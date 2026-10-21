Το φιάσκο στη Λιβύη, ο πήχης του 25% και η Ντόρα, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στη μάχη της Αττικής και το… μπάχαλο στα δεξιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλημέρα σας

Παρά τα ταξίδια του Γιώργου Γεραπετρίτη (και ανάλογες κινήσεις παλαιότερα του Νικου Δένδια) στη Λιβύη και την προσπάθεια εξευμενισμού του Χαφτάρ, τελικά και το κοινοβούλιο που ελέγχεται από τον στρατάρχη και εδρεύει στη Βεγγάζη ενέκρινε το τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Επί μήνες και χρόνια υποτίθεται ότι προσπαθούσε η ελληνική διπλωματία να αντιστρέψει την κατάσταση που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη, φιλοξενώντας στην Αθήνα τον Χαφτάρ και επιχειρώντας προσέγγιση με τους κάποτε φίλους μας, Λίβυους.

Τελικά δεν πήγε καλά αυτό.

Φοβάμαι ότι η εξέλιξη αυτή θα επιδράσει αρνητικά και στην υπόθεση του καλωδίου, αλλά και στις έρευνες νοτίως της Κρήτης, καθώς ήδη η Λιβύη έχει εκφράσει αντιρρήσεις.

Και επειδή ακούω την ελληνική κυβέρνηση να μιλάει συχνά για επιτυχίες (της), μήπως έχει τη θεώρηση του Τσόρτσιλ για την «επιτυχία»; Ότι φτάνεις σε αυτή πηδώντας από… αποτυχία σε αποτυχία;

Το 25%, η Ντόρα, ο εκβιασμός και η προφητεία

Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η Ντόρα Μπακογιάννη έθεσε πήχη για το πότε πρέπει να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφώνησε με τον πρωθυπουργό ότι αυτός ο πήχης είναι το 25%, που πρώτος έθεσε εκείνος άλλωστε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε να κουβεντιάζουν όλο και περισσότεροι στη ΝΔ – ακόμα και η αδελφή του πρωθυπουργού – με ποιο εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να μείνει ή να φύγει ο πρωθυπουργός.

Είναι εκβιασμός προς το εσωτερικό της ΝΔ, όπως λένε κάποιοι, αυτή η συζήτηση; Έτσι ώστε να πιεστούν όλα τα στελέχη να τρέξουν για να μην προκληθεί χάος;

Ή μήπως είναι μία δίνη εσωστρέφειας που μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία; Διότι όταν μελετάς ένα «κακό» σενάριο τόσο πολύ, στο τέλος όλοι ξέρουμε τι κίνδυνος υπάρχει – το έχουν περιγράψει και στην ιστορία με τον γρύλο.

Ο Τσίπρας τρέχει για τη 13η σύνταξη…

Μία απρόσμενη, αλλά ενδεικτική των αστοχιών του, προσθήκη στις οικονομικές του προτάσεις έκανε από τον Βόλο ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας αυτή τη φορά και για 13η σύνταξη.

Μόνο που το συγκεκριμένο μέτρο δεν υπήρχε στο πακέτο που είχε παρουσιάσει ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη. Την είχε όμως προτείνει από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης!

Προφανώς, η εκ των υστέρων προσθήκη μπορεί να θεωρηθεί και ως έμμεση παραδοχή ότι ήταν λάθος που δεν το είχε κάνει και ο ίδιος.

…και ο Ανδρουλάκης για την Αττική

Βέβαια, ο Ανδρουλάκης έχει άλλα να σκεφτεί, αν και δεν χρειάζεται πολύ κόπο για να βγάλει συμπέρασμα. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το ΠΑΣΟΚ υστερεί στην Αττική και ο πρόεδρος Νίκος οφείλει να το εξετάσει σοβαρά αυτό.

Χωρίς ανατροπή της μέτριας ή και κακής εικόνας στο λεκανοπέδιο, είναι περίπου αδύνατο να χτυπήσει όχι τη δεύτερη θέση, αλλά ακόμη και ένα καλό διψήφιο ποσοστό.

Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, το πρόβλημα αυτό φαίνεται πιο καθαρά απ’ όσο θα περίμενε κανείς: Στο 16,9% η ΕΛΑΣ, στο 10,2% το ΠΑΣΟΚ – το οποίο μάλιστα κάτι τσιμπάει σε σχέση με παλαιότερα.

Αλλά δεν…

Τα «κόμματα ΙΧ» και ο Τσίπρας

Στο μεταξύ, και πραγματικά είναι να απορεί κανείς, καθότι δεν κερδίζει κανένας, η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αρχίζει να αποκτά και αρκετά προσωπικά χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει να χτυπά τον Αλέξη Τσίπρα στο σημείο που θεωρεί ότι πονά περισσότερο το νέο εγχείρημά του: στο προσωπαγές της ΕΛΑΣ, καθώς μίλησε για «κόμμα ΙΧ».

