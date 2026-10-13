Διπλωματικές πηγές για Ρηματική Διακοίνωση Λιβύης: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί, το ΥΠΕΞ έχει απαντήσει, συνεχίζουμε τον διάλογο

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Διευκρινίσεις σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για λιβυκή Ρηματική Διακοίνωση δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για νέο έγγραφο, αλλά για Διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου, η οποία ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς.

Όπως αναφέρουν, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει μέσω της διπλωματικής οδού, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς που προβάλλονται από τη λιβυκή πλευρά.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι και η ίδια η Λιβύη έχει προκηρύξει θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη συγκεκριμένη γραμμή.

Παράλληλα, Ελλάδα και Λιβύη συνεχίζουν τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο χωρών.

Οι διπλωματικές πηγές καθιστούν σαφές ότι η διεξαγωγή του διμερούς διαλόγου δεν συνεπάγεται ούτε αναστολή της άσκησης των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας ούτε αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων.

Η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στις 24 Αυγούστου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Λιβύη απέστειλε στις 24 Αυγούστου 2026 ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία διαμαρτύρεται για τις σχεδιαζόμενες ελληνικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών. Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Αυγούστου 2026.

Η Τρίπολη υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αφορούν περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη λιβυκή υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα, επικαλείται τις μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε χάρτη που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025.

Στη διακοίνωση διατυπώνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προειδοποίηση ότι η συνέχιση των ελληνικών ενεργειών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη παρά τις δυσκολίες και τους αργούς ρυθμούς τους.

Η λιβυκή πλευρά αμφισβητεί τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, ενώ προειδοποιεί ότι η συνέχισή τους θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή των διμερών διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron προετοιμάζεται για τη δραστηριοποίησή της στις θαλάσσιες περιοχές που έχουν ενταχθεί στον ελληνικό σχεδιασμό. Παράλληλα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, καθώς οι διεκδικήσεις που συνδέονται με αυτό επηρεάζουν τις συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

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