Κιμ Γιονγκ Ουν: Οι φωτογραφίες της Βόρειας Κορέας για… «απόδειξη ζωής» μετά τις φήμες ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Takeaways by to pontiki AI Η Βόρεια Κορέα δημοσίευσε φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν σε επίσκεψη σε έκθεση ένδυσης και υπόδησης, επιχειρώντας να διαψεύσει τις φήμες για τον θάνατό του.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον ηγέτη να επιθεωρεί προϊόντα και να συνομιλεί με αξιωματούχους, συνοδευόμενος από την κόρη του, αν και η ημερομηνία λήψης τους δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι φήμες περί θανάτου του ηγέτη από εγκεφαλική αιμορραγία ξεκίνησαν από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία ή ιατρικά έγγραφα.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι οποίες έκαναν λόγο ακόμα και για αποστολή κινεζικών στρατευμάτων στην Πιονγκγιάνγκ λόγω κρίσης διαδοχής.

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Η Βόρεια Κορέα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν, επιχειρώντας να διαλύσει τις φήμες για τον θάνατό του από εγκεφαλική αιμορραγία. Τα σενάρια για την υγεία του 42χρονου ηγέτη είχαν προκαλέσει αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (19/10) από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να επιθεωρεί παιδικά παπούτσια και γυναικεία ενδύματα, να συνομιλεί με αξιωματούχους και να επισκέπτεται έκθεση ένδυσης και υπόδησης, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου Ε.

Photo: Korean Central News Agency

Σύμφωνα με το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA), η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς τραβήχτηκαν.

Photo: Korean Central News Agency

Σε μία από αυτές, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης σκύβει για να εξετάσει ένα μικρό ροζ παιδικό παπούτσι, το οποίο κρατά μια νεαρή γυναίκα με ανοιχτό ροζ σταυρωτό φόρεμα. Σε άλλη εμφανίζεται να μιλά με έντονες χειρονομίες σε αξιωματούχο, ενώ σε τρίτη αγγίζει το μανίκι ενός γυναικείου παλτού σε χρώμα σκουριάς, τοποθετημένου σε κούκλα βιτρίνας, με αρκετούς συνεργάτες του να τον ακολουθούν.

NEW: Kim Jong Un on Monday "looked round the venue of the garment and footwear exhibition of the field of light industry," DPRK state media said. The photo-report came after rumors emerging on social media suggested he had died yesterday. https://t.co/rAZQMp2Uk6 https://t.co/hmjRn06KX5 — NK NEWS (@nknewsorg) October 19, 2026

Οι φήμες για εγκεφαλική αιμορραγία και θάνατο στο Πεκίνο

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν μόλις λίγες ώρες μετά την εξάπλωση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, έπεσε σε κώμα και πέθανε αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πεκίνο για νοσηλεία.

Οι ισχυρισμοί ξεκίνησαν την Κυριακή (18/10) από τον Γουαντζούν Σιε, Κινέζο αντιφρονούντα που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Δημοκρατικό Κόμμα της Κίνας.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ο Σιε υποστήριξε ότι:

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πεθάνει και η Κίνα έστειλε 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, φοβούμενη κρίση διαδοχής.

Ομάδα ειδικών από το νοσοκομείο Peking Union Medical College του Πεκίνου μετέβη στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο για να αντιμετωπίσει σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία του ηγέτη.

Ο Κιμ έπεσε σε κώμα και μεταφέρθηκε στο Πεκίνο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Η σορός του επέστρεψε μυστικά στη Βόρεια Κορέα.

Rumors circulate that Kim Jong-un has died, thwarting Kim Ju-ae’s succession plans and potentially plunging North Korea into civil war. The Chinese Communist Party has reportedly dispatched 9,000 troops to Pyongyang to assist Kim Ju-ae in stabilizing her regime. In preparation for a potential civil war in North Korea, the Northern Theater Command of the Chinese People’s Liberation Army has entered a state of high alert (Level III), and all troops within the theater command have been ordered to…Leave, family visits, and demobilization/retirement are suspended; personnel who have left the area are recalled; and strict control over personnel entry and exit is enforced! October 18, 2026

It is said that On October 17, Peking Union Medical College Hospital dispatched a team of cardiovascular and cerebrovascular medical experts to North Korea to participate in the rescue of North Korean leader Kim Jong Un, who was in critical condition. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

It is rumored that recently,Kim Jong-un, General Secretary of the Workers’ Party of Korea and Supreme Leader of North Korea, suffered a severe cerebral hemorrhage and fell into a coma. Although a team of medical experts from Peking Union Medical College Hospital was dispatched to North Korea to assist in his treatment, the poor medical conditions in North Korea forced Kim Jong-un to be transferred to Peking Union Medical College Hospital for emergency treatment. However, due to the severity of his condition and the fact that the optimal window for treatment had passed, Kim Jong-un succumbed to his injuries and died. His body has been secretly transported back to North Korea, and the news of his death is being kept under wraps. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν συνοδεύτηκε από ιατρικά έγγραφα, φωτογραφίες, επώνυμους μάρτυρες ή άλλα επαληθεύσιμα στοιχεία.

Παρά την απουσία αποδείξεων, οι φήμες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο και αναπαράχθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η βρετανική «The Sun», που χαρακτήρισε τις πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες εικασίες.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν σενάρια ότι την εξουσία ενδέχεται να είχε αναλάβει η ισχυρή αδελφή του, Κιμ Γιο Γιονγκ.

Τι γνωρίζουμε για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η κατάσταση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ενημέρωσε βουλευτές ότι ο Κιμ ζυγίζει περίπου 140 κιλά και αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων λόγω σοβαρής παχυσαρκίας.

Ωστόσο, η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι δεν είχε εντοπίσει σημαντικές ενδείξεις προβλημάτων υγείας, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την ικανότητά του να ανεβαίνει τρέχοντας σκάλες κατά την επιθεώρηση πολεμικού αντιτορπιλικού.

Στις 11 Οκτωβρίου, ο Κιμ είχε παραστεί στα εγκαίνια του Μουσείου Επανάστασης Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα των κρατικών μέσων δύο ημέρες αργότερα. Η εμφάνιση αυτή, ωστόσο, προηγήθηκε της υποτιθέμενης ιατρικής κρίσης και επομένως δεν μπορούσε να διαψεύσει τους ισχυρισμούς για αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του.

Οι φήμες του 2020 που επανήλθαν

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν πληροφορίες για τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το 2020, ο Τζι Σεόνγκ Χο, Βορειοκορεάτης αποστάτης που είχε εκλεγεί βουλευτής στη Νότια Κορέα, είχε δηλώσει ότι ήταν «99% βέβαιος» πως ο Κιμ είχε πεθάνει έπειτα από καρδιαγγειακή επέμβαση.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίστηκε στη συνέχεια δημόσια, διαψεύδοντας τις πληροφορίες, ενώ ο Τζι ζήτησε συγγνώμη.

Η παλιά εκείνη δήλωση επανεμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους λογαριασμούς να την παρουσιάζουν ως νέα ένδειξη θανάτου.

Οι τελευταίες φωτογραφίες φαίνεται να αποσκοπούν στον τερματισμό της φημολογίας, αν και η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει τοποθετηθεί ρητά για τις αναφορές περί θανάτου.

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