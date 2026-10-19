search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 17:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2026 15:44

Ντόμινο εξέγερσης από τη Γαλλία στην Ιταλία – Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί η Μελόνι

19.10.2026 15:44
italy

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά τη Γαλλία – με περισσότερους από 800.000 διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους το Σάββατο και σκηνές χάους με φωτιές, συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες και άγρια καταστολή – η εξέγερση μεταφέρθηκε στην Ιταλία το Σαββατοκύριακο.

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη τη Νότια και Δυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, σαρώνοντας τη Γαλλία, την Αλβανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, ενώ και στην Ελλάδα υπήρξε κινητοποίηση φοιτητών για το αβάσταχτο κόστος των ενοικίων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας τη Δευτέρα, μετά τις βίαιες συγκρούσεις στο Μιλάνο, μετά από διαδηλώσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού αφού διαδηλωτές – πολλοί με μάσκες – πέταξαν πλάκες, κάδους απορριμμάτων και καρέκλες εναντίον των αστυνομικών.

«Το να διαδηλώνουμε είναι δικαίωμα. Το να ερημώνουμε τις πόλεις μας δεν είναι», δήλωσε η Μελόνι το Σάββατο, προσθέτοντας ότι «χούλιγκαν» εκμεταλλεύτηκαν τις διαμαρτυρίες για να «σπείρουν χάος».

Ταραχές και βία έχουν ξεσπάσει στο περιθώριο κυρίως ειρηνικών διαδηλώσεων υπό την ηγεσία νέων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Αλβανία.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι πρόκειται για ένα «νέο φαινόμενο» που «προέρχεται από ένα διεθνές σενάριο και ως εκ τούτου τροφοδοτείται από μόνο του».

Μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, είπε ότι είδε «σπασμένες βιτρίνες, λεηλατημένα καταστήματα και τρομοκρατημένους πολίτες», προσθέτοντας ότι «αυτό που συνέβη εδώ είναι αυτό που βλέπουμε σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο».

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και συνεχίστηκαν μέχρι την Κυριακή στο Μιλάνο. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι συνελήφθησαν, το 80% των οποίων ήταν ανήλικοι, ανέφερε το Ansa.

Η εισαγγελία της πόλης ζήτησε ποινές φυλάκισης για πέντε ενήλικες που συνελήφθησαν για λεηλασίες, βανδαλισμούς και αντίσταση κατά τη σύλληψη, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπάρχουν τραυματίες -συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών-.

Η βία μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις στο βορρά.

Η Μελόνι είπε ότι άτομα στο Τορίνο συνελήφθησαν, ενώ ένας σιδηροδρομικός σταθμός στην Μπολόνια έκλεισε προληπτικά μετά από παρόμοια αναταραχή.

Η πρωθυπουργός -η οποία αντιμετωπίζει εκλογές τον επόμενο χρόνο- κάλεσε επίσης τους πολιτικούς της αντιπάλους να καταδικάσουν τις ταραχές.

«Μην είστε διφορούμενοι σχετικά με αυτό», είπε στο X, εξηγώντας ότι η καταδίκη πρέπει να είναι «ομόφωνη» επειδή «κάθε δισταγμός γίνεται δικαιολογία».

Η επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, δήλωσε ότι το κόμμα της ανέκαθεν καταδίκαζε τη βία και ότι οι ταραχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να καταπνίξουν τις φωνές ειρηνικών διαδηλωτών σε όλη τη χώρα που αγωνίζονται να βιοποριστούν, ανέφερε το Ansa.

Τα βίαια επεισόδια ακολούθησαν αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που πραγματοποίησαν φοιτητές σε διάφορες ιταλικές πόλεις την Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Άρχισε το παιχνίδι των ευθυνών, τοπική απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώνει η κυβέρνηση, ετοιμάζονται για νέο γύρο τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Παρίσι: Απίστευτο βίντεο με ζευγάρι να πίνει το ποτό του ενώ δίπλα καίγεται… το σύμπαν

Λευκός Οίκος: Πώς η Σούζι «τάισε στους καρχαρίες» την Κέιτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Waterdrop 3
ADVERTORIAL

Η waterdrop® έρχεται στην Ελλάδα

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

MagentaTV_city_aek
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ στη MagentaTV

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ συνδέει τις ταραχές στη Γαλλία με τη μετανάστευση και καλεί το Παρίσι να κλείσει τα σύνορα

xylodarmos_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις νεαρών για την επίθεση σε 15χρονο – Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του πήραν το κινητό – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα... τσίπουρα ο Τσίπρας - Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

lianos
MEDIA

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice - Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» - Το σχόλιο για Χρηστίδου - Νεδέλκο

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

voridis_1203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 17:08
Waterdrop 3
ADVERTORIAL

Η waterdrop® έρχεται στην Ελλάδα

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

MagentaTV_city_aek
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ στη MagentaTV

1 / 3