MARC: Μεγάλο προβάδισμα ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΛΑΣ για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς – Εννιακομματική Βουλή και τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο

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Εννιακομματική Βουλή δείχνει δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ANT1, την ώρα που τα πράγματα στο πεδίο της Κεντροαριστεράς φαίνεται να ξεκαθαρίζουν, με το ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύεται ως η φυσική ηγέτιδα δύναμη που εκπροσωπεί το χώρο έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξης Τσίπρα.
Αναλυτικότερα, στη νέα δημοσκόπηση της Marc η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 27% διατηρώντας προβάδισμα 13,2 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα (13,8%).
Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο με 10,5%, για να ακολουθήσουν Ελληνική Λύση με 6%, ΚΚΕ με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων 3,8% και Φωνή Λογικής με 3,1%.
Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά του έναντι των πολιτικών αντιπάλων του, με ποσοστό 30,6%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2% και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%.
Στο ερώτημα «πώς αξιολογείτε συνολικά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταγράφονται τα εξής:
Σε σχέση με το ερώτημα «ποιοι κόμμα θα θέλατε να ηγηθεί στην κεντροαριστερά» οι ερωτηθέντες απαντούν:
Στο ερώτημα «ποιο κόμμα πιστεύετε ότι κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση» οι ερωτηθέντες απαντούν:
Το δείγμα της δημοσκόπησης ρωτήθηκε επίσης και για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, με την πλειοψηφία να την κρίνει θετικά. Συγκεκριμένα, θετικά τη θεώρησε το 20,7%, μάλλον θετικά το 24,4%, αρνητικά το 20,3%, μάλλον αρνητικά το 20,4% ενώ το 14,2% δεν απάντησε στο ερώτημα.
Με βάση την πρόθεση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία κρίθηκε θετικά από το 82,9%, αρνητικά από το 7% και ένα 10% δεν απάντησε. Στο ΠΑΣΟΚ, το 47,2% θεώρησε πως ήταν θετική, το 40% αρνητική, ενώ ένα 12,8% δεν απάντησε. Σε ό,τι αφορά την ΕΛΑΣ, θετικά την έκρινε το 17,5%, αρνητικά το 65,8% και δεν απάντησε το 16,7%.
Μεταξύ άλλων, υπήρξε ερώτηση και για την οικονομική κατάσταση του εκάστοτε νοικοκυριού στη δημοσκόπηση:
Τέλος, στην ερώτηση για το τι μετράει περισσότερο μελλοντικά, κι αν οι πολίτες επιθυμούν πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα μετά τις προγραμματισμένες κοινοβουλευτικές εκλογές, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής:
Με βάση τις ηλικίες:
Στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τρόπο που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος» απαντούν:
Στο ερώτημα «ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο» οι ερωτηθέντες απαντούν:
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