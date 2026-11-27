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«Είδα δυο ζαχαρόδενδρα

να κοκκινίζουν πέρα από τη λίμνη.

Πόσα δεν έλεγε το χρώμα τους!

Κάθε δένδρο παρουσίαζε

κάθε φορά κι άλλη εικόνα,

σαν ο διευθυντής του μουσείου

να αντικαθιστούσε κάθε ημέρα

τον παλιό πίνακα με ένα καινούργιο ωραιότερο».

Henry David Thoreau

Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, πολλοί από τους φίλους της φύσης δεν είναι μόνο «χομπίστες» κι ακόμη δεν είναι απλώς καλλιεργημένοι πολίτες, που επιδίδονται στη συλλογή εικόνων και γνώσεων: είναι διακριτοί επειδή απαντούν στη βαθύτερη ανάγκη της «μέθεξης» της ανθρώπινης φύσης με την «άλλη» φύση. Την ανάγκη που δηλώνεται πολλές φορές αδέξια, με τα φυτά στα μπαλκόνια, τις γάτες εσωτερικού χώρου, το πράσινο των πόλεων και την αναζήτηση της εξοχής στην περιφέρεια.

Οι φυσιολάτρες αριθμούν πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε και η παρουσία τους είναι πολύ προγενέστερη της οικολογικής κρίσης. Πολύ πριν εμφανιστεί η Ρέιτσελ Κάρσον (με την πρωτοποριακή για την εποχή της απόδειξη της ευθύνης των φυτοφαρμάκων στη ρύπανση των υδάτινων πόρων) ή ο Πιερ Σαμουέλ, που με τον υπέροχο ολιστικό του λόγο έδινε το μήνυμα για λύσεις εντός και εκτός των αστικών σχηματισμών, ακόμη και πριν να «εφευρεθεί» ο όρος «Οικολογία» το 1866 από τον Έρνεστ Χέκελ – μια ιστορική συρραφή του «οίκος» και «λόγος» – η αγάπη και ο σεβασμός της φύσης υπήρχε.

Σε μια εποχή μηχανοκίνησης και «πληκτρολογοποίησης», όπου το τηλεοπτικό γίγνεσθαι καλλιεργεί την αδηφάγα ορμή για νέες, παθητικά προσλαμβανόμενες εικόνες, οι φίλοι της φύσης εξακολουθούν να ορθώνουν ένα άλλο υπόδειγμα ζωής και πολιτισμού.

Το περιβάλλον ως εχθρικό περίβλημα

Στο μεσογειακό μας περιβάλλον μπορούν να ανασύρουν το σημαντικό πίσω από το φαινομενικά ασήμαντο, μπορούν να ονειροπολούν εκεί που οι κομφορμιστές δεν βρίσκουν την παραμικρή έμπνευση… Μπορούν να εμβαθύνουν στο «εγχώριο» χωρίς να εκτρέπονται σε έναν επαρχιώτικο αυτισμό. Κι ακόμη μπορούν να φεύγουν στο «ξένο» χωρίς να αναπτύσσουν συμπλέγματα ανωτεροκατωτερότητας…

Οι φίλοι της φύσης είναι μια ιστορία που έρχεται από παλιά, πολύ πριν από την εμφάνιση της τάχαμου «ειρηνικής» πυρηνικής ενέργειας, του νέφους μέσα στις συνθήκες των πόλεων, της καταστροφής των δασών και της υποβάθμισης της γενετικής ποικιλότητας, του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Κι αυτοί κοντά στους λιγότερο ευαίσθητους ζουν τη μετατροπή του περιβάλλοντος σε εχθρικό περίβλημα, σε πολιορκητικό κλοιό. Ζουν την εκ μέρους της εξουσίας «ανα-θεώρηση» της φύσης σε κατακτήσιμο χώρο, την τερατογονία μιας ληστρικής λογικής, τον «κατατρεγμό» της γραφικότητας στον περιαστικό χώρο, την ομορφιά που υποχωρεί μπροστά στην επέλαση της νέας «χωροταξίας της αναψυχής» – του υπερτουρισμού, όπως καλούμε σήμερα το φαινόμενο. Αν η «αισθητική του χώρου είναι προέκταση της αισθητικής του σώματος» και αν η ομορφιά κατά το γνωμικό του Ντοστογιέφσκι μπορεί να σώσει την κόσμο, τότε οι φίλοι της φύσης είναι οι πρώτοι που βιώνουν ότι η ασχήμια τον καταβαραθρώνει…

Καθώς οι βιότοποι συρρικνώνονται, καθώς μια ανεγκέφαλη ή ιδιοτελής οδοποιία πετσοκόβει αλύπητα δάση και τοπία, καθώς λίμνες και ποτάμια υπεραντλούνται ή «φράζονται» παράγοντας επί γης σεληνιακές μορφές, η νοσταλγία ενεδρεύει πάντοτε σαν επικίνδυνη ψυχοπαγίδα: Πίσω από το πρίσμα του παρόντος, το παρελθόν φαίνεται όλο και πιο ειδυλλιακό, ενώ το μέλλον φαίνεται όλο και πιο αβέβαιο και «αγχογόνο».

