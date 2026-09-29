Trikalinos: Το αυγοτάραχο περνά από το αλμυρό στο γλυκό με «όχημα» τη γαστρονομία υψηλών απαιτήσεων

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Τις διαφορετικές χρήσεις του αυγοτάραχου στην επαγγελματική εστίαση επιχειρεί να αναδείξει η Trikalinos, διευρύνοντας την παρουσία του προϊόντος πέρα από τις παραδοσιακές γαστρονομικές εφαρμογές.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το «Trikalinos Bottarga & Sparkling Wine Dinner», που πραγματοποιήθηκε στο Apollo Blue στη Ρόδο, με ένα μενού έξι σταδίων, στο οποίο τα προϊόντα αυγοτάραχου της εταιρείας συνδυάστηκαν με επιλεγμένους ελληνικούς και διεθνείς αφρώδεις οίνους.

Το μενού σχεδιάστηκε από τον Ανδρέα Ματθίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων, και τη Λίλα Κούρτη, γαστρονομική σύμβουλο της Trikalinos, ενώ την εκτέλεσή του ανέλαβε η ομάδα των chefs του ξενοδοχείου Rodos Apollo Blue.

Κεντρικός άξονας ήταν ο χαρακτήρας umami του αυγοτάραχου και η δυνατότητα αξιοποίησής του σε διαφορετικές μορφές. Στόχος ήταν να παρουσιαστεί η χρήση του τόσο σε κρύες όσο και σε ζεστές παρασκευές, αλλά και να διερευνηθούν συνδυασμοί πέρα από τα αλμυρά πιάτα με τα οποία συνδέεται κατά κύριο λόγο το προϊόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, για αυτόν τον λόγο, η παρουσία του αυγοτάραχου ακόμη και στο επιδόρπιο του μενού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε Trikalinos Αυγοτάραχο Χονδρόκοκκο σε mousse λευκής σοκολάτας με νεκταρίνι, μάνγκο και εσπεριδοειδή.

Πρόκειται για προϊόν που η Trikalinos έχει αναπτύξει αποκλειστικά για επαγγελματίες της εστίασης, επιδιώκοντας να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του αυγοτάραχου από chefs και επιχειρήσεις του κλάδου.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση εντάσσεται ουσιαστικά στην προσπάθεια της εταιρείας να τοποθετήσει το αυγοτάραχο σε ένα ευρύτερο γαστρονομικό πεδίο, παρουσιάζοντάς το όχι μόνο ως αυτοτελές premium προϊόν, αλλά και ως πρώτη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά σε διαφορετικές κατηγορίες πιάτων.

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