Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την παρουσία της σε διοργανώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος, που συνδέουν την ελληνική γαστρονομία με τη μεσογειακή διατροφή και τη σύγχρονη γαστρονομική δημιουργία, διευρύνει η Trikalinos, τα προϊόντα της οποίας εξάγονται σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες. Το αυγοτάραχο της ελληνικής εταιρείας συμπεριλήφθηκε στο μενού του επίσημου δείπνου του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Cretan Lifestyle: Mediterranean Tradition & Modern Applications», που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη με τη συμμετοχή επιστημόνων, ακαδημαϊκών και προσκεκλημένων από διάφορες χώρες του κόσμου.

Το επίσημο δείπνο φιλοξενήθηκε στο εστιατόριο Minotaur του Amirandes Grecotel Boutique Resort, με το μενού να στηρίζεται στην αξιοποίηση ελληνικών πρώτων υλών και στον συνδυασμό παραδοσιακών προϊόντων με σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Το αυγοτάραχο Trikalinos παρουσιάστηκε τόσο στην κλασική του μορφή, κομμένο σε λεπτές φέτες, όσο και ως συστατικό ενός πιάτου με σφυρίδα, ρεβίθια στον φούρνο, σταμναγκάθι και κρίταμο. Η επιλογή των συγκεκριμένων υλικών ανέδειξε τις δυνατότητες ενσωμάτωσης ενός παραδοσιακού ελληνικού προϊόντος σε διαφορετικές γαστρονομικές προτάσεις, πέρα από τον καθιερωμένο τρόπο κατανάλωσής του.

Η παρουσία της Trikalinos στη συγκεκριμένη διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του επιστημονικού χαρακτήρα του συνεδρίου, το οποίο επικεντρώθηκε στη μεσογειακή διατροφή, στη σχέση των διατροφικών συνηθειών με την υγεία και την ευεξία, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης παραδοσιακών διατροφικών προτύπων στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ξενοδοχειακού ομίλου Grecotel και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού γαστρονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026.

Για την ελληνική επιχείρηση, η συμμετοχή σε αντίστοιχες διοργανώσεις αποτελεί έναν ακόμη τρόπο προβολής των προϊόντων της σε ένα διεθνές κοινό, το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματίες της γαστρονομίας και ανθρώπους από τον ευρύτερο χώρο της διατροφής. Η διασύνδεση της ελληνικής παραγωγής με την υψηλή γαστρονομία και τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών προσφέρει δυνατότητες ανάδειξης προϊόντων με ιδιαίτερη ταυτότητα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Η διαδρομή από το 1856 στις διεθνείς αγορές

Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας Τρικαλινός ξεκινά το 1856, με αντικείμενο τη μεταποίηση και την εμπορία αυγοτάραχου. Στη διάρκεια της μακρόχρονης δραστηριότητάς της, η εταιρεία έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, διατηρώντας τα ιδιαίτερα διατροφικά και γευστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Παράλληλα, έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων συσκευασιών και στην τοποθέτηση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το διατροφικό προφίλ του αυγοτάραχου Trikalinos έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών μελετών από πανεπιστήμια, με σχετικές έρευνες να έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά περιοδικά. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα της εταιρείας έχουν χρησιμοποιηθεί από αναγνωρισμένους σεφ σε γαστρονομικές δημιουργίες, ενισχύοντας την παρουσία της ελληνικής επιχείρησης στον χώρο της διεθνούς υψηλής γαστρονομίας. Σήμερα, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες, η Trikalinos αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης που έχει στηρίξει τη διεθνή της ανάπτυξη στην αξιοποίηση ενός παραδοσιακού προϊόντος.

Η παρουσία της εταιρείας στο συνέδριο της Κρήτης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικής γαστρονομικής κληρονομιάς, σε μια συγκυρία κατά την οποία η προέλευση, η ποιότητα και η ιδιαίτερη ταυτότητα των τροφίμων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαφοροποίησης στις διεθνείς αγορές. Για επιχειρήσεις όπως η Trikalinos, η διατήρηση της σύνδεσης με την παράδοση, σε συνδυασμό με την προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης γαστρονομίας, αποτελεί βασικό στοιχείο της εξωστρεφούς επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Διαβάστε επίσης:

Motor Oil: Κέρδη ρεκόρ 1,39 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, ισχυρή ρευστότητα και αυξημένο κατά 57% προμέρισμα

HELLENiQ ENERGY: Παραδόθηκε το «Πάρκο του Δάσους» στη Μάνδρα (photos/video)

HENSOLDT THEON NightVision: Ενισχύει την παραγωγική της ικανότητα στη Γερμανία – Υποστήριξη σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος νυχτερινής όρασης