«Δεν μ’ αρέσει να ζω στον ανήσυχο, νευρικό, πολυτάραχο, επιπόλαιο δέκατο ένατο αιώνα» έλεγε ο φυσιολάτρης Thoreau (Θορώ) σε μια έκρηξη πνεύματος φυγής: «Μου αρέσει να κάθομαι σκεφτικός στη γωνιά μου και να τον βλέπω να περνάει».

Όμως, σε έναν πιο ανήσυχο, υπερ-πολυτάραχο και υπερ-επιπόλαιο αιώνα, δεν υπάρχουν γωνιές διαφυγής. Δεν υπάρχουν θύλακες γαλήνης και σταθερότητας. Εν τέλει δεν υπάρχει παρά ο «θάνατος της μονιμότητας» – κατά τη φράση του Άλβιν Τόφλερ: Με άλλα λόγια, η διαρκής ρευστότητα σκηνικών και τρόπων ζωής.

Η «απόσυρση» των φίλων της φύσης, ο αυτοεγκλωβισμός τους σε «διατηρητέες» εστίες της «παλιάς καλής ζωής», η αναζήτηση «παρθένων χώρων», αφήνει το πεδίο ελεύθερο στην «καταλυτική» δράση των περιβαλλοντοφάγων. Η γλυκόπιοτη μα υπνωτιστική νοσταλγία που επανέρχεται, άκριτα κι αφιλοσόφητα, σε παλαιές εικόνες και καταστάσεις, που εξιδανικεύει αυτό που υπήρξε, είναι αδιέξοδη. Γι’ αυτό μπορεί να παράγει μνημόσυνα κάθε είδους…

Μια φύση «αφύσικη»…

Οι φυσιολάτρες καλούνται να περιηγηθούν σε νέα νοήματα, να δουν νέες σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτά που διαδραματίζονται γύρω τους. Σαν φίλοι της φύσης έχουν ήδη αντιληφθεί την αλυσίδα – ή μάλλον το δίκτυο της ζωής. Τώρα καλούνται να αντιληφθούν το δίκτυο της καταστροφής! Να δουν πίσω από την «εικονική πραγματικότητα» των λόγων και των διακηρύξεων, το εν πολλοίς αδιόρατο πλέγμα των συμφερόντων, των βραχυπρόθεσμων και κερδοσκοπικών επιλογών, των τεχνοκρατικών εμμονών και ψευδαισθήσεων, των εκπαιδευτικών ελλειμμάτων, των τοπικισμών και των εγωισμών. Καλούνται να δουν το πολιτικό και πολιτιστικό σύστημα που παράγει μια νέα και υποβαθμισμένη φύση, μια φύση «αφύσικη».

Δεν πρόκειται για ένα νέο «καθήκον», από εκείνα που προβάλλουν οι κυρίαρχοι πολιτικοί. Πρόκειται για ένα είδος ενεργητικής προσαρμογής στον κοινωνικό – πολιτικό περίγυρο, για ένα ξεπέρασμα της νοητικής αδράνειας, για μια φιλική προς το περιβάλλον «νεωτερικότητα» ως αντίδοτο στους νεωτερισμούς της υπερφίαλης, κρατικής ή ιδιωτικής, «περιβαλλοντοδομίας».

Στη χώρα μας η πολιτική προστασία του περιβάλλοντος και ακόμη η ίδια η πολιτική που είχε ως αφετηρία την οικολογία, έπεσε συχνά θύμα ευκαιριακών υπολογισμών. Πολλοί άνθρωποι που βίωναν την ανάγκη της ένταξης σε μία ευρεία κοινωνική οικογένεια, για να διοχετεύσουν το δημιουργικό μεράκι και την ευαισθησία τους, ένιωσαν φρικτή απογοήτευση μπροστά σε ομαδοποιήσεις μίζερες, εγκεφαλικές, με εκλογικίστικη προοπτική. Όμως η ανάγκη μιας συνολικής και συνεκτικής οικολογικής πρότασης δεν έπαψε να υπάρχει. Οι κυρίαρχες δυνάμεις του πολιτικού συστήματος αποδείχθηκαν ανίκανες για μια «έσωθεν οικολογικοποίηση» – δεν απομένουν παρά αυτές που έχουν τ’ αυτιά τους ανοιχτά σ’ αυτά τα μηνύματα.

Στις μέρες μας η μοναχική «ροβινσωνιάδα» του φυσιολάτρη στα μονοπάτια της ελληνικής ή κάθε άλλης γης είναι πλέον μια δραστηριότητα λειψή. Οι όμιλοι και οι οργανώσεις δεν επαρκούν για να συνθέσουν εκείνον το βιότοπο της ευαισθησίας και της φαντασίας, που μπορεί να δράσει καταλυτικά μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό – πολιτικό περιβάλλον. Πολύ περισσότερο ακόμη δεν επαρκούν οι προγραμματοδίαιτες και εξαρτημένες από την εξουσία ομάδες, οι «καθαροί» επιστήμονες και οι διανοούμενοι «τηλε-προστάτες» του περιβάλλοντος.

Τα μονοπάτια της πολιτικής σκέψης και δράσης είναι πλέον υποχρεωτικά. Χρειάζονται αναλύσεις και πρακτικές μεγάλης κλίμακας. Χρειάζεται μια οικολογική φωνή, που δεν θα αρκείται στο να σιγοψιθυρίζει προς την κοινωνία – εν μέσω των αλαλαγμών του κατεστημένου.

* Ο Γιάννης Σχίζας είναι συγγραφέας

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