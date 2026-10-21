Κάλυψη ενοικίου 50% για επιλέξιμους φοιτητές και δάνεια με 0% επιτόκιο για νεαρά ζευγάρια ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα

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Η κυβέρνηση της Αλβανίας θα καλύψει το 50% του ενοικίου για τους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια, βάσει σχεδίου νόμου για προσιτή κοινωνική στέγαση που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση και έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για εξέταση.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε τα μέτρα κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα της χώρας, όπου συζήτησε τρόπους για την ανακούφιση των κοινωνικών προβλημάτων, στην υποστήριξη των νέων και στην επέκταση των ευκαιριών στέγασης.

Το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης στοχεύει να καταστήσει τη στέγαση προσιτή για φοιτητές και νέους επαγγελματίες στα Τίρανα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει μια εντελώς νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών ενοικίασης χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το κράτος θα καλύψει το ήμισυ του ενοικίου για τους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο Ράμα αποκάλυψε επίσης ότι το νομοσχέδιο επεκτείνει την οικονομική στήριξη για την ιδιοκτησία κατοικίας, προσφέροντας στεγαστικά δάνεια με 0% επιτόκιο για νεαρά ζευγάρια και θέτοντας ανώτατο όριο επιτοκίων 3% για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και τους νέους επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της αύξησης της χρηματοδότησης για τις πολιτικές απασχόλησης των νέων και της δημιουργίας ευκαιριών για εκπαίδευση, απασχόληση και επαγγελματική ανάπτυξη.

«Για μένα, όλοι αυτοί οι νέοι που θέλουν να εργαστούν, να επιδιώξουν την εκπαίδευση και να διακριθούν μέσω του ταλέντου, της γνώσης και της σκληρής δουλειάς —αυτοί είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μου και το επίκεντρο αυτών των φιλοδοξιών και προσπαθειών», δήλωσε ο Ράμα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα για την επέκταση της χρηματοδότησης προς υποστήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, αναφέροντας το πρόγραμμα «Διπλασιάστε την Επιχείρησή σας», το οποίο υποστηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις μέσω κρατικών εγγυήσεων. Ο Ράμα ευχαρίστησε τις τράπεζες για την υποστήριξή τους σε αυτό το πρόγραμμα και εξέφρασε την πρόθεσή του να επεκτείνει τη συνεργασία στον τομέα της στέγασης και μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για νέους και νέες επιχειρήσεις.

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