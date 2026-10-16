Φρίκη στο Παρίσι: Βροχή καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε δημόσια σχολεία – Η «συλλογική αποτυχία» των αρχών

Takeaways by to pontiki AI Οι εισαγγελικές αρχές στο Παρίσι διερευνούν 179 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από εργαζομένους σε δημόσια σχολεία.

Τουλάχιστον 74 εργαζόμενο έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον Ιανουάριο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το νηπιαγωγείο Σεν-Ντομινίκ, όπου έχουν καταγραφεί σοβαρές καταγγελίες για βιασμούς και άλλες μορφές κακοποίησης ανηλίκων.

Δεκαέξι άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών, ενώ οι αρχές εξετάζουν ευθύνες δημοτικών αξιωματούχων για πλημμελή διαχείριση των καταγγελιών.

Κοινοβουλευτική έκθεση ανέδειξε χρόνια προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ανεπαρκώς εκπαιδευμένου προσωπικού χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους.

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Σοκ προκαλούν στη Γαλλία οι αλλεπάλληλες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από εργαζομένους σε δημόσια σχολεία σε ολόκληρο το Παρίσι. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν 179 υποθέσεις από διαφορετικά σχολεία της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ τουλάχιστον 74 εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον Ιανουάριο. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται το νηπιαγωγείο Σεν-Ντομινίκ, ένα από τα τρία σχολεία που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο υπόθεσης η οποία οδήγησε σε 16 συλλήψεις.

Η κρίση που συγκλονίζει το δημόσιο σχολικό σύστημα του Παρισιού αποκαλύφθηκε μέσα από μαρτυρίες μικρών παιδιών, καταγγελίες γονέων και ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ για περιστατικά κακοποίησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «New York Times», τον Ιανουάριο ένας πατέρας παρακολουθούσε ντοκιμαντέρ για τη σεξουαλική κακοποίηση στα σχολεία, όταν διαπίστωσε ότι ένα από τα ιδρύματα που παρουσιάζονταν ήταν το νηπιαγωγείο Σεν-Ντομινίκ (St.-Dominique), όπου φοιτούσε η τρίχρονη κόρη του.

Ανήσυχος, εξήγησε στο παιδί ότι κανένας ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να το αγγίζει με ανάρμοστο τρόπο. Τότε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η μικρή τού περιέγραψε ότι εργαζόμενος του σχολείου την είχε βιάσει με το δάχτυλό του μέσα σε σχολική τουαλέτα.

Ο πατέρας, που διατήρησε την ανωνυμία του για να προστατεύσει την κόρη του, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία. Οι «New York Times» εξέτασαν το σχετικό έγγραφο, ενώ ο δικηγόρος του, Λουί Καγιέ, επιβεβαίωσε τα βασικά σημεία της καταγγελίας.

Σύντομα διαπίστωσε ότι δεκάδες γονείς από τρία σχολεία της ίδιας περιοχής του κεντρικού Παρισιού είχαν καταγγείλει επίσης περιστατικά κακοποίησης των παιδιών τους.

Δεκαέξι συλλήψεις και 44 παιδιά που εξετάστηκαν

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στα τρία σχολεία, λαμβάνοντας καταθέσεις από 44 παιδιά. Τον Μάιο συνελήφθησαν 16 νυν και πρώην εργαζόμενοι, ενώ δύο προφυλακίστηκαν ως ύποπτοι για σεξουαλικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ο άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό της τρίχρονης.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος καταγγελιών. Σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση, έως τον Οκτώβριο οι εισαγγελικές αρχές ερευνούσαν 179 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε σχολεία του Παρισιού.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα τουλάχιστον 74 από τους συνολικά 14.400 εργαζομένους που επιβλέπουν παιδιά εκτός διδακτικού ωραρίου, έπειτα από καταγγελίες σεξουαλικής βίας. Πρόκειται για προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες εκτός μαθημάτων και όχι για εκπαιδευτικούς.

