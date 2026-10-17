Σφίγγει η «θηλιά» της ακρίβειας στην ενέργεια: Σε ανοδική τροχιά πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Φόβος για τον Χειμώνα (Video)

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Νέα πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να κινούνται ανοδικά και τους καταναλωτές να παρακολουθούν με ανησυχία τις επιπτώσεις στο κόστος θέρμανσης.

Το πετρέλαιο Brent έκλεισε την εβδομάδα κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,9% ενώ το φυσικό αέριο στο ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 87,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας και οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Παρά το διεθνές ράλι των τιμών, η εικόνα στην ελληνική αγορά καυσίμων εμφανίζεται προς το παρόν μικτή. Η αμόλυβδη βενζίνη υποχώρησε στα 1,56 ευρώ το λίτρο από 1,61 ευρώ πριν από μία εβδομάδα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε μικρή αύξηση στα 1,53 ευρώ το λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από τα διυλιστήρια στα 1,13 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι βενζινοπώλες αναμένουν να δουν πως θα ξεκινήσουν οι διεθνείς αγορές τη Δευτέρα, ώστε να γίνει πιο ασφαλής πρόβλεψη για το πώς θα κινηθούν οι τιμές και στην αντλία την επόμενη εβδομάδα.

Τα πρώτα κρύα του φετινού φθινοπώρου έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους, με πολλά νοικοκυριά να προχωρούν στις πρώτες παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. Στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, όπου ο χειμώνας έχει ήδη κάνει αισθητή την εμφάνισή του, ο υδράργυρος υποχώρησε το πρωί στον -1 βαθμό Κελσίου, ενώ τζάκια και σόμπες έχουν ανάψει ήδη από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται για μια ακόμη απαιτητική χειμερινή περίοδο.

Η μέση πανελλαδική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στα 1,56 ευρώ το λίτρο, ωστόσο οι αποκλίσεις μεταξύ περιοχών παραμένουν σημαντικές και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Αιτωλοακαρνανία και τα Δωδεκάνησα, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει έως και τα 1,82 ευρώ το λίτρο. Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται σε Δράμα, Αττική, Εύβοια, Κορινθία και Άρτα.

Στις ορεινές περιοχές της χώρας, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το κόστος του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι οι απαιτούμενες ποσότητες πετρελαίου είναι μεγάλες και οι δαπάνες δυσβάσταχτες για πολλά νοικοκυριά.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Βασικό κριτήριο για τη χορήγησή του θα αποτελέσουν τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ενώ οι δικαιούχοι καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που θα καταχωρίσουν, όπως ο ΑΦΜ, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ο τραπεζικός λογαριασμός πληρωμής.

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