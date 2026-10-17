Ιταλία: Νέα σειρά συγκρουσιακών διαδηλώσεων για την ακρίβεια μετά το «No Meloni day» – Γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου (Video)

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Νέα σειρά κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, κυρίως στο Μιλάνο, στο Τορίνο, στη Μπολόνια και στη Ρώμη.

Στην ιταλική πρωτεύουσα μεγάλη πορεία οργανώθηκε από το συνδικάτο Cgil, το οποίο μετρά 4,5 εκατομμύρια μέλη, με στόχο την ευθεία αμφισβήτηση της γραμμής της κυβέρνησης Μελόνι. Ο γραμματέας του συνδικάτου, ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου το Cgil θα κατέβει σε γενική απεργία. Πρόκειται για την ίδια ημέρα για την οποία έχει οριστεί πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών.

Σε διαμαρτυρία που οργανώθηκε στη Μπολόνια, ένας μικρός αριθμός νεαρών διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο συγκρούστηκε με την αστυνομία πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων.

Κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της ανόδου της τιμής των καυσίμων πραγματοποιήθηκε και στο Τορίνο, με συνθήματα αμφισβήτησης του ακροδεξιού κόμματος “Εθνικό Μέλλον”, του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Στο Μιλάνο, σε διαδήλωση κατά της ακρίβειας, σημειώθηκαν συγκρούσεις στην κεντρική πλατεία Ντουόμο. Μειοψηφία διαδηλωτών, πάντα με καλυμμένο πρόσωπο, πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια των καφέ μπαρ στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και προχώρησαν σε ρίψεις νερού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες και τουλάχιστον μια νεαρή κοπέλα και ένας αστυνομικός φέρουν τραύματα στο κεφάλι. Έως τώρα πραγματοποιήθηκαν πενήντα προσαγωγές. Τουρίστες και κάτοικοι που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης, έσπευσαν να βρουν καταφύγιο σε καταστήματα και πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία του Ντουόμο.

Συγκρούσεις στη διάσημη στοά Galleria Vittorio Emanuele II

Μέρος των διαδηλωτών αποσπάστηκε από την κύρια πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Galleria Vittorio Emanuele II, τη γνωστή εμπορική στοά πολυτελών καταστημάτων που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.

Εκεί, αστυνομικοί επιχείρησαν να απομακρύνουν ομάδες διαδηλωτών, ενώ η ένταση επεκτάθηκε στους γύρω δρόμους.

Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla CGIL che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra. Qualunque siano le idee per le quali si manifesta, la partecipazione è… pic.twitter.com/nZn0emcGrq October 17, 2026

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καταστηματάρχες κατέβασαν τα ρολά των επιχειρήσεών τους, ενώ τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνθηκαν, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις.

Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στο κλείσιμο του κεντρικού σταθμού του Μετρό Duomo, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην πλατεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα επεισόδια αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα επεισόδια αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.

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