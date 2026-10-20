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20.10.2026 10:43

Κιμ Γιονγκ Ουν: Οι φωτογραφίες της Βόρειας Κορέας για… «απόδειξη ζωής» μετά τις φήμες ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

20.10.2026 10:43
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Photo: Korean Central News Agency
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  • Η Βόρεια Κορέα δημοσίευσε φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν σε επίσκεψη σε έκθεση ένδυσης και υπόδησης, επιχειρώντας να διαψεύσει τις φήμες για τον θάνατό του.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν τον ηγέτη να επιθεωρεί προϊόντα και να συνομιλεί με αξιωματούχους, συνοδευόμενος από την κόρη του, αν και η ημερομηνία λήψης τους δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.
  • Οι φήμες περί θανάτου του ηγέτη από εγκεφαλική αιμορραγία ξεκίνησαν από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία ή ιατρικά έγγραφα.
  • Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι οποίες έκαναν λόγο ακόμα και για αποστολή κινεζικών στρατευμάτων στην Πιονγκγιάνγκ λόγω κρίσης διαδοχής.

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Η Βόρεια Κορέα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν, επιχειρώντας να διαλύσει τις φήμες για τον θάνατό του από εγκεφαλική αιμορραγία. Τα σενάρια για την υγεία του 42χρονου ηγέτη είχαν προκαλέσει αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (19/10) από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να επιθεωρεί παιδικά παπούτσια και γυναικεία ενδύματα, να συνομιλεί με αξιωματούχους και να επισκέπτεται έκθεση ένδυσης και υπόδησης, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου Ε.

Photo: Korean Central News Agency

Σύμφωνα με το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA), η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς τραβήχτηκαν.

Photo: Korean Central News Agency

Σε μία από αυτές, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης σκύβει για να εξετάσει ένα μικρό ροζ παιδικό παπούτσι, το οποίο κρατά μια νεαρή γυναίκα με ανοιχτό ροζ σταυρωτό φόρεμα. Σε άλλη εμφανίζεται να μιλά με έντονες χειρονομίες σε αξιωματούχο, ενώ σε τρίτη αγγίζει το μανίκι ενός γυναικείου παλτού σε χρώμα σκουριάς, τοποθετημένου σε κούκλα βιτρίνας, με αρκετούς συνεργάτες του να τον ακολουθούν.

Οι φήμες για εγκεφαλική αιμορραγία και θάνατο στο Πεκίνο

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν μόλις λίγες ώρες μετά την εξάπλωση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, έπεσε σε κώμα και πέθανε αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πεκίνο για νοσηλεία.

Οι ισχυρισμοί ξεκίνησαν την Κυριακή (18/10) από τον Γουαντζούν Σιε, Κινέζο αντιφρονούντα που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Δημοκρατικό Κόμμα της Κίνας.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ο Σιε υποστήριξε ότι:

  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πεθάνει και η Κίνα έστειλε 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, φοβούμενη κρίση διαδοχής.
  • Ομάδα ειδικών από το νοσοκομείο Peking Union Medical College του Πεκίνου μετέβη στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο για να αντιμετωπίσει σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία του ηγέτη.
  • Ο Κιμ έπεσε σε κώμα και μεταφέρθηκε στο Πεκίνο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.
  • Η σορός του επέστρεψε μυστικά στη Βόρεια Κορέα.

Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν συνοδεύτηκε από ιατρικά έγγραφα, φωτογραφίες, επώνυμους μάρτυρες ή άλλα επαληθεύσιμα στοιχεία.

Παρά την απουσία αποδείξεων, οι φήμες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο και αναπαράχθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η βρετανική «The Sun», που χαρακτήρισε τις πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες εικασίες.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν σενάρια ότι την εξουσία ενδέχεται να είχε αναλάβει η ισχυρή αδελφή του, Κιμ Γιο Γιονγκ.

Τι γνωρίζουμε για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η κατάσταση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ενημέρωσε βουλευτές ότι ο Κιμ ζυγίζει περίπου 140 κιλά και αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων λόγω σοβαρής παχυσαρκίας.

Ωστόσο, η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι δεν είχε εντοπίσει σημαντικές ενδείξεις προβλημάτων υγείας, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την ικανότητά του να ανεβαίνει τρέχοντας σκάλες κατά την επιθεώρηση πολεμικού αντιτορπιλικού.

Στις 11 Οκτωβρίου, ο Κιμ είχε παραστεί στα εγκαίνια του Μουσείου Επανάστασης Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα των κρατικών μέσων δύο ημέρες αργότερα. Η εμφάνιση αυτή, ωστόσο, προηγήθηκε της υποτιθέμενης ιατρικής κρίσης και επομένως δεν μπορούσε να διαψεύσει τους ισχυρισμούς για αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του.

Οι φήμες του 2020 που επανήλθαν

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν πληροφορίες για τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το 2020, ο Τζι Σεόνγκ Χο, Βορειοκορεάτης αποστάτης που είχε εκλεγεί βουλευτής στη Νότια Κορέα, είχε δηλώσει ότι ήταν «99% βέβαιος» πως ο Κιμ είχε πεθάνει έπειτα από καρδιαγγειακή επέμβαση.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίστηκε στη συνέχεια δημόσια, διαψεύδοντας τις πληροφορίες, ενώ ο Τζι ζήτησε συγγνώμη.

Η παλιά εκείνη δήλωση επανεμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους λογαριασμούς να την παρουσιάζουν ως νέα ένδειξη θανάτου.

Οι τελευταίες φωτογραφίες φαίνεται να αποσκοπούν στον τερματισμό της φημολογίας, αν και η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει τοποθετηθεί ρητά για τις αναφορές περί θανάτου.

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