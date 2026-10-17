Τρομακτική γκάφα της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας: Λάθος συναγερμός για σεισμό 9,9 ρίχτερ – «Ειλικρινά συγγνώμη»

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Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) απέσυρε μια εσφαλμένη προειδοποίηση για σεισμό μεγέθους 9,9 βαθμών λίγα λεπτά μετά την έκδοσή της και ζήτησε συγγνώμη για την προειδοποίηση που προκάλεσε προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η JMA αρχικά ανέφερε χθες ότι ένας σεισμός μεγέθους 9,9 βαθμών έπληξε τις Κουρίλες Νήσους, με ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης να στέλνονται σε κινητά τηλέφωνα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη χώρα.

Η υπηρεσία αργότερα ανακοίνωσε ότι ένας σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή με εστιακό βάθος 160 χιλιομέτρων.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη μεγάλη ταλαιπωρία και ανησυχία που προκλήθηκε στο κοινό», δήλωσε σε δημοσιογράφους η αξιωματούχος της JMA, Σίνια Τσουκάντα.

Η προειδοποίηση δεν προκάλεσε γενικευμένο πανικό, αλλά διέκοψε για λίγο τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με την JMA, η αιτία της διαταραχής ήταν ένας λανθασμένος υπολογισμός του επίκεντρου του σεισμού.

Το εκτιμώμενο μέγεθος βασίστηκε σε μια εσφαλμένη υπόθεση ότι το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 680 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Ιαπωνία από ό,τι στην πραγματικότητα, εξήγησε η υπηρεσία.

Η Ιαπωνία παραμένει στοιχειωμένη από τη μνήμη του ισχυρού υποθαλάσσιου σεισμού 9,0 βαθμών του 2011, ο οποίος προκάλεσε ένα τσουνάμι που σκότωσε περίπου 18.500 ανθρώπους και άφησε αγνοούμενους και κατέστρεψε τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Ένας σεισμός 9,9 βαθμών θα είχε απελευθερώσει περίπου 22 φορές περισσότερη ενέργεια από τον σεισμό του 2011, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη μέχρι σήμερα είναι ο σεισμός 9,5 βαθμών που έπληξε τη Χιλή στις 22 Μαΐου 1960.

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