Opinion Poll στην Αττική: Κρατάει δυνάμεις η ΝΔ, αχίλλειος πτέρνα για ΠΑΣΟΚ, υστερεί του Τσίπρα 6 μονάδες

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Τις δυνάμεις της διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην Αττική, καταγράφοντας σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Την ίδια ώρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση εξελίσσεται σε «αχίλλειο πτέρνα» για το ΠΑΣΟΚ, καθώς η ΕΛΑΣ το προσπερνά στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας 16,9% έναντι 10,2%, με τη διαφορά να φτάνει τις 6,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται να υστερεί σημαντικά έναντι του Αλέξη Τσίπρα, τόσο στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία όσο και στο ερώτημα ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο φόντο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, με τη μεγάλη πλειονότητα να κρίνει ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Η συνολική εικόνα της έρευνας αποτυπώνει την εκλογική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ καταγράφει ισχυρή παρουσία στη δεύτερη θέση, ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν αναγνωρίζει σε κάποιον από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,3%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13,9% και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει 8,6%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Ελληνική Λύση με 4,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4% και η Φωνή Λογικής με 2,9%. Το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων (Κασιδιάρης) συγκεντρώνουν από 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 4,4%. Στο 12,6% διαμορφώνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 31,5%, διατηρώντας προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 16,9%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 10,2%, το ΚΚΕ 7,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,9%, η Ελληνική Λύση 5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,7% και η Φωνή Λογικής 3,4%. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2% το καθένα, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και άλλο κόμμα με 5,2%.

Παράσταση νίκης

Συντριπτικό είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην παράσταση νίκης.

Το 64,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα που θα επικρατήσει στις επόμενες εκλογές, ανεξάρτητα από την προσωπική του κομματική προτίμηση.

Μόλις το 8,5% εκτιμά ότι θα κερδίσει η ΕΛΑΣ, ενώ το 3,6% επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, διαφορετική είναι η εικόνα όταν οι πολίτες καλούνται να εκτιμήσουν ποιο κόμμα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση. Η ΕΛΑΣ προηγείται με 36,9%, έναντι 28,8% του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 10,4% θεωρεί ότι δεύτερη θα είναι η Νέα Δημοκρατία.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll για το Action 24 στην Περιφέρεια Αττικής, σε δείγμα 2.001 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με συνδυασμό τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων και αναφερόμενο περιθώριο σφάλματος ±2,19%.

Πρωτιά Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με 30%.

Ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 21,4%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 16,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,5%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για το ποιος από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το 38,1% απαντά «κανένας», ενώ το 28,2% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα και το 12% τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η απάντηση «άλλος» συγκεντρώνει 15,1%, ενώ το 6,6% δεν απαντά.

Οριακό προβάδισμα της αυτοδύναμης κυβέρνησης έναντι των συνεργασιών

Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη ως προς το καταλληλότερο μοντέλο διακυβέρνησης.

Το 47,8% θεωρεί ότι είναι καλύτερο για τη χώρα να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 45,7% προτιμά κυβέρνηση συνεργασιών. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών περιορίζεται στις 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, με το 6,5% να μην απαντά.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αττική

Η ακρίβεια και το κόστος ζωής αναδεικνύονται με μεγάλη διαφορά ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τους κατοίκους της Αττικής, συγκεντρώνοντας ποσοστό 66,6%.

Σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν η χαμηλή αγοραστική δύναμη με 19,2%, η στέγαση και τα ενοίκια με 18,9%, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση με 17,5%, καθώς και η ασφάλεια και η εγκληματικότητα με 13,6%.

Το ενεργειακό κόστος συγκεντρώνει 13,2%, η υγεία και η κατάσταση του ΕΣΥ 13,1%, ενώ η παιδεία βρίσκεται στο 12,7%.

Η δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων. Το 74,8% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι» στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση έχει λάβει επαρκή μέτρα για να συγκρατήσει το νέο κύμα ακρίβειας. Αντίθετα, θετική απάντηση δίνει το 24,1%, ενώ το 1,1% δεν απαντά.

Ελληνοτουρκικά και διεθνής θέση της χώρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη διεθνή θέση της Ελλάδας.

Στο ερώτημα πόσο τους ανησυχεί η ένταση στα ελληνοτουρκικά, το 34% απαντά «αρκετά» και το 14,4% «πολύ». Συνολικά, το 48,4% εκφράζει σημαντικό βαθμό ανησυχίας.

Από την άλλη πλευρά, το 30,1% δηλώνει ότι ανησυχεί λίγο και το 20,6% καθόλου, ενώ το 1% δεν απαντά.

Παράλληλα, θετική είναι η αποτίμηση της διεθνούς και αμυντικής θέσης της χώρας κατά την τελευταία επταετία. Το 60,2% εκτιμά ότι η θέση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί, έναντι 34,6% που διαφωνεί. Το 5,2% δεν εκφράζει άποψη.

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