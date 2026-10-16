Σύνοδος ΕΕ: «Σφάχτηκαν» οι δεξιοί μεταξύ τους και οι Βόρειοι με τους Νότιους, αλλά για το αδιέξοδο… φταίει ο σοσιαλιστής Κόστα

Takeaways by to pontiki AI Η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαδεύτηκε από έντονες διαφωνίες μεταξύ των ηγετών σχετικά με το σύστημα τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δέχθηκε κριτική από ορισμένους διπλωμάτες για τους χειρισμούς του, παρότι άλλοι ηγέτες τον υπερασπίστηκαν για την αποτελεσματικότητά του.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην επιθυμία της Ιταλίας και της Ομάδας του Βίσεγκραντ για αναβολή του συστήματος ETS2, προκαλώντας σύγκρουση με άλλα κράτη-μέλη.

Σημαντικές διαιρέσεις καταγράφηκαν επίσης σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν περικοπές και τις χώρες του Νότου να αντιδρούν.

Λόγω του αδιεξόδου, ο Αντόνιο Κόστα πρότεινε τη διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις 26 Νοεμβρίου για την εξεύρεση λύσεων στα ανοιχτά ζητήματα.

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Την μετατροπή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε αποδιοπομπαίο τράγο για το αδιέξοδο που προέκυψε κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ επιχειρούν – μέσω διπλωματών – ηγέτες χωρών-μελών, παρότι η εικόνα που προκύπτει από τη συνεδρίαση είναι αυτή ενός… εμφυλίου μεταξύ δεξιών δυνάμεων.

Μπάχαλο για την ενέργεια

Σύμφωνα με το Politico, «στη σύνοδο της Πέμπτης κυριάρχησαν οι συζητήσεις που κατέληξαν σε αδιέξοδο σχετικά με τη δεύτερη φάση του συστήματος τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα της ΕΕ, γνωστού ως ETS2. Η αντιπαράθεση για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών —τόσο για το υφιστάμενο σύστημα όσο και για τη δεύτερη εκδοχή του, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί και θα επιβάλει τιμή στις εκπομπές άνθρακα από τη θέρμανση και τις μεταφορές από το 2028— βάλτωσε τόσο πολύ, ώστε ο Κόστα αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της συνόδου και να αναβάλει τη συνέχιση των συνομιλιών για μετά το δείπνο, καθώς η κατάσταση είχε γίνει “χάος”».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εξοργισμένος με αυτό που το Βερολίνο θεωρούσε αδιαλλαξία της Ιταλίδας ομολόγου του, Τζόρτζια Μελόνι, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων διαπραγματεύσεων. Από τη μία πλευρά βρέθηκε ένας συνασπισμός αποτελούμενος από τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τις σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία και από την άλλη ένα ανυποχώρητο μπλοκ με επικεφαλής την Ιταλία και τη συμμετοχή της Ουγγαρίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Πολωνίας, των χωρών που είναι γνωστές ως Ομάδα του Βίσεγκραντ (V4). Η Ρώμη και οι χώρες της V4 επιθυμούσαν την αναβολή του ETS2 από την ΕΕ, λόγω της επιβάρυνσης που θα προκαλούσε στους λογαριασμούς ενέργειας, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες».

«Σφαγή» για το ΠΔΠ

Στην ουσία, λοιπόν, ο κεντροδεξιός Μερτς συγκρούστηκε με την «σκληρή» δεξιά Μελόνι για ένα θέμα το οποίο υποτίθεται ότι έχει λυθεί προ πολλού, αλλά διπλωμάτης κατηγόρησε τον -προερχόμενο από την ομάδα των Δημοκρατών και Σοσιαλιστών – Κόστα ότι «έχασε τον έλεγχο της αίθουσας», υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τις προτεινόμενες τροπολογίες και να τις παρουσιάσει εγκαίρως στους ηγέτες της ΕΕ, ώστε να τις συζητήσουν. Ως αποτέλεσμα, οι ηγέτες συνέχισαν τη συζήτηση χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τις τροπολογίες, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν μετά τα μεσάνυχτα.

Ακόμα πιο έντονες ήταν οι διαιρέσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: οι «τσιγκούνηδες» Βόρειοι ζητούν περικοπές κυρίως στον τομέα της Συνοχής και της ΚΑΠ, ενώ οι Νότιοι δεν συζητούν κάτι τέτοιο και δείχνουν να προτιμούν την πρόταση της Κομισιόν για «νέους ίδιους πόρους» (διάβαζε, φόρους) για τη χρηματοδότηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Ο Κόστα – μπροστά στο πλήρες αδιέξοδο – πρότεινε νέα έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις 26 Νοεμβρίου και δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει τις δυνατότητες για νέους ίδιους πόρους, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση. Κι όμως, διπλωμάτης της ΕΕ κατηγόρησε τον Κόστα ότι είναι διπρόσωπος και ότι δεν ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό ενώ άλλος διπλωμάτης, από χώρα που επιθυμεί περικοπές ήταν πιο ειλικρινής, καθώς δήλωσε: «Ο Κόστα, προσωπικά και πολιτικά, ανήκει στο άλλο στρατόπεδο».

«Ικανός» και «οξυδερκής»

Πάντως, ο Βέλγος εθνικιστής πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ υπερασπίστηκε τον Κόστα (καίτοι το Βέλγιο προσχώρησε στους «φειδωλούς»), χαρακτηρίζοντάς τον «ικανό» και «οξυδερκή», καθώς τον επαίνεσε επειδή απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τη σύνταξη κειμένων την ημέρα της συνόδου, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Σαρλ Μισέλ. «Ο Κόστα αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις για τη διατύπωση των κειμένων που βρίσκονται στο τραπέζι, κάτι που συνέβαινε συνεχώς επί του προκατόχου του και εκνεύριζε αφάνταστα τους πάντες, επειδή καταλήγαμε να είμαστε εδώ μέχρι τις τρεις το πρωί συζητώντας για συλλαβές, κόμματα και λέξεις, χωρίς να μπορούμε το επόμενο πρωί να διακρίνουμε πλέον τη διαφορά», δήλωσε ο ντε Βέβερ.

Επίσης, διπλωμάτες παραδέχθηκαν ότι το χάος δεν οφειλόταν στον Κόστα και στους χειρισμούς του, αλλά στους ηγέτες που επιχείρησαν να ανατρέψουν την ενεργειακή νομοθεσία, ιδίως στη Μελόνι. «Δεν ήθελε να ξανανοίξει τα συμπεράσματα. Η V4 και η Ιταλία ήταν αυτές που το έκαναν», δήλωσε ένας από αυτούς. «Δεν βλέπω τι διαφορετικό θα μπορούσε να είχε κάνει». Ωστόσο, φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή δεξιά έχει άλλη άποψη…

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