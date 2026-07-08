4 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά – Νέα ώθηση στις επιχειρήσεις της πόλης με τη Β΄ Φάση του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Ο Δήμος Πειραιά και το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας παρουσίασαν τις διευρυμένες υπηρεσίες που προσφέρονται για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τοπική οικονομία στη νέα προγραμματική περίοδο, σε ενημερωτική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι στόχοι, ο σχεδιασμός και οι νέες δράσεις της Β΄ Φάσης του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, η οποία υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Οι εκπρόσωποι παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων, επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων, καθώς και επιχειρηματίες της πόλης, ενημερώθηκαν για το σύνολο των δωρεάν υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο, οι οποίες έχουν ως στόχο να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Στη σημασία του έργου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης αναφέρθηκαν σε χαιρετισμό τους ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Νικήτας Κωνσταντέλλος. Η Διευθύντρια ICAP και Υπεύθυνη Έργου ΚΣΕ Δήμου Πειραιά Αναστασία Ζαχαράκη παρουσίασε αναλυτικά τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Η Β΄ Φάση του έργου ξεκίνησε κατόπιν διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τον Ιανουάριο του 2026 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2029, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της νέας περιόδου είναι η υποστήριξη τουλάχιστον 370 επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 220 μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής και οι 150 μέσω οριζόντιων υπηρεσιών, με την εκτίμηση ότι η πραγματική συμμετοχή θα υπερβεί και πάλι τους αρχικούς σχεδιασμούς όπως ανάλογα είχε συμβεί στην Α΄ Φάση.

Κατά την επιτυχημένη πορεία της Α΄ Φάσης του έργου, η υλοποίησή του ξεπέρασε σημαντικά τους αρχικούς στόχους. Ενώ είχε τεθεί ως στόχος η υποστήριξη τουλάχιστον 400 επιχειρήσεων, το Κέντρο παρείχε τελικά υπηρεσίες σε 952 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 457 έλαβαν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, ενώ οι 495 αξιοποίησαν οριζόντιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη μεγάλη ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας και επιβεβαιώνουν τον ρόλο του Κέντρου ως ενός σταθερού μηχανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά.

Στο πλαίσιο της νέας φάσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους:

Στρατηγική & Σχεδιασμός: Σύνταξη και αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).

Εξωστρέφεια: Μελέτες Αγοράς και η νέα υπηρεσία Επιχειρηματικό Σχέδιο Εξαγωγών.

Marketing & Ψηφιακή Εικόνα: Marketing Plan, ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας, κατασκευή ιστοσελίδας και Ψηφιακό Marketing.

Οργάνωση: Αναδιοργάνωση λειτουργίας, κοστολόγηση και εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Δικτύωση: Εντοπισμός συνεργατών και ένταξη σε επιχειρηματικά δίκτυα.

Επίσης το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη τηςΣτρατηγικής της Γαλάζιας Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά με τεκμηρίωση, ανάλυση και στοχευόμενες δράσεις.

Και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας θα εκπονηθούν άνω των σαράντα (40) μελετών και ερευνών για θέματα αιχμής επιχειρηματικότητας με δεδομένα προσβάσιμα σε όλους, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, η κρουαζιέρα, το ESG και η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον Πειραιά.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, οι οποίοι εξήραν τη σημασία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας ως ενός σύγχρονου εργαλείου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Πειραιά. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλης Σφακιανάκης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Βουτσινάς, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) Γιώργος Αλεξανδράτος, η Γενική Γραμματέας του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) Άννα-Μαρία Βελλή, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Β.Ε.Π.) Γιάννη Μαστρονικόλα, Απόστολος Καραμπερόπουλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Θεόδωρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γιάννης Βούτας και η Β΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) Χρυσούλα Κονιάκου.

Επιπλέον, τοποθετήθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Wima Γιώργος Παπαμανώλης-Ντόζας, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων και Εξαγωγέων Νίκος Μαυρίκος, o Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ε.Ν. Γιώργος Ξηραδάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων – Κοσμηματοπωλών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων Θανάσης Κανάκης, το μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Έλλη Μουχτάρη, το μέλος Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Μαρία Νικολάου και η εκπρόσωπος του Δικτύου Νήσων Αττικής Χριστίνα Καλαθά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάσαμε την Β΄ Φάση του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σταθερή προσπάθειά μας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων της πόλης μας.

