ίψεν: ένα πολυσύνθετο, πρωτοποριακό για την εποχή του υπαρξιακό έργο, που ταυτόχρονα αποτελεί ένα επίκαιρο και βαθιά πολιτικό κείμενο, με απρόσμενες και δεξιοτεχνικές κωμικές ανάσες.

Με τολμηρή αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας, αλλά και ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού: η μορφή της Ρεμπέκας Βεστ, μιας χειραφετημένης γυναίκας που χρησιμοποιεί το πνευματικό της σφρίγος για να πείσει τον πρώην πάστορα Ρόσμερ να απελευθερωθεί και να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, αποτελεί την προοδευτική δύναμη που κινεί την πλοκή.

Η επιρροή της πάνω του περιπλέκεται από τη μεταξύ τους σεξουαλική έλξη, η οποία καταπνιγόταν όσο ζούσε η πρώην σύζυγος του Ρόσμερ, και τώρα δυναμιτίζεται από τις ενοχές του για τον θάνατό της. Ανίκανοι, παρά την πίστη τους στον ελεύθερο έρωτα, να ολοκληρώσουν τη σχέση τους, οι δυο τους βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Όπως στην σπαρακτική ιστορία του Τριστάνου και της Ιζόλδης, υπάρχει κάτι μεγαλειώδες σ’ αυτό το πεπρωμένο: αν ο Ρόσμερ και η Ρεμπέκα δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθερα μέσα σε μια αστική κοινωνία, τότε πρέπει να εργαστούν για να την αλλάξουν. Κι αν αποτύχουν, τότε ένας ποιητικός θάνατος θα τους προσφέρει την διέξοδο.

Το «Ρόσμερσχολμ» ανεβαίνει με την υπογραφή του διακεκριμένου σκηνοθέτη Γιάννη Χουβαρδά, ο οποίος έχει επίσης αναλάβει την καινούργια μετάφραση και τη διασκευή, και έναν εξαιρετικό θίασο από έμπειρους και ταλαντούχους ηθοποιούς.

Η παράσταση βασίζεται στην τεχνική του ονειροδράματος, μια θεατρική γλώσσα που εισήγαγε πρώτος ο έτερος μεγάλος Σκανδιναβός, ο Αύγουστος Στρίντμπεργκ, και δανείζεται στοιχεία από τη γλώσσα του κινηματογράφου που διερεύνησε το υποσυνείδητο.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία : Γιάννης Χουβαρδάς

: Γιάννης Χουβαρδάς Σκηνογραφία : Εύα Μανιδάκη

: Εύα Μανιδάκη Κοστούμια : Ιωάννα Τσάμη

: Ιωάννα Τσάμη Video Art : Παντελής Μάκκας

: Παντελής Μάκκας Μουσική : Φώτης Σιώτας

: Φώτης Σιώτας Φωτισμοί : Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου

: Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Δέσποινα Λάρδη

Δέσποινα Λάρδη Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Δανάη Παπακωνσταντίνου

Δανάη Παπακωνσταντίνου Βοηθός Σκηνογράφου : Αγγελική Πολίτη

: Αγγελική Πολίτη Βοηθός Ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Δήμητρα Σταυρίδου Βοηθός Συνθέτη: Δημήτρης Χατζηζήσης

Δημήτρης Χατζηζήσης Βοηθός Σχεδιαστή Βίντεο: Νάνσυ Κουρούνη

Νάνσυ Κουρούνη Οργάνωση παραγωγής : Ηρώ Λέφα

: Ηρώ Λέφα Concept promo trailer – φωτογραφίες: Παντελής Μάκκας

Παντελής Μάκκας Φωτογραφίες πρόβας και παράστασης: Karol Jarek

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Γλάστρας

Σίμος Κακάλας

Ηρώ Μπέζου

Άντζελα Μπρούσκου

Αργύρης Ξάφης

Γιάννης Χαρίσης

Θεάτρο Τέχνης – Καρόλου Κουν-Φρυνίχου (Φρυνίχου 14, Πλάκα)

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη: 19.00

Πέμπτη: 20.30

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/rosmersxolm/

Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή Α’ Ζώνη: 23€ Β’ Ζώνη: 20€ / μειωμένο 18€

Γ’ Ζώνη και ελαφρώς περιορισμένης ορατότητας: 18€ / μειωμένο 16€

Σάββατο απόγευμα-Σάββατο βράδυ και Κυριακή Α’ Ζώνη: 25€

Β’ Ζώνη: 23€ / μειωμένο 20€

Γ’ Ζώνη και ελαφρώς περιορισμένης ορατότητας: 20€ / μειωμένο 18€

Τα μειωμένα εισιτήρια εκδίδονται για φοιτητές, ανέργους και ΑΜΕΑ σε περιορισμένο αριθμό για κάθε παράσταση.

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