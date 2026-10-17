search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 23:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 21:03

Ιταλία: Νέα σειρά συγκρουσιακών διαδηλώσεων για την ακρίβεια μετά το «No Meloni day» – Γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου (Video)

17.10.2026 21:03
italia_apergia
AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέα σειρά κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, κυρίως στο Μιλάνο, στο Τορίνο, στη Μπολόνια και στη Ρώμη. 

Στην ιταλική πρωτεύουσα μεγάλη πορεία οργανώθηκε από το συνδικάτο Cgil, το οποίο μετρά 4,5 εκατομμύρια μέλη, με στόχο την ευθεία αμφισβήτηση της γραμμής της κυβέρνησης Μελόνι. Ο γραμματέας του συνδικάτου, ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου το Cgil θα κατέβει σε γενική απεργία. Πρόκειται για την ίδια ημέρα για την οποία έχει οριστεί πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών

Σε διαμαρτυρία που οργανώθηκε στη Μπολόνια, ένας μικρός αριθμός νεαρών διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο συγκρούστηκε με την  αστυνομία πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων. 

Κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της ανόδου της τιμής των καυσίμων πραγματοποιήθηκε και στο Τορίνο, με συνθήματα αμφισβήτησης του ακροδεξιού κόμματος “Εθνικό Μέλλον”, του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. 

Στο Μιλάνο, σε διαδήλωση κατά της ακρίβειας, σημειώθηκαν συγκρούσεις στην κεντρική πλατεία Ντουόμο. Μειοψηφία διαδηλωτών, πάντα με καλυμμένο πρόσωπο, πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια των καφέ μπαρ στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και προχώρησαν σε ρίψεις νερού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες και τουλάχιστον μια νεαρή κοπέλα και ένας αστυνομικός φέρουν τραύματα στο κεφάλι. Έως τώρα πραγματοποιήθηκαν πενήντα προσαγωγές. Τουρίστες και κάτοικοι που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης, έσπευσαν να βρουν καταφύγιο σε καταστήματα και πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία του Ντουόμο.

Συγκρούσεις στη διάσημη στοά Galleria Vittorio Emanuele II

Μέρος των διαδηλωτών αποσπάστηκε από την κύρια πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Galleria Vittorio Emanuele II, τη γνωστή εμπορική στοά πολυτελών καταστημάτων που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.

Εκεί, αστυνομικοί επιχείρησαν να απομακρύνουν ομάδες διαδηλωτών, ενώ η ένταση επεκτάθηκε στους γύρω δρόμους.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καταστηματάρχες κατέβασαν τα ρολά των επιχειρήσεών τους, ενώ τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνθηκαν, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις.

Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στο κλείσιμο του κεντρικού σταθμού του Μετρό Duomo, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην πλατεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα επεισόδια αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα επεισόδια αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.

Διαβάστε επίσης:

Τρομακτική γκάφα της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας: Λάθος συναγερμός για σεισμό 9,9 ρίχτερ – «Ειλικρινά συγγνώμη»

Ξεχειλίζει η οργή για την ακρίβεια στη Γαλλία: Ακρωτηριάστηκε ακόμα ένας διαδηλωτής – Επιδρομή στο Δημαρχείο Μασσαλίας, βίαιες συγκρούσεις, εκατοντάδες συλλήψεις (Live)

Αλβανία: Σκληρές μάχες διαδηλωτών με την αστυνομία με 500 προσαγωγές και 165 τραυματίες – Κούσνερ, ακρίβεια, ανεργία, στεγαστική κρίση απειλούν την καρέκλα Ράμα (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limoz gallia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η στιγμή που το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ τυλίγεται στις φλόγες – Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, καταστράφηκε η στέγη (Video)

xristodoulidis-erxiourman (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μαζί στην Πύλα Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν – Νέο ραντεβού την Τρίτη

Emanouel-Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για τις διαδηλώσεις: «Θα τιμωρηθούν όσοι σπέρνουν το χάος»

italia_apergia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νέα σειρά συγκρουσιακών διαδηλώσεων για την ακρίβεια μετά το «No Meloni day» – Γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου (Video)

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

PTOLEMAIDA
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η κατάργηση του λιγνίτη

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

voridis_1203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 22:59
limoz gallia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η στιγμή που το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ τυλίγεται στις φλόγες – Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, καταστράφηκε η στέγη (Video)

xristodoulidis-erxiourman (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μαζί στην Πύλα Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν – Νέο ραντεβού την Τρίτη

Emanouel-Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για τις διαδηλώσεις: «Θα τιμωρηθούν όσοι σπέρνουν το χάος»

1 / 3