Το ενδιαφέρον είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως η όξυνση από την πλευρά Τσίπρα δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με τη μικρή δημοσκοπική βελτίωση του Ανδρουλάκη.

Αλήθεια, έτσι θα συνεχίσουν και οι δύο;

Μπάχαλο με τη δεξιά της δεξιάς

Τους μπέρδεψε για τα καλά ο Καράογλου με την ιδέα του να συνεργαστεί η ΝΔ με Βελόπουλο, Λατινοπούλου και… ΝΙΚΗ μετά τις εκλογές για να κυβερνήσει.

Βλέπετε, ενώ αυτό είναι στο μυαλό κάποιων – η συνεργασία με δυνάμεις της «υπερδεξιάς» – κανείς δεν τολμάει να το πει. Ο Καράογλου έχει τη σκοπιμότητα να πάρει, ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ακροσυντηρητικές ψήφους στην Κεντρική Μακεδονία και έτσι δεν είχε θέμα να το ξεφουρνίσει.

Βέβαια, το Μαξίμου ούτε να το ακούσει.

Ενώ το ΠΑΣΟΚ, που συχνά απαντά στις επιθέσεις φιλίας από τη ΝΔ προτείνοντάς της να… κοιτάξει στα δεξιά της για συμμάχους, βρήκε ευκαιρία να περάσει πριονοκορδέλα την κυβέρνηση.

Κι ακόμα είμαστε μακριά από την κανονική προεκλογική περίοδο.

ΥΓ: Και ο Βελόπουλος απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας.

Το πρόβλημα των… καραμανλικών

Μπορεί ο Κώστας Καραμανλής να μην έχει πει δημοσίως όσα του αποδίδονται για το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά, αλλά οι διαρροές περί σαφών πολιτικών αποστάσεων έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον πρόβλημα.

Και όχι τόσο στον Σαμαρά, όσο στους «καραμανλικούς» της ΝΔ που το προηγούμενο διάστημα έβλεπαν με συμπάθεια τις παρεμβάσεις του Μεσσήνιου.

Τώρα καλούνται να αποφασίσουν πώς ακριβώς θα τοποθετούνται όταν ερωτώνται για το νέο κόμμα. Θα ακολουθήσουν τη γραμμή Καραμανλή, θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στον Σαμαρά ή θα επιλέξουν τη βολική σιωπή;

Το τελευταίο μάλλον είναι και το πιθανότερο. Γιατί άλλο πράγμα η κριτική στον Μητσοτάκη εκ του ασφαλούς και άλλο να βρεθεί κανείς απέναντι στη ΝΔ όταν στηθούν οι κάλπες.

Ο Τσίπρας επιμένει… Λαζόπουλο παρά τη «σαμαρική» στροφή του Λάκη

«Βυσσινί θύελλα, σούζα τ’ αλογάκι» είπε ο Αλέξης Τσίπρας στα πιτσιρίκια που συνάντησε στην Αγιά της Λάρισας, πριν αποκαλύψει βεβαίως ότι παραμένει Παναθηναϊκός.

Μόνο που η ατάκα έχει τη δική της πολιτική ειρωνεία. Πρόκειται για μία από τις θρυλικές ατάκες που καθιέρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος στους «Δέκα Μικρούς Μήτσους», ο οποίος επί χρόνια υπήρξε από τους πιο θερμούς δημόσιους υποστηρικτές του Τσίπρα.

Μόνο που ο Λάκης άλλαξε πλέον… άλογο.

Πριν από λίγες ημέρες δήλωσε ότι το rebranding Τσίπρα δεν πέτυχε και, το ακόμη εντυπωσιακότερο, χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά «καλή επιλογή», επειδή «ξέρει να κυβερνάει».

Ο Τσίπρας, πάντως, φαίνεται ότι δεν κρατά κακία. Τουλάχιστον τις ατάκες του Λάκη εξακολουθεί να τις τιμά!

Ο Στασινόπουλος ανεβάζει ταχύτητα στην αμερικανική αγορά

Νέα κίνηση στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού από τον όμιλο Viohalco, με τη Cenergy Holdings να αποφασίζει τον διπλασιασμό της αρχικά σχεδιασμένης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου καλωδίων στη Βαλτιμόρη. Η απόφαση μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η αμερικανική αγορά εμφανίζει αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά δίκτυα και υποδομές που εξυπηρετούν τα data centers.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η πρόσθετη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, καθώς τα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2024 έχουν ήδη δεσμευθεί για την αρχική ανάπτυξη της μονάδας. Η οικογένεια Στασινόπουλου ανεβάζει έτσι τον πήχη στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι επενδύσεις στην ηλεκτρική ενέργεια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το ζητούμενο πλέον είναι πόσο γρήγορα η νέα παραγωγική δυναμικότητα θα μεταφραστεί σε πρόσθετες παραγγελίες και κερδοφορία.

Ο Βασιλάκος αλλάζει τη μηχανή εν πτήσει

Μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική φράση επέλεξε ο Γιάννης Βασιλάκος για να περιγράψει τις αλλαγές που δρομολογεί στον όμιλο Fourlis. «Αλλάζουμε τη μηχανή του αεροπλάνου ενώ πετάμε», είπε στους επενδυτές, δίνοντας το στίγμα του νέου λειτουργικού μοντέλου.

Και δεν πρόκειται για απλές διορθωτικές κινήσεις. Ο επικεφαλής του ομίλου βάζει στο μικροσκόπιο τα πάντα, από τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών μέχρι την παραγωγικότητα και τις αμοιβές των στελεχών. Το ζητούμενο είναι μεγαλύτερη αποδοτικότητα και, κυρίως, υψηλότερη κερδοφορία, με την IKEA, την INTERSPORT και τη Foot Locker να αποτελούν βασικούς πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο μετασχηματισμός θα εξελιχθεί σε ορίζοντα τριετίας, χωρίς ο όμιλος να χαμηλώσει ταχύτητα. Το μεγάλο στοίχημα για τον Βασιλάκο δεν είναι απλώς να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας, αλλά να αποδείξει ότι οι αλλαγές μπορούν να μεταφραστούν σε περισσότερα κέρδη. Και αυτό είναι που θα παρακολουθεί στενά η αγορά.

Fourlis: Παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο ανάπτυξης στους επενδυτές

Σε μία νέα φάση περνά ο όμιλος Fourlis με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα το 2029 και έτος μετάβασης το 2026. Η διοίκηση παρουσίασε στους θεσμικούς επενδυτές τη στρατηγική του Ομίλου στο πλαίσιο του πρώτου Investor Day που πραγματοποίησε χτες σε εκδήλωση στο Ίδρυμα Γουλανδρή, στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα το 2026 ως έτος μετάβασης, είχε €10,7 εκατ. έκτακτα κόστη που δεν επαναλαμβάνονται με το 2027 να είναι έτος ανάκαμψης. Από το 2028 η κερδοφορία θα βελτιώνεται, σύμφωνα με τα πλάνα της διοίκησης κάθε χρόνο.

Γενικότερα ο Όμιλος περνά από τη φάση της επένδυσης στη φάση της απόδοσης. Το νέο μοντέλο θα βασίζεται σε μία πλατφόρμα λιανικής με το λειτουργικό μοντέλο, την εφοδιαστική αλυσίδα, την τεχνολογία, τα δεδομένα και το omnichannel, να είναι κοινά σε όλες τις αγορές.

Χρηματιστήριο: Ντεμπούτο για την μετοχή της Capital Maritime Finance

Χωρίς την παρουσία των Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννου Κοντόπουλου CEO του Euronext Athens, αλλά με πολύ κόσμο της κεφαλαιαγοράς, χτύπησε σήμερα το «καμπανάκι» του χρηματιστηρίου με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Capital Maritime Finance σε μία από τις πιο επιτυχημένες εισαγωγές εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο τa τελευταία χρόνια. Έτσι την έναρξη της συνεδρίαση κήρυξαν ο κύριος Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η κυρία Ειρήνη Μαρινάκη, κόρη του εφοπλιστή, σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας, η οποία αποτελεί την πρώτη ναυτιλιακή που προχωρά σε αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Να σημειωθεί ότι κατά το ντεμπούτο της η μετοχή με κωδικό CMFC (+0,27%), διακίνησε 1841106 τεμάχια , κινούμενη σε ένα εύρος μεταξύ 7,55 (+0,67%) και 7,46 ευρώ (-0,53%).

Διαβάστε επίσης:

Οι προσεκτικοί δημοσκόποι, το εύρημα για Μητσοτάκη, η μετακόμιση Κοροβέση, ο Χρηστίδης, το παράδοξο Τσίπρα – Μαμουλάκη και η… μεζούρα του Δούκα

Ο φόβος για «Γαλλία», η πραγματική σχέση Σαμαρά – Καραμανλή, ο καβγάς ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις, ο «Άραβας» Δένδιας και τα δύσκολα ψηφοδέλτια για 4

Οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν το Μαξίμου, τα «δώρα» Καραμανλή – Ανδρουλάκη, το τηλεφώνημα Μητσοτάκη – Σαββίδη και οι παραιτήσεις για Τσίπρα