Ο Πειραιάς εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο κέντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το BlueGrowth Piraeus, το StartUp Piraeus, το Blue Lab και το Piraeus Makerspace, αλλά και μέσα από τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που στηρίζει νέες ιδέες και ανθρώπους με όραμα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του, παρείχε υπηρεσίες σε 952 επιχειρήσεις, ξεπερνώντας σημαντικά τον αρχικό στόχο των 400. Σήμερα, με τη Β΄ Φάση του έργου και προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά, προσφέροντας δωρεάν και εξειδικευμένες υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξή της, την ICAP για την υλοποίηση του έργου, καθώς και όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια και τους επιχειρηματίες της πόλης που συμμετέχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Στόχος μας είναι ένας Πειραιάς σύγχρονος, δυναμικός και εξωστρεφής, μια πόλη που δημιουργεί ευκαιρίες και στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, επεσήμανε:

«Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά αποτελεί μια εξαιρετικά καλή πρακτική, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027. Εκχωρούμε τους απαιτούμενους πόρους προς τον Δήμο Πειραιά, στηρίζουμε έμπρακτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα και παρέχουμε τα εργαλεία ενημέρωσης, καθοδήγησης και ανάπτυξης στον εμπορικό και παραγωγικό κόσμο της πόλης. Πρόκειται για μια συνεργασία για την οποία είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και περήφανοι. Θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, και την ομάδα του για τη δουλειά που γίνεται. Μια δουλειά σοβαρή και αποτελεσματική, που δείχνει πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να σταθεί δίπλα στον επιχειρηματία, στον επαγγελματία, στον άνθρωπο που καθημερινά αγωνίζεται να κρατήσει ζωντανή την αγορά και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.

Η συνολική πορεία της ΟΧΕ Πειραιά δείχνει πως όταν υπάρχει σχέδιο, συνεννόηση και αποφασιστικότητα, οι πόροι πιάνουν τόπο. Με συνολική εκχώρηση 82,8 εκατ. ευρώ, ενεργοποίηση προσκλήσεων που ξεπερνά το 90,8%, ενταγμένα έργα σε ποσοστό 75,4%, συμβάσεις στο 43,52% και απορρόφηση στο 24,67%, αποδεικνύεται ότι η συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου προχωρά με μεθοδικότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Για εμάς, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορίου είναι στοίχημα ευθύνης. Απαιτεί συνεργασίες, συνεννόηση, ολοκληρωμένα προγράμματα και σταθερή συνεργασία με τους Δήμους, τα Επιμελητήρια και τους φορείς της αγοράς. Μακριά από αποσπασματικές λογικές, συντεχνιακές προσεγγίσεις και επικοινωνιακά «πυροτεχνήματα». Η συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Πειραιά, ειδικά στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, είναι πρότυπη και θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και σε πολλά ακόμη διαφορετικά πεδία».

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, υπογράμμισε:

«Τα καταφέραμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο με την αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Στόχος μας είναι, και στη νέα προγραμματική περίοδο έως το 2029, να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, προς όφελος της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Όλοι υποστηρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας μας, χρειάζεται όμως διαρκώς να ενισχύονται, να εκσυγχρονίζονται,να αυξάνουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα τους. Στον Δήμο Πειραιά επενδύουμε σε ένα βιώσιμο οικονομικό μέλλον».

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο Προϊστάμενος ΕΥΔΠ «Αττική» Δημήτρης Δρόσης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ο Πρόεδρος της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτης Μαστρονικόλας, η Προϊσταμένη ΟΧΕ Πειραιά Ελένη Ανεζύρη, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης Μαρία Πούλου, o Πρόεδρος του ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ Σπύρος Αλεξόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής και Νήσων Αιγαίου Παύλος Πολιτάκης, η Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Μαρία Πιττάκη και το μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΠ Γιάννης Παρασκευάκος.

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