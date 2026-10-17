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17.10.2026 22:59

Γαλλία: Η στιγμή που το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ τυλίγεται στις φλόγες – Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, καταστράφηκε η στέγη (Video)

17.10.2026 22:59
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Στις φλόγες τυλίχθηκε το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία, έπειτα από επίθεση ομάδας διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης του Σαββάτου (17/10).

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στο ιστορικό οικοδόμημα, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και η αρχιτεκτονική του είναι εμπνευσμένη από το δημαρχείο του Παρισιού.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εμβληματικό κτήριο του 19ου αιώνα, με μεγάλο μέρος της στέγης να καταστρέφεται και τον χαρακτηριστικό πύργο του με το ρολόι να καταρρέει. Όπως τόνισε η νομαρχία, το δημαρχείο της Λιμόζ «έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό».

«Η στέγη κατέρρευσε στους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ τα δύο τρίτα της πρόσοψης έχουν ήδη καταστραφεί» δήλωσε ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς», καταγγέλλοντας ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από «εσκεμμένη ενέργεια ταραξιών».

Η ιστορία του κτηρίου

Η ανέγερση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ κατέστη δυνατή χάρη στην περιουσία που κληροδότησε στην πόλη ο εύπορος Αλφρέντ Φουρνιέ, ο οποίος πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους.

Το δημαρχείο, που εγκαινιάστηκε το 1883, ανεγέρθηκε στο σημείο όπου κατά τη ρωμαϊκή εποχή βρισκόταν η αρχαία αγορά της πόλης. Τον σχεδιασμό του ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ, αντλώντας έμπνευση από το δημαρχείο του Παρισιού.

Το επιβλητικό κτήριο συνδυάζει αρχιτεκτονικά στοιχεία της ύστερης Αναγέννησης και της εποχής του Λουδοβίκου ΙΓ΄, με την πρόσοψή του να είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο πάνω σε βάση γρανίτη.

Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία μετά τα επεισόδια: Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, καταστράφηκε η στέγη

Την πρόσοψη κοσμούν τέσσερα ψηφιδωτά με τις μορφές σημαντικών προσωπικοτήτων της Λιμόζ: του καλλιτέχνη του σμάλτου Λεονάρ Λιμοζέν, του καγκελάριου ντ’ Αγκσό, του επαναστάτη Πιερ Βερνιώ και του στρατάρχη της Γαλλικής Αυτοκρατορίας Ζαν-Μπατίστ Ζουρντάν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ιστορικό δημαρχείο, βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο προσπάθειας αποκατάστασης και συντήρησης. Σύμφωνα με το γαλλικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το κτήριο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστήλωσης, με τον δήμο να απευθύνει ακόμη και δημόσια έκκληση για δωρεές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις.

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