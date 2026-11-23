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Νέο επεισόδιο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας καταγράφεται στο Κιλαουέα της Χαβάης, με τη λάβα να εκτοξεύεται σε μεγάλα ύψη. Η έκρηξη άρχισε στις 00:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 23/11 (τοπική ώρα), με το επίκεντρο της δραστηριότητας να εντοπίζεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu.

Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων κάνουν λόγο για σιντριβάνια λάβας που υψώνονται εκατοντάδες πόδια, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου.

Την εικόνα της έκρηξης συμπληρώνουν οι μετρήσεις των ραντάρ, οι οποίες καταγράφουν ηφαιστειακά σωματίδια σε υψόμετρο που αγγίζει τα 14.500 πόδια, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Σε επιφυλακή οι Αρχές για τη διασπορά της ηφαιστειακής τέφρας

Καθοριστικό ρόλο στη διασπορά της ηφαιστειακής τέφρας και των σωματιδίων παίζουν οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή, με την κατεύθυνση μεταφοράς του υλικού να διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος.

Ειδικότερα, οι ασθενείς βόρειοι άνεμοι που πνέουν κοντά στο έδαφος αναμένεται να παρασύρουν τα χαμηλότερα αιωρούμενα σωματίδια προς τον νότο. Σε μεγαλύτερα ύψη, ωστόσο, πάνω από το κατώτερο ατμοσφαιρικό στρώμα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να μετακινήσουν το ηφαιστειακό υλικό προς τα νοτιοδυτικά.

Για την παρακολούθηση της κατάστασης και την εκτίμηση των κινδύνων από ενδεχόμενη εναπόθεση τέφρας στις γειτονικές περιοχές, οι αρμόδιες Αρχές συνεργάζονται στενά με τους ειδικούς του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS).

Συστάσεις στους κατοίκους

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο καλούνται να περιορίσουν την έκθεσή τους στην τέφρα, καθώς τα μικροσκοπικά σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, όπως ερεθισμούς στα μάτια και στο αναπνευστικό.

Αυξημένη επαγρύπνηση χρειάζεται από όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστική ευαισθησία, οι οποίοι συστήνεται να ενισχύσουν τα μέτρα προφύλαξης και να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν την έκθεσή τους στην ηφαιστειακή τέφρα.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς τόσο η ένταση της έκρηξης, όσο και η διαμόρφωση του ηφαιστειακού νέφους, ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές αλλαγές μέσα στις επόμενες ώρες.

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