Οι περισσότεροι από τους καταγγελλόμενους δεν έχουν ακόμη δικαστεί, ενώ δύο έχουν καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Η αρμόδια εισαγγελέας για εγκλήματα σε βάρος παιδιών προειδοποίησε για τον κίνδυνο «μεταδοτικού άγχους» που μπορεί να οδηγήσει σε αβάσιμες καταγγελίες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι αρχές διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αξιολόγηση των μαρτυριών των παιδιών και τον εντοπισμό ψευδών κατηγοριών.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και οι μετακινήσεις εργαζομένων

Το ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε τον Ιανουάριο από τη δημόσια τηλεόραση έδειχνε εργαζόμενο να φιλά παιδί στο στόμα, ενώ αποκάλυπτε ότι άλλος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα ύστερα από καταγγελία επίθεσης σε παιδί κατά τη μεσημεριανή ανάπαυση.

Μετά την προβολή του, τέσσερις γονείς από διαφορετικές οικογένειες του Σεν-Ντομινίκ δήλωσαν στους «New York Times» ότι τα παιδιά τους περιέγραψαν περιστατικά βιασμού. Όπως ανέφεραν, απέφυγαν να τους κάνουν καθοδηγητικές ερωτήσεις.

Μία μητέρα κατήγγειλε ότι ο τετράχρονος γιος της χρησιμοποίησε τα δάχτυλά του για να περιγράψει πρωκτική διείσδυση. «Αυτό που συνέβη στον γιο μου ήταν πολύ χειρότερο» από όσα αρχικά φοβόταν, δήλωσε.

Οι ανησυχίες στο νηπιαγωγείο είχαν ξεκινήσει από το προηγούμενο φθινόπωρο, όταν γονείς κατήγγειλαν σκληρή μεταχείριση των παιδιών κατά το μεσημεριανό γεύμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εργαζόμενοι αφαιρούσαν καρέκλες από παιδιά που μιλούσαν δυνατά, τα υποχρέωναν να τρώνε στο σκοτάδι, τους στερούσαν το επιδόρπιο ή κουνούσαν κουδουνίστρες δίπλα στα αυτιά τους.

Ένας επιτηρητής αποχώρησε έπειτα από διαμαρτυρίες γονέων, χωρίς οι αρχές να τους εξηγήσουν πού μετακινήθηκε ή αν τιμωρήθηκε, όπως προκύπτει και από ηλεκτρονική αλληλογραφία που εξέτασε η εφημερίδα.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε μεταφερθεί σε άλλο σχολείο του Παρισιού, όπου επίσης καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με τον δικηγόρο Λουί Καγιέ, ο οποίος εκπροσωπεί γονείς και σε αυτή την υπόθεση.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η περίπτωση δεύτερου εργαζομένου, που ερευνάται για σεξουαλική επίθεση και άσεμνη έκθεση. Ο άνδρας εργαζόταν στο Σεν-Ντομινίκ, παρότι ο 18χρονος σήμερα γιος του είχε πρόσφατα καταθέσει μήνυση εναντίον του, κατηγορώντας τον για επανειλημμένες απόπειρες βιασμού όταν ήταν παιδί, σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα.

Ο δικηγόρος του πρώτου εργαζομένου, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο δικηγόρος του δεύτερου δήλωσε ότι ο εντολέας του απορρίπτει όλες τις κατηγορίες. Και οι δύο παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, χωρίς να έχουν δικαστεί.

Προσωπικό χωρίς προσόντα και προειδοποιήσεις από το 2015

Οι αποκαλύψεις φέρνουν στο προσκήνιο σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση των δημόσιων σχολείων της Γαλλίας.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των παιδιών στο μεσημεριανό γεύμα, στα διαλείμματα, στη φύλαξη και στις δραστηριότητες μετά τα μαθήματα. Οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν σε εργαζομένους που προσλαμβάνονται από τους δήμους.

Οι θέσεις είναι κυρίως μερικής απασχόλησης, με αποδοχές περίπου 770 δολαρίων τον μήνα, λιγότερο από το μισό του κατώτατου μισθού πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, το κατακερματισμένο ωράριο δυσκολεύει την εξεύρεση δεύτερης εργασίας.

Όπως διαπιστώνει κοινοβουλευτική έκθεση του Οκτωβρίου, οι δημοτικές αρχές συχνά αφήνουν θέσεις κενές ή προσλαμβάνουν την τελευταία στιγμή ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς πάντα τους απαραίτητους ελέγχους. Τα τρία τέταρτα των 14.400 εργαζομένων εκτός διδακτικού ωραρίου στο Παρίσι είναι προσωρινοί υπάλληλοι, με ελάχιστα ή καθόλου σχετικά προσόντα.

Το πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ και χρόνια. Έκθεση που είχε παραγγείλει το 2015 η τότε δήμαρχος Αν Ινταλγκό είχε εντοπίσει 18 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης μέσα σε έναν χρόνο, κυρίως με εμπλεκόμενους προσωρινούς εργαζομένους.

Η έκθεση διαπίστωνε «έλλειψη προκαθορισμένων διαδικασιών» και πρότεινε 50 βελτιώσεις, για την εφαρμογή των οποίων χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από μία δεκαετία.

Το 2021, η κινηματογραφίστρια και μητέρα δύο κοριτσιών Ελιζαμπέτ Γκούτμαν, ανησυχώντας για τη συμπεριφορά εργαζομένων που επιτηρούσαν τα παιδιά της και διαπιστώνοντας απροθυμία των αρχών να παρέμβουν, άρχισε μαζί με άλλη μητέρα να συγκεντρώνει μαρτυρίες για σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία στα σχολεία, δημοσιεύοντάς τες σε ειδική ιστοσελίδα.

Τον Νοέμβριο, μετά τον πολλαπλασιασμό των καταγγελιών, ο Δήμος του Παρισιού ανακοίνωσε νέα μέτρα για τις προσλήψεις, την εκπαίδευση και τον έλεγχο των επιτηρητών.

Στο μικροσκόπιο οι δημοτικές αρχές – «Συλλογική αποτυχία»

Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν πλέον και καταγγελίες αμέλειας σε βάρος δημοτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο σημερινός δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, και η προκάτοχός του, Αν Ινταλγκό.

Σε κοινοβουλευτική ακρόαση τον Σεπτέμβριο, στην οποία παρέπεμψε το γραφείο της Ινταλγκό όταν ζητήθηκε σχόλιο, οι δύο πολιτικοί εξέφρασαν τη λύπη τους για τα θύματα, αναγνωρίζοντας τη «συλλογική αποτυχία» των αρχών να αποτρέψουν την απασχόληση δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων στα σχολεία.

Ο Γκρεγκουάρ παραδέχθηκε λάθη στη διαχείριση καταγγελιών, αλλά αρνήθηκε ότι ο δήμος επιχείρησε να συγκαλύψει περιστατικά. Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι επιχειρεί «ριζική αναμόρφωση» των διαδικασιών.

Η κρίση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναμέτρησης της Γαλλίας με τη σεξουαλική βία. Ανεξάρτητη επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν υπολόγισε το 2023 ότι 160.000 παιδιά υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση κάθε χρόνο στη χώρα.

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία ναρκωνόταν και βιαζόταν από 51 άνδρες, αλλά και την υπόθεση χειρουργού που κακοποίησε σεξουαλικά εκατοντάδες παιδιά. Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση δεν έκανε αρκετά για να διερευνήσει δεκάδες χιλιάδες καταγγελίες σεξουαλικής βίας.

Γονείς πραγματοποιούν πλέον εβδομαδιαίες διαδηλώσεις, ξεχωριστά από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις για τις σχολικές συνθήκες, απαιτώντας ουσιαστική προστασία των ανηλίκων.

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