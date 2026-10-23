Η προσγείωση από Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Λιβύη, το δίλημμα Σαμαρά με Δένδια, το ρημαδιό Αυγενάκη στο μπάσκετ και το τρίποντο Πιερρακάκη – Βρούτση

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Καλημέρα σας

Παρακολουθώ τον Γιώργο Γεραπετρίτη αυτές τις ημέρες με πολλή υπομονή και κατανόηση. Αλλά κάθε φορά που τον ακούω, εξαντλούνται όλο και περισσότερο και η υπομονή και η κατανόηση.

Πότε μας λέει ότι δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα το τουρκολιβυκό μνημόνιο, πότε ότι θα… τιμωρήσει και τους Λίβυους και τους Τούρκους με κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοτε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά τελικά δεν μπορέσαμε.

Κι ήρθε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προσγειώσει τους εξωραϊσμούς που έκανε το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών. Κάλεσε και τις δύο πλευρές να τα… βρουν. Σε αντίθεση με την ΕΕ δεν μίλησε για παράνομη ενέργεια της Λιβύης.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, θα προτιμούσα την τραχιά, πλην αυθόρμητα και καθηλωτικά ειλικρινή γλώσσα του γαλάζιου βουλευτή Καλογερόπουλου: «Τον ήπιαμε», είπε. Και αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα για τη ρεαλιστική αποδοχή μίας κατάστασης, ώστε να χαραχθούν με τον ανάλογο ρεαλισμό και την αναγκαία αυτογνωσία τα επόμενα βήματα.

Κατανοώ επίσης γιατί δεν μπορεί να διώξει αυτή την ώρα από την κυβέρνηση τον Γεραπετρίτη ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αφήνει να λέει ό,τι θέλει.

Ο Σαμαράς, ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας

Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το κάζο με το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση μόνο. Αλλά προκαλεί και προβληματισμό στον Αντώνη Σαμαρά.

Βλέπετε, ευθύνη για την αποτυχία δεν φέρει μόνο ο Γεραπετρίτης. Μπορεί ο υπουργός Εξωτερικών να μην κατάλαβε καν πώς συνέβη όλο αυτό και να τον κορόιδεψαν κανονικά οι Λίβυοι, αλλά ευθύνη έχει και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επίσης δεν κατάφερε να πείσει τον Χαφτάρ να μην ταυτιστεί με την Άγκυρα.

Αλλά ο πρόεδρος Αντώνης, όσο εύκολα επιτίθεται στον Γεραπετρίτη, τόσο δύσκολο είναι να κάνει το ίδιο με τον Δένδια. Δύσκολο να κοπεί το καρπούζι στη μέση…

ΔΝΤ και μνημόνιο για τη Γαλλία

Τα πράγματα στη Γαλλία δεν είναι καλά. Δεν εννοώ το κοινωνικό. Εκεί υπάρχει γενικός ξεσηκωμός, αλλά και, από μία μικρή μερίδα, ακρότητες και βιαιότητες.

Εννοώ ότι η οικονομία είναι στο κόκκινο και απασχολεί έντονα το… ΔΝΤ.

Η χώρα θα χρειαστεί, έτσι όπως την έκανε ο Μακρόν δηλαδή, πρόγραμμα διάσωσης. Κοινώς, θα χρειαστεί δανεικά. Ένα πρώτο ερώτημα είναι εάν θα αναλάβει ευθέως το ΔΝΤ. Αυτό δεν το βλέπω – μόνο ένα κορόιδο υπήρξε στην Ευρώπη να δεχθεί το ΔΝΤ να του κάνει κουμάντο.

Το δεύτερο είναι το πιο σοβαρό: Θα μπει σε ένα είδος μνημονίου η Γαλλία ή θα υπάρξει κάποιο πιο «χαλαρό» πλαίσιο; Βλέπετε, η Γερμανία, που θα δώσει τα λεφτά για το πρόγραμμα διάσωσης, βλέπει πολύ ζεστά, έως απαιτητικά, την επιβολή μνημονίου.

Στο ΔΝΤ, που σε κάθε περίπτωση θα έχει ρόλο, τρίβουν τα χέρια τους πάντως… Είχαν χρόνια να νιώσουν τέτοια ηδονή, μετά απ’ όσα έκαναν στην Ελλάδα…

Οι ιδέες του Αυγενάκη έφεραν ρημαδιό στο μπάσκετ

Να αποκλείσουν την «πολιτικοποίηση» του σκανδάλου με τα στημένα ματς κοιτάζουν στην κυβέρνηση.

Βλέπετε, προ ετών ο Αυγενάκης είχε τη φαεινή ιδέα να ανακατευτεί στα διοικητικά των αθλητικών ομοσπονδιών – και όλοι ξέρουμε τι αποτέλεσμα έχουν και πού καταλήγουν οι ιδέες του Αυγενάκη.

Διότι ο Αυγενάκης έκανε τη δουλειά του και εξασφάλισε και ευνοϊκή μεταχείριση της ομάδας του Αρκαλοχωρίου, στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά η κατάσταση που δημιούργησε στο μπάσκετ ως υφυπουργός Αθλητισμού θυμίζει ρημαδιό.

Κάτι τέτοιες «μεταρρυθμίσεις» είναι που δεν πείθουν ούτε και την ίδια την εκλογική βάση της ΝΔ.

Αιφνιδιασμός και τρίποντο από Πιερρακάκη – Βρούτση

Ακριβώς για να μην μπλέξει η κυβέρνηση πολιτικά με την υπόθεση του μπάσκετ και απολογούνται άνθρωποι που δεν είχαν ευθύνη για τα κατορθώματα του Αυγενάκη, υπήρξε αστραπιαία κίνηση: Ο Πιερρακάκης συνεννοήθηκε με τον Βρούτση και ο τελευταίος ανακοίνωσε ότι κόβει τη χρηματοδότηση στην ομοσπονδία και ζητάει διαχειριστικό έλεγχο για την τελευταία τριετία – κοινώς, να μάθει «πού πήγαν τα λεφτά».

