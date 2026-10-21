Πράσινο φως από τη Ρωσία για νέο γύρο τριμερών συνομιλιών με ΗΠΑ και Ουκρανία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε την Τετάρτη, 21/10, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ότι η Ρωσία είναι καταρχήν πρόθυμη να ξαναρχίσει τον Νοέμβριο τις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τη δήλωση αυτή έκανε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, βασικό αντικείμενο του νέου κύκλου διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι η «οικοδόμηση ενός συστήματος ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης», όπως μετέδωσε το Reuters. Οι εκπρόσωποι των τριών πλευρών είχαν συναντηθεί τελευταία φορά τον Φεβρουάριο.

Ως πιθανός τόπος διεξαγωγής των νέων συνομιλιών εξετάζεται το Αμπού Ντάμπι, με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται «περίπου στα μέσα Νοεμβρίου». Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο Ουσάκοφ σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Vesti.

Τι μετέφερε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, κατά την ενημέρωση του Ρώσου προέδρου, ο Αμερικανός απεσταλμένος παρουσίασε τα αποτελέσματα των επαφών που πραγματοποίησε την Τρίτη στο Όσλο. Εκεί συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και τον πρόεδρο της Φινλανδίας.

Αναφερόμενος στις θέσεις που παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις αυτές, ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ «επισημάνε ορισμένες νέες προσεγγίσεις, νέα σημεία στις θέσεις των Ευρωπαίων και του Κιέβου, αν και δεν περιείχαν πολλά στοιχεία που να είναι χρήσιμα στο πλαίσιο της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης».

Η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ διήρκεσε τρεις ώρες και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη συζήτηση για την εφαρμογή της συμφωνίας που είχαν συνάψει στις 9 Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία αφορά τις προμήθειες ρωσικού ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκε και η κατάσταση στο Ιράν. Ο Ουσάκοφ μετέφερε τη θέση του Πούτιν για τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών, σημειώνοντας: «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι οι δυνατότητες της διπλωματίας απέχουν πολύ από το να έχουν εξαντληθεί και ότι είναι τόσο δυνατό, όσο και απαραίτητο, να επιτευχθούν συμφωνίες με την Τεχεράνη, η οποία αποτελεί στρατηγικό μας εταίρο».

Παράλληλα, ο Ρώσος σύμβουλος υπογράμμισε ότι «η Ρωσία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικών και διπλωματικών λύσεων στο ιρανικό ζήτημα».

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων στο Παρίσι, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα – Νέες διαδηλώσεις το Σάββατο, μπαίνουν στο παιχνίδι και τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Ομάδα των ΜΑΤ αναπτύχθηκε έξω από σοκολατερί της οικογένειας της Μπριζίτ Μακρόν – Σάλος από την καταγγελία συνδικάτου αστυνομικών

Ανοιχτός στο «πάγωμα» των μετώπων στην τρέχουσα γραμμή δηλώνει ξανά ο Ζελένσκι σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία











