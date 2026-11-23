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Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από διώροφη κατοικία στην οποία ξέσπασε φωτιά, στον Τύρναβο της Λάρισας, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11).

Σύμφωνα με το tyrnavosPress από την φωτιά που εκδηλώθηκε ανασύρθηκε νεκρός ο ηλικιωμένος που διέμενε στην κατοικία, ηλικίας περίπου 80 ετών.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της πριν επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια.

Παράλληλα, συνδράμουν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της περιοχής. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τη σορό του άνδρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχειρησιακή επιχείρηση των πυροσβεστών.

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