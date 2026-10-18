Διάγγελμα Μακρόν: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βία, νιώθουμε όλοι ντροπή και οργή» – Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ζητά η αντιπολίτευση να κηρυχθεί η χώρα

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«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βία» δήλωσε στο διάγγελμά του ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τα βίαια επεισόδια που συνεχίζονται σήμερα στη Γαλλία.

Ο Γάλλος πρόεδρος μετά από έκτακτη σύσκεψη για την ασφάλεια, στο διάγγελμά του έκανε κριτική σε όσους επιτέθηκαν στην αστυνομία κατηγορώντας την για υπέρμετρη βία (κάτι που έκανε ο Μελανσόν), ωστόσο την ίδια ώρα είπε ότι ζήτησε να γίνει έλεγχο και να υπάρχει «πλήρης διαφάνεια» σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθήθηκε για τη διατήρηση της τάξης.

Ο Μακρόν… χρέωσε τους δήμους στο να πάρουν αποφάσεις για να προστατέψουν μαγαζιά και εμπορικά κτίρια, ενώ δήλωσε πως αποφάσισε να προχωρήσει σε απαγόρευση συγκεντρώσεων «όταν αυτό θα κρίνεται αναγκαίο».

Χρέωσε τα επεισόδια στην ακροαριστερά, αναφέροντας πως «νιώθουμε ντροπή σήμερα» για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 24 ώρες.

«Όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή απόψε. Είναι αφόρητο να βλέπουμε τις πόλεις, τους δρόμους των πόλεών μας, να λεηλατούνται έτσι» είπε.

«Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε: “Τι έχουν στο μυαλό τους;”» σχολίασε ενώ κλείνοντας αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές.

«Η χώρα μας αξίζει μια σπουδαία προεδρική εκλογική αναμέτρηση σε έξι μήνες. Και αυτό που θα συμβεί τότε κρίνεται ήδη από τώρα, μέσα από το πνεύμα υπευθυνότητας. Θέλω οι πολιτικές συζητήσεις να διεξάγονται με τα πολιτικά κόμματα και όχι στους δρόμους, μέσω της βίας. Όχι στη βία, όποια μορφή κι αν έχει», πρόσθεσε.

Στους δρόμους ειδική μονάδα καταστολής

Η μονάδα CRS 8, η οποία εξειδικεύεται στην καταπολέμηση της αστικής βίας, αναπτύχθηκε στην περιοχή, όπου και σημειώθηκαν συγκρούσεις εκατοντάδων ατόμων με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Γύρω από το άγαλμα της Δημοκρατίας, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ, όπως και το Σάββατο, με συνθήματα όπως: “Σπέρνεις δυστυχία, θερίζεις οργή”.

Ζητούν να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε λίγα λεπτά πριν από την ομιλία του Μακρόν, ο Μπρουνό Ρεταϊγιό, ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Αντιμέτωποι με εκτεταμένη βία, που συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα και απειλεί να συνεχιστεί νύχτα με τη νύχτα, τα συνηθισμένα μέτρα δεν επαρκούν πλέον», ισχυρίζεται. «Καλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση να συγκαλέσουν το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση για να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως έγινε το 2005».

Για τον υποψήφιο πρόεδρο, ένα τέτοιο μέτρο θα επέτρεπε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας, την απαγόρευση συγκεντρώσεων ή την κατ’ οίκον περιορισμό των «επικεφαλής» που χαρακτηρίζονται ως απειλή για τη δημόσια τάξη.

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