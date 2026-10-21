Συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ: Από το μέτωπο της Ουκρανίας στις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την κρίση στο Ιράν – Όλα όσα συζητήθηκαν

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Το ενδεχόμενο επανέναρξης των τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ο πρόεδρος της Ρωσίας συμφώνησε επί της αρχής να επαναληφθούν οι συνομιλίες μετά τις 10 Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου.

Εφόσον προχωρήσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα είναι η πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο που θα πραγματοποιηθούν τριμερείς συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

Τις σχετικές πληροφορίες έδωσε στη δημοσιότητα ο σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Ανάκτορο του Κωνσταντίνου. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο ίδιος και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, έλαβε μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις επαφές του Γουίτκοφ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες στο Όσλο της Νορβηγίας. Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο την ενημέρωση του Κρεμλίνου, οι συνομιλίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την Ουκρανία έως τις οικονομικές σχέσεις και την κρίση με το Ιράν.

Ουκρανία: Το ενδεχόμενο επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η αναζήτηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου αποτέλεσε τον βασικό άξονα των επαφών. Ο Πούτιν αναγνώρισε τις προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του Γουίτκοφ και του Κούσνερ.

Στη συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέτασαν τρόπους επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Ο Πούτιν εξέφρασε, παράλληλα, την πρόθεσή του να συνεχιστεί η συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

Κομβικό σημείο των συζητήσεων ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η δυνατότητα επανέναρξης των τριμερών διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο χωρών και των ΗΠΑ.

Η ρωσική πλευρά εμφανίζεται έτοιμη να επιστρέψει στις συνομιλίες εντός Νοεμβρίου, ενώ ως πιθανός τόπος διεξαγωγής του νέου γύρου αναφέρθηκε το Άμπου Ντάμπι. Ο Ουσακόφ περιέγραψε ως εξής την πορεία των επαφών: «Οδεύουμε προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Κατά τη συνάντηση, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν αποτελεσματικά εγκαταστάσεις της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και εξακολουθούν να προελαύνουν στη ζώνη της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε επίσης από τον Γουίτκοφ να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στη Μελάνια Τραμπ για τη δράση της στον ανθρωπιστικό τομέα, με ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κατάστασης στην Αλιόσκι.

Τι μετέφερε ο Γουίτκοφ από τις επαφές στο Όσλο

Ενημέρωση για τις συνομιλίες που είχε στη Νορβηγία παρείχε στον Πούτιν ο Αμερικανός απεσταλμένος, παρουσιάζοντας παράλληλα τις δικές του εκτιμήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι θέσεις που διαμορφώθηκαν μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών κατά τις επαφές στο Όσλο.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κιέβου δεν περιλαμβάνουν αρκετά στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίλυση της σύγκρουσης. Παράλληλα, η Μόσχα αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ εντόπισαν «νέες αποχρώσεις» στη στάση των Ευρωπαίων, χωρίς ωστόσο οι αλλαγές αυτές να θεωρούνται επαρκείς από τη ρωσική πλευρά.

Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ

Πέρα από την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Γουίτκοφ συζήτησαν την προοπτική μιας συνάντησης στην Κίνα, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Πούτιν παρουσίασε συγκεκριμένες σκέψεις για το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συνάντησης των τριών ηγετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ιδέα παραμένει ανοιχτή, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν την έχει απορρίψει, ενώ η κινεζική πλευρά προετοιμάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησής της.

Και οι τρεις χώρες εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για μια τέτοια πρωτοβουλία. Εφόσον πραγματοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει «θύελλα σχολίων και εκτιμήσεων».

Η απελευθέρωση του Χάμπαρντ

Στο πλαίσιο των επαφών, ο Χάμπαρντ αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στον Γουίτκοφ στο αεροδρόμιο Πούλκοβο, ώστε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε ότι η απόφαση του Πούτιν αναμένεται να εκτιμηθεί τόσο από τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και από την αμερικανική κοινή γνώμη.

Ντίζελ και κοινά οικονομικά σχέδια Ρωσίας-ΗΠΑ

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε και στην εφαρμογή των συμφωνιών για τις προμήθειες ντίζελ. Οι δύο πλευρές επισήμαναν ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν στη σταθερότητα των αγορών καυσίμων.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης μεγάλων κοινών οικονομικών έργων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τη διμερή συνεργασία.

Το Ιράν και τα περιθώρια διπλωματικής λύσης

Η κατάσταση γύρω από το Ιράν αποτέλεσε ακόμη ένα θέμα της συνάντησης.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική διευθέτηση της κρίσης, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συνδράμει στις προσπάθειες για την επίλυσή της.

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