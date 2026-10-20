Και η Ντόρα έθεσε τον πήχη στο 25% – «Θα αναλάβει τις ευθύνες του ο Μητσοτάκης αν δεν πετύχουμε τον στόχο»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το όριο του 25% για τη Νέα Δημοκρατία και τις ευθύνες που θα κληθεί να αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε περίπτωση που το κόμμα δεν πετύχει τον συγκεκριμένο εκλογικό στόχο, έθεσε στο επίκεντρο των δηλώσεών της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι προσκολλημένος στην εξουσία, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις προοπτικές αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κρίση στη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας δικαιολογημένες τις αρχικές διαδηλώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια, αμαυρώθηκαν από τη δράση «κακοποιών στοιχείων» που προκάλεσαν επεισόδια. Για τον Εμανουέλ Μακρόν χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «sitting duck», περιγράφοντάς τον ως έναν εύκολο πολιτικό στόχο μέσα σε ένα περιβάλλον κυβερνητικής αστάθειας.

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε «μύθο» την ακρίβεια Μητσοτάκη, αποδίδοντας τις ανατιμήσεις στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκάλεσε «διχασμένη προσωπικότητα». Την ίδια στιγμή, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με ακροδεξιά κόμματα, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Η κρίση στη Γαλλία και ο Μακρόν ως «sitting duck»

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Γαλλία, η κ. Μπακογιάννη περιέγραψε μια κατάσταση πολιτικής παράλυσης, την οποία συνέδεσε με την αδυναμία της κυβέρνησης να προωθήσει μέτρα και διαρθρωτικές αλλαγές.

Όπως δήλωσε:

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά τις εκλογές, η Γαλλία έχει μια κυβέρνηση παράλυτη, μια κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν μπορεί να πάρει κανένα μέτρο και καμία διαρθρωτική αλλαγή. Αυτό έχει παραλύσει το σύστημα. Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, πλην όμως, εξαιρετικά αναποτελεσματικό. Οι πόροι δεν κατανέμονται σωστά. Η Γαλλία δεν έχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση και 180 εκατομμύρια το εξάμηνο χάνονται από συνταγές σε χαρτιά. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει οδηγήσει σε μία απίστευτη σπατάλη από τη μία και από την άλλη σε ένα εξωφρενικό χρέος».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο δημόσιο χρέος της Γαλλίας και στις δυσκολίες χρηματοδότησης του κοινωνικού της κράτους, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα.

Για τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτή η σούμα, μία παράλυτη κυβέρνηση, ένας Μακρόν ο οποίος λέγεται αγγλικά sitting duck, δηλαδή είναι μία καθισμένη πάπια, έτοιμη για πυροβολισμό, όλη αυτή η κατάσταση της ακυβερνησίας έχει φέρει τα πράγματα στα άκρα».

Οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια

Η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι οι αρχικές κινητοποιήσεις των μαθητών ήταν δικαιολογημένες, καθώς, όπως ανέφερε, οι συνθήκες στα σχολεία και οι περικοπές προκαλούσαν εύλογες αντιδράσεις.

«Εγώ ήμουν στο Στρασβούργο όταν τα παιδιά ξεκινήσανε τις κινητοποιήσεις και ήταν σαφές ότι είχανε δίκιο. Έχουν 35 με 40 παιδιά στην τάξη, έχουν προβλήματα και πάνω σε αυτό, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λόγω χρέους κόβει 40 δισεκατομμύρια. Τις πρώτες τρεις μέρες τα πράγματα πηγαίνουνε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά διαδηλώνουνε και είναι απολύτως λογικό».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η εικόνα άλλαξε όταν στις διαδηλώσεις εισχώρησαν ομάδες που προκάλεσαν καταστροφές.

«Την τέταρτη μέρα μπαίνουνε μέσα τα κακοποιά στοιχεία. Αναρχικοί, κάθε καρυδιάς καρύδι και αρχίζουν και σπάνε. Και τι κάνουν; Καίνε το μόνο καινούργιο σχολείο που υπήρχε. Δηλαδή πράγματα που είναι τρελά. Άρα αδικείται η όλη γνήσια, σωστή κινητοποίηση – διαδήλωση. Τώρα πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει γιατί μπήκαν τα κακοποιά στοιχεία».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία, εκτίμησε ότι ο Μακρόν δεν θα παραιτηθεί, με αποτέλεσμα η πολιτική αβεβαιότητα να συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και η κυβέρνηση να δυσκολεύεται να λάβει αποφάσεις.

«Μύθος η ακρίβεια Μητσοτάκη» – Επίθεση στον Τσίπρα

Στρέφοντας την προσοχή της στην ελληνική πραγματικότητα, η κ. Μπακογιάννη υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις.

