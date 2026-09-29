search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 10:10
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 08:20

Trikalinos: Το αυγοτάραχο περνά από το αλμυρό στο γλυκό με «όχημα» τη γαστρονομία υψηλών απαιτήσεων

29.09.2026 08:20
trikalinos rodos bottaraga

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τις διαφορετικές χρήσεις του αυγοτάραχου στην επαγγελματική εστίαση επιχειρεί να αναδείξει η Trikalinos, διευρύνοντας την παρουσία του προϊόντος πέρα από τις παραδοσιακές γαστρονομικές εφαρμογές.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το «Trikalinos Bottarga & Sparkling Wine Dinner», που πραγματοποιήθηκε στο Apollo Blue στη Ρόδο, με ένα μενού έξι σταδίων, στο οποίο τα προϊόντα αυγοτάραχου της εταιρείας συνδυάστηκαν με επιλεγμένους ελληνικούς και διεθνείς αφρώδεις οίνους.

Το μενού σχεδιάστηκε από τον Ανδρέα Ματθίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων, και τη Λίλα Κούρτη, γαστρονομική σύμβουλο της Trikalinos, ενώ την εκτέλεσή του ανέλαβε η ομάδα των chefs του ξενοδοχείου Rodos Apollo Blue.

Κεντρικός άξονας ήταν ο χαρακτήρας umami του αυγοτάραχου και η δυνατότητα αξιοποίησής του σε διαφορετικές μορφές. Στόχος ήταν να παρουσιαστεί η χρήση του τόσο σε κρύες όσο και σε ζεστές παρασκευές, αλλά και να διερευνηθούν συνδυασμοί πέρα από τα αλμυρά πιάτα με τα οποία συνδέεται κατά κύριο λόγο το προϊόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, για αυτόν τον λόγο, η παρουσία του αυγοτάραχου ακόμη και στο επιδόρπιο του μενού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε Trikalinos Αυγοτάραχο Χονδρόκοκκο σε mousse λευκής σοκολάτας με νεκταρίνι, μάνγκο και εσπεριδοειδή.

Πρόκειται για προϊόν που η Trikalinos έχει αναπτύξει αποκλειστικά για επαγγελματίες της εστίασης, επιδιώκοντας να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του αυγοτάραχου από chefs και επιχειρήσεις του κλάδου.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση εντάσσεται ουσιαστικά στην προσπάθεια της εταιρείας να τοποθετήσει το αυγοτάραχο σε ένα ευρύτερο γαστρονομικό πεδίο, παρουσιάζοντάς το όχι μόνο ως αυτοτελές premium προϊόν, αλλά και ως πρώτη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά σε διαφορετικές κατηγορίες πιάτων.

Διαβάστε επίσης:

Οι Γερμανοί μας πρόλαβαν: Δίνουν επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου – «Η βενζίνη θα μείνει εκτός επιδότησης» στην Ελλάδα, φοβάται η Ζάγκα

«Ζαλίζουν» οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής – Άνω του 800% το κόστος μεταφοράς καυσίμων

ΕΛΣΤΑΤ: 1.820 ευρώ μόνο για να βγει ο μήνας – Πληρώνουμε περισσότερα, αγοράζουμε λιγότερα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nekrotafeio new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»

kairos kryo anemos 009- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

kafsima kostos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Οι δύο ημερομηνίες για τα νέα μέτρα στήριξης – Τι προβλέπει το κυβερνητικό πλάνο

ikiaki_voithos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

kairos vroxi athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικές καιρικές διαταραχές έως τις αρχές Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 10:09
nekrotafeio new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»

kairos kryo anemos 009- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

1 / 3