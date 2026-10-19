Ντόμινο εξέγερσης από τη Γαλλία στην Ιταλία – Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί η Μελόνι

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Μετά τη Γαλλία – με περισσότερους από 800.000 διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους το Σάββατο και σκηνές χάους με φωτιές, συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες και άγρια καταστολή – η εξέγερση μεταφέρθηκε στην Ιταλία το Σαββατοκύριακο.

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη τη Νότια και Δυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, σαρώνοντας τη Γαλλία, την Αλβανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, ενώ και στην Ελλάδα υπήρξε κινητοποίηση φοιτητών για το αβάσταχτο κόστος των ενοικίων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας τη Δευτέρα, μετά τις βίαιες συγκρούσεις στο Μιλάνο, μετά από διαδηλώσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού αφού διαδηλωτές – πολλοί με μάσκες – πέταξαν πλάκες, κάδους απορριμμάτων και καρέκλες εναντίον των αστυνομικών.

«Το να διαδηλώνουμε είναι δικαίωμα. Το να ερημώνουμε τις πόλεις μας δεν είναι», δήλωσε η Μελόνι το Σάββατο, προσθέτοντας ότι «χούλιγκαν» εκμεταλλεύτηκαν τις διαμαρτυρίες για να «σπείρουν χάος».

Ταραχές και βία έχουν ξεσπάσει στο περιθώριο κυρίως ειρηνικών διαδηλώσεων υπό την ηγεσία νέων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Αλβανία.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι πρόκειται για ένα «νέο φαινόμενο» που «προέρχεται από ένα διεθνές σενάριο και ως εκ τούτου τροφοδοτείται από μόνο του».

Μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, είπε ότι είδε «σπασμένες βιτρίνες, λεηλατημένα καταστήματα και τρομοκρατημένους πολίτες», προσθέτοντας ότι «αυτό που συνέβη εδώ είναι αυτό που βλέπουμε σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο».

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και συνεχίστηκαν μέχρι την Κυριακή στο Μιλάνο. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι συνελήφθησαν, το 80% των οποίων ήταν ανήλικοι, ανέφερε το Ansa.

🔴ITALY 🇮🇹| #Italia_In_Piazza: Like France, Italy was shaken on Saturday, #October17, by demonstrations against the high cost of living—protests marked by clashes with the police and the destruction of public property. Violent confrontations took place in Milan, Turin, Bologna… https://t.co/tb0GKL6WeZ — Nanana365 (@nanana365media) October 18, 2026

Η εισαγγελία της πόλης ζήτησε ποινές φυλάκισης για πέντε ενήλικες που συνελήφθησαν για λεηλασίες, βανδαλισμούς και αντίσταση κατά τη σύλληψη, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπάρχουν τραυματίες -συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών-.

Η βία μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις στο βορρά.

Η Μελόνι είπε ότι άτομα στο Τορίνο συνελήφθησαν, ενώ ένας σιδηροδρομικός σταθμός στην Μπολόνια έκλεισε προληπτικά μετά από παρόμοια αναταραχή.

Η πρωθυπουργός -η οποία αντιμετωπίζει εκλογές τον επόμενο χρόνο- κάλεσε επίσης τους πολιτικούς της αντιπάλους να καταδικάσουν τις ταραχές.

🇮🇹 🇺🇸 American Flag Removed During Fuel Price Protests in Italy https://t.co/tgNprb2c5J — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) October 19, 2026

«Μην είστε διφορούμενοι σχετικά με αυτό», είπε στο X, εξηγώντας ότι η καταδίκη πρέπει να είναι «ομόφωνη» επειδή «κάθε δισταγμός γίνεται δικαιολογία».

Η επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, δήλωσε ότι το κόμμα της ανέκαθεν καταδίκαζε τη βία και ότι οι ταραχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να καταπνίξουν τις φωνές ειρηνικών διαδηλωτών σε όλη τη χώρα που αγωνίζονται να βιοποριστούν, ανέφερε το Ansa.

Τα βίαια επεισόδια ακολούθησαν αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που πραγματοποίησαν φοιτητές σε διάφορες ιταλικές πόλεις την Παρασκευή.

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