«Ο μεγαλύτερος μύθος που έχουμε ακούσει στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη, υπάρχει ακρίβεια λόγω δύο αναίτιων πολέμων, στην Ουκρανία και το Ιράν. Δεν βιώνουμε εμείς τους πολέμους ευτυχώς, αλλά ζούμε τα αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην Αμερική, σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε.

Για τις κινητοποιήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα, σημείωσε ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι απολύτως θεμιτές και συνταγματικά κατοχυρωμένες.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή σχόλιο στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στη Γαλλία.

«Είναι βέβαιο ότι είναι διχασμένη η προσωπικότητα αυτή τη στιγμή, ο κ. Τσίπρας. Είναι μια διχασμένη προσωπικότητα ανάμεσα στο χθες του, το οποίο δικαιολογούσε κάθε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και ακραίες μορφές. Σας θυμίζω όμως ότι η Ελλάδα τα έχει περάσει αυτά και τα πλήρωσε».

Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε ειδικότερα στην τραγωδία της Marfin, τονίζοντας ότι οι εικόνες βίας δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία.

«Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της Marfin, που φωνάζαν από κάτω “κάψτε τους”. Αυτό δεν είναι ο Έλληνας, ο Έλληνας δεν νιώθει έτσι. Ο Έλληνας θέλει να φωνάξει, θέλει να βρίσει, ναι, αλλά δεν θέλει τέτοιου είδους σκηνές».

Σύμφωνα με την κ. Μπακογιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας δυσκολεύεται να βρει ξανά την πολιτική του ταυτότητα, καθώς, όπως υποστήριξε, η σημερινή του στάση βρίσκεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες πολιτικές του θέσεις.

Η Ευρώπη μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Η κ. Μπακογιάννη προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή και χρειάζεται να ενισχύσει τη στήριξη προς τις κοινωνίες της.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η άνοδος ακροδεξιών κομμάτων στη Γαλλία και τη Γερμανία θα μπορούσε να απειλήσει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι προσπαθούν να πείσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών αποφάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Εκλογές 2027: Το 25% και οι ευθύνες του Μητσοτάκη

Για τις εθνικές εκλογές του 2027, η κ. Μπακογιάννη εμφανίστηκε αισιόδοξη για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους ψηφοφόρους σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο η ΝΔ να μην καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό 25%, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Τι είναι ο πρωθυπουργός, κολλημένος σε μια καρέκλα και λέει “εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι;” Όχι. Μέχρι στιγμής ο Μητσοτάκης κερδίζει μόνο, υπάρχουν αρχηγοί που δεν φύγανε και με το 18%», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι η παραμονή στην ηγεσία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος, ενώ υπερασπίστηκε την έως τώρα εκλογική πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τι είπε για Σαμαρά και ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για την ακρίβεια και τη φορολογία, η κ. Μπακογιάννη τις χαρακτήρισε «στερούμενες σοβαρότητας», υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις.

«Αν βρούμε τον άνθρωπο που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Μέχρι τότε, όποιος λέει άλλα πράγματα λέει παραμύθια της Χαλιμάς».

Ερωτηθείσα εάν ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε ότι θα μπορούσε να της προκαλέσει ζημιά, χωρίς όμως να εκτιμά ότι αυτή θα είναι σοβαρή.

«Αποκλείεται συνεργασία με ακροδεξιά κόμματα»

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Θεόδωρου Καράογλου περί πιθανής συνεργασίας της ΝΔ με ακροδεξιά κόμματα, η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές σχετίζονται με διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις σε επίπεδο αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας ως προς τις κυβερνητικές συνεργασίες είναι σαφής.

«Εμείς στη Νέα Δημοκρατία το έχουμε ξεκαθαρίσει: με ακροδεξιά κόμματα αποκλείεται να συνεργαστούμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρει η ΝΔ αφορά τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Τέλος, αναφερόμενη σε συμπεριφορές υπουργών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω αλαζονείας, σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοια περιστατικά, εκτιμώντας, ωστόσο, πως έχουν περιοριστεί.

Η κ. Μπακογιάννη ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της συνοψίζοντας το πολιτικό δίλημμα που, κατά την άποψή της, θα τεθεί ενώπιον των ψηφοφόρων στις επόμενες εκλογές: «Μητσοτάκης ή αστάθεια».

Διαβάστε επίσης

Νέα Δημοκρατία: «Εξορκίζουν» τη συνεργασία με την… πιο δεξιά και «ομνύουν» στην αυτοδυναμία

ΠΑΣΟΚ για Μπεκίρη: «Βρήκε το πτυχίο του ή ακόμα ψάχνει;»

Δένδιας: Κλείνει 187 στρατόπεδα για λόγους οικονομίας – Στόχος εξοικονόμηση 1,7 δισ. ευρώ