Κάπως έτσι αφαιρεί το οξυγόνο από την ομάδα Λιόλιου, που παριστάνει το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας.

Με την ΕΟΚ να μην υπάρχει ουσιαστικά, αλλά και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να έχει ακυρωθεί στην πράξη, είναι ερώτημα πώς μπορεί, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις να συνεχιστεί το πρωτάθλημα.

Ο «γκουρού» ξέμεινε από ιδέες;

Η αμφισβήτηση του Σταν Γκρίνμπεργκ από συνεργάτες του πρωθυπουργού ίσως είναι από τα πιο ενδιαφέροντα συμπτώματα της δυσφορίας στο Μαξίμου. Η ένσταση δεν φαίνεται εντελώς αδικαιολόγητη.

Τουλάχιστον στη δημόσια εικόνα της κυβερνητικής στρατηγικής, δύσκολα διακρίνει κανείς κάποια φρέσκια έμπνευση: αυτοδυναμία, σταθερότητα, φόβος της ακυβερνησίας και σύγκριση με τους αντιπάλους. Ένα ρεπερτόριο δοκιμασμένο, που επαναλαμβάνεται ενώ η κοινωνική δυσαρέσκεια επιμένει.

Όταν αλλάζουν οι συνθήκες και μένουν ίδια τα επιχειρήματα, εύλογα τίθεται ζήτημα και για τον σύμβουλο. Βεβαίως, τις τελικές επιλογές τις κάνει ο Μητσοτάκης, οπότε η απαξίωση του «γκουρού» δεν απαλλάσσει εκείνον που εξακολουθεί να τον ακούει.

Ο Τιτάν βρίσκει χρήμα, παρά την κρίση

Την ώρα που το διεθνές οικονομικό περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο δύσκολο, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου δείχνει ότι εξακολουθεί να έχει ισχυρή πρόσβαση στις αγορές. Η πρόσθετη ομολογιακή έκδοση των 150 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές που πλησίασαν τα 450 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια ζήτηση. Με επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2031, η συνολική σειρά ομολόγων φτάνει πλέον τα 500 εκατ. ευρώ.

Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Γιάννης Ιωάννου, συνδέει την ανταπόκριση των επενδυτών με την πρόσφατη αναβάθμιση του ΤΙΤΑΝ στην επενδυτική βαθμίδα από την S&P. Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται και στην επόμενη ημέρα. Με τη στρατηγική «TITAN Forward 2029» σε εξέλιξη, ο όμιλος εξασφαλίζει πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος του χρήματος και η αβεβαιότητα προβληματίζουν πολλές επιχειρήσεις. Και οι αγορές, όπως φαίνεται, εξακολουθούν να ξεχωρίζουν τις εταιρείες στις οποίες είναι διατεθειμένες να δανείσουν.

Ο Καραβίας ανοίγει δίαυλο με τα Εμιράτα

Οι επενδυτικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα της Eurobank και ο Φωκίων Καραβίας φροντίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επαφών. Στο περιθώριο του Investopia Mediterranean–Athens, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, μαζί με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Βασιλείου, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Επενδύσεων των Εμιράτων, Mohammad Abdulrahman Alhawi.

Στην ατζέντα βρέθηκαν οι δυνατότητες διεύρυνσης των επενδυτικών και χρηματοοικονομικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. Η συγκυρία δεν είναι αδιάφορη, καθώς κεφάλαια από τον Κόλπο αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε ενέργεια, υποδομές, τεχνολογία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Για τη Eurobank, μια ισχυρότερη διασύνδεση με αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά οι απευθείας επαφές της διοίκησης δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία στρέφεται το ενδιαφέρον της τράπεζας.

Υψηλοί στόχοι και εξαγορές για την Παπουτσάνης

Την παρουσία της στη λιανική θέλει να ενισχύσει η Παπουτσάνης και για να το πετύχει αυτό θα έβλεπε στο μέλλον ακόμα και κάποια εξαγορά εταιρείας.

Αυτό ανέφερε η διοίκηση στο περιθώριο συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του μεσοπρόθεσμου πλάνου ανάπτυξης. Άλλη μία κίνηση που θα ενδιέφερε μελλοντικά, αφορά σε πιθανή εξαγορά ή τη δημιουργία ενός επιπλέον εργοστασίου στο εξωτερικό ως ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι συμβεί στην εγχώρια παραγωγική μονάδα. Πάντως η εταιρεία έχει θέσει υψηλούς στόχους ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία που περιλαμβάνει αύξηση τζίρου στα 150 εκατ. ευρώ από περίπου 80 εκατ. ευρώ σήμερα και υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

Σε ρυθμούς «sell off» το Χρηματιστήριο

Πτώση σε επίπεδα «sell off» είδε το ελληνικό χρηματιστήριο κατά τη χτεσινή συνεδρίαση ακολουθώντας το καθοδικό κύμα από τα ευρωπαϊκά και ασιατικά χρηματιστήρια. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη βουτιά 2,11% του γενικού δείκτη είχε ο τραπεζικός κλάδος με όλες τις μετοχές να σημειώνουν σημαντική πτώση.

Ενδεικτικά η Τράπεζα Πειραιώς έπεσε κατά 6%, η Alpha Bank κατά 5%, η Eurobank 4,34%, η Optima 4,3%, η Εθνική 5,38%, η Κύπρου 2,19% και ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 4,38%.

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