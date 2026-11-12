MARC: Μεγάλο προβάδισμα ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΛΑΣ για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς – Εννιακομματική Βουλή και τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο

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Εννιακομματική Βουλή δείχνει δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ANT1, την ώρα που τα πράγματα στο πεδίο της Κεντροαριστεράς φαίνεται να ξεκαθαρίζουν, με το ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύεται ως η φυσική ηγέτιδα δύναμη που εκπροσωπεί το χώρο έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξης Τσίπρα.

Αναλυτικότερα, στη νέα δημοσκόπηση της Marc η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 27% διατηρώντας προβάδισμα 13,2 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα (13,8%).

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο με 10,5%, για να ακολουθήσουν Ελληνική Λύση με 6%, ΚΚΕ με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων 3,8% και Φωνή Λογικής με 3,1%.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία, 30,4%

ΕΛΑΣ, 15,8%

ΠΑΣΟΚ, 12,4%

Ελληνική Λύση, 7%

ΚΚΕ, 7%

Πλεύση Ελευθερίας, 5,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 4,5%

Συμμαχία Ελλήνων, 4,2%

Φωνή Λογικής, 3,6%

ΜέΡΑ25, 2,6%

ΣΥΡΙΖΑ, 1,8%

Ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά του έναντι των πολιτικών αντιπάλων του, με ποσοστό 30,6%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2% και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%.

Αρνητική η αξιολόγηση της κυβέρνησης

Στο ερώτημα «πώς αξιολογείτε συνολικά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταγράφονται τα εξής:

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 63,5%

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΑ 36%

Μεγάλο προβάδισμα ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΛΑΣ για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς

Σε σχέση με το ερώτημα «ποιοι κόμμα θα θέλατε να ηγηθεί στην κεντροαριστερά» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΠΑΣΟΚ 38,9%

ΕΛ.Α.Σ 25,7%

ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ/ΑΛΛΟ 30,7%

ΔΑ 4,6%

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα πιστεύετε ότι κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΠΑΣΟΚ 19,3%

ΕΛΑΣ 9,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7,6%

ΜΕΡΑ 25 1,3%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 2,7%

ΚΑΝΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 35%

ΔΑ 2,1%

Πολιτική αλλαγή

Το δείγμα της δημοσκόπησης ρωτήθηκε επίσης και για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, με την πλειοψηφία να την κρίνει θετικά. Συγκεκριμένα, θετικά τη θεώρησε το 20,7%, μάλλον θετικά το 24,4%, αρνητικά το 20,3%, μάλλον αρνητικά το 20,4% ενώ το 14,2% δεν απάντησε στο ερώτημα.

Με βάση την πρόθεση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία κρίθηκε θετικά από το 82,9%, αρνητικά από το 7% και ένα 10% δεν απάντησε. Στο ΠΑΣΟΚ, το 47,2% θεώρησε πως ήταν θετική, το 40% αρνητική, ενώ ένα 12,8% δεν απάντησε. Σε ό,τι αφορά την ΕΛΑΣ, θετικά την έκρινε το 17,5%, αρνητικά το 65,8% και δεν απάντησε το 16,7%.

Μεταξύ άλλων, υπήρξε ερώτηση και για την οικονομική κατάσταση του εκάστοτε νοικοκυριού στη δημοσκόπηση:

Το 2,3%, ανέφερε πως είναι πολύ άνετη

Το 14,7% άνετη

Το 46,5% μέτρια

Το 25,3 δύσκολη και

Το 10,3% πολύ δύσκολη.

Τέλος, στην ερώτηση για το τι μετράει περισσότερο μελλοντικά, κι αν οι πολίτες επιθυμούν πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα μετά τις προγραμματισμένες κοινοβουλευτικές εκλογές, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής:

Το 54,1% αναφέρει πολιτική αλλαγή

Το 41,1%, πολιτική σταθερότητα

Το 4,8% δεν απάντησε

Με βάση τις ηλικίες:

Στους 17-44 : 32,1% ζητά πολιτική σταθερότητα, το 63,7% πολιτική αλλαγή και 4,2% δεν απάντησε

: 32,1% ζητά πολιτική σταθερότητα, το 63,7% πολιτική αλλαγή και 4,2% δεν απάντησε Στους 45-64 : Το 44,1% επιδιώκει πολιτική σταθερότητα, το 50,1% πολιτική αλλαγή ενώ ένα 5,8% δεν απάντησε.

: Το 44,1% επιδιώκει πολιτική σταθερότητα, το 50,1% πολιτική αλλαγή ενώ ένα 5,8% δεν απάντησε. Τέλος, 65 ετών και άνω: Το 53% θέλει πολιτική σταθερότητα, το 42,6% πολιτική αλλαγή και το 4,4% δεν απάντησε.

Στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τρόπο που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος» απαντούν:

ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ 83,4%

ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 15,3%

Στο ερώτημα «ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο» οι ερωτηθέντες απαντούν:

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 51,7%

ΤΑ ΜΜΕ (TV, ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ SITES) 44,3%

Η ΕΛ.Α.Σ 15,5%

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 14,9%

ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 11,7%

ΤΟ ΠΑΣΟΚ 10,5%

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