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Προειδοποίηση απευθύνουν οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας για μη εξουσιοδοτημένους εράνους που πραγματοποιούνται στο όνομα της οργάνωσης.

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας τονίζουν ότι δεν συνδέονται με οποιαδήποτε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων από τρίτους, είτε αυτή γίνεται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, είτε με απευθείας επαφή με πολίτες.

Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν το κοινό, τους δωρητές, τις επιχειρήσεις και τους φορείς να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αμφιβολίες για τη γνησιότητα μιας πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρημάτων, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης.

Η επικοινωνία γίνεται στο τηλέφωνο 210 3213150, μέσω email στη διεύθυνση [email protected], αλλά και από την επίσημη ιστοσελίδα www.mdmgreece.gr.

Παράλληλα, η οργάνωση δηλώνει ότι διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της και προτίθεται να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και στα δικαστήρια για κάθε περίπτωση παράνομης χρήσης της επωνυμίας, του λογοτύπου, των διακριτικών στοιχείων ή της θεσμικής της ιδιότητας.

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