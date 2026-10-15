Άγριο παρασκήνιο με την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο πανικός, οι απειλές, τα νεύρα και η τελική υποχώρηση

Takeaways by to pontiki AI Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα έπειτα από πιέσεις και δημόσια απόλυση που ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Η πρώην πρέσβειρα βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με καταγγελίες για ακατάλληλη συμπεριφορά, πολυτελή ταξίδια και αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γκιλφόιλ βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και επιχείρησε ανεπιτυχώς να ανακαλέσει την παραίτησή της αμέσως μετά την υποβολή της.

Η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς εναντίον της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι προτίθεται να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

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Στοιχεία… θρίλερ φαίνεται ότι απέκτησε η υπόθεση της παραίτησης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώην σχολιάστρια του Fox News αρχικά δεν θέλησε «ήσυχα να πάει σε νύχτα ευλογημένη».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Daily Beast, η Γκίλφοιλ φέρεται να απείλησε να ανακαλέσει την παραίτησή της λίγες ώρες αφότου την υπέβαλε. Η Γκίλφοιλ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε «κατάσταση πανικού» αφού ο Ντόναλτντ Τραμπ της ζήτησε να παραιτηθεί, ενημερώθηκε με σκληρό τρόπο για την απόλυσή της την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου της Κέιτι Ζακαράια στον Λευκό Οίκο.

Αυτό συνέβη αφού η πλέον πρώην πρέσβειρα είχε γίνει αντικείμενο πολυάριθμων πρωτοσέλιδων, προκαλώντας αμηχανία και εκνευρισμό στην κυβέρνηση. Αναφέρθηκε ότι η πολύ δημόσια απόλυση της 57χρονης της προκάλεσε τεράστιο άγχος και την οδήγησε να καλέσει έναν σημαντικό δωρητή του Τραμπ σε κατάσταση απόγνωσης. Το Daily Beast ανέφερε ότι οι συνεργάτες του Τραμπ έμαθαν πόσο άσχημα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος ανέβαινε στη σκηνή στην Αλάσκα.

«Η Κίμπερλι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, τηλεφωνούσε σε ανθρώπους και έλεγε: “Ίσως να μην παραιτηθώ”», ισχυρίστηκε ένας αξιωματούχος. «Δεν νομίζω ότι μιλούσε σοβαρά, αλλά χθες το βράδυ ήταν πολύ φορτισμένη. Προσπαθούσε να επεξεργαστεί ό,τι είχε συμβεί — αλλά όχι και πολύ καλά». Ένας δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης: «Δεν θα έπρεπε να αναγκαστούμε να απολύσουμε την Κίμπερλι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση — θα έπρεπε να είχε υποβάλει την παραίτησή της πριν από αυτό».

Αγωνιώδεις προσπάθειες

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φέρεται να είχε περάσει τις τελευταίες ημέρες προσπαθώντας να διατηρήσει τη θέση της, καθώς πολλαπλασιάζονταν οι κατηγορίες σχετικά με τις οικονομικές της συναλλαγές και τη συμπεριφορά της ως πρέσβειρα. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Γκίλφοιλ φέρεται να ζήτησε από τον δωρητή του κινήματος MAGA, Έρικ Ντέτερς, να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express ύψους 100.000 δολαρίων χωρίς να αφήσει γραπτά ίχνη, με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβασης σε άτομα του στενού κύκλου του προέδρου.

Η Γκίλφοιλ φέρεται επίσης να ήταν αντικείμενο έρευνας που διεξήγαγε ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με καταγγελίες για πολυτελή ταξίδια, ακατάλληλα δώρα και τη συμπεριφορά της απέναντι στο προσωπικό της πρεσβείας. Μέσω του δικηγόρου της, Τζέσι Μπινάλ, η ίδια υποστηρίζει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές ήταν νόμιμες και, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αρνήθηκε να παραιτηθεί. Όταν όμως ρωτήθηκε ο πρόεδρος για το θέμα, φάνηκε να συμφωνεί ότι οι μέρες της Γκίλφοιλ ήταν μετρημένες. «Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η Γκίλφοιλ χρησιμοποιούσε κάθε απαραίτητο μέσο για να διατηρήσει τη θέση της. Υποστηρίχθηκε ότι άρχισε να κατηγορεί μέλη του προσωπικού για διαρροές, να ζητά βοήθεια από δημοφιλείς συντηρητικούς influencers, και μάλιστα να προσπαθεί να αποδώσει τα μηνύματα σχετικά με τον λογαριασμό της στην American Express σε τεχνητή νοημοσύνη, μια δικαιολογία που, όπως λέγεται, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν πίστεψαν. Τελικά, η Ζακαράια ανέφερε ότι είχε ζητηθεί από την Γκίλφοιλ να παραιτηθεί, αφήνοντας πολλούς από τους παρόντες έκπληκτους.

«Σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου»

Λίγο αργότερα, η Γκίλφοιλ εξέδωσε τη δική της δήλωση μέσω μιας εκτενούς ανάρτησης στο X. «Η θητεία μου ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», έγραψε. «Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου». «Από την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης, εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα “America First” του Προέδρου Τραμπ, να ενισχύσω τη στρατηγική συμμαχία μας με την Ελλάδα και να πετύχω σημαντικές νίκες για τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον “Κάθετο Διάδρομο” (Vertical Corridor) για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή», τόνισε και αναφέρθηκε στις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον της. «Θέλω επίσης να αναφερθώ στους πρόσφατους ισχυρισμούς εναντίον μου», πρόσθεσε. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου».

«Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική», πρόσθεσε. «Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες της δημόσιας υπηρεσίας μου».

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