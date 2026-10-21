Ανοιχτός στο «πάγωμα» των μετώπων στην τρέχουσα γραμμή δηλώνει ξανά ο Ζελένσκι σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο «Fox & Friends» την Τετάρτη ότι είναι ανοιχτός στο να παγώσει τις πρώτες γραμμές του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η μακροχρόνια σύγκρουση.

Ο Ζελένσκι έκανε το σχόλιο αυτό αφού ρωτήθηκε αν θα «δεχόταν μια ειρηνευτική συμφωνία που θα παγώνει τα πάντα όπως είναι τώρα, όπου εξακολουθείτε να διατηρείτε το 75% ή περισσότερο της χώρας σας, ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησε».

⚡️ BREAKING: Zelensky says he agrees to freezing the conflict Journalist: “Would you accept a peace deal that freezes everything the way it is right now? Where you still keep 75% or more of your country? Regardless of how it started. Would you accept where it is right now?” Ukrainian President: “Yes, if we right now we have to freeze and I think this is real way to end this war.” — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

«Ναι, αυτή τη στιγμή, πρέπει να παγώσουμε», απάντησε ο Ζελένσκι. «Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας πραγματικός τρόπος για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Το ονομάζουμε κατάπαυση του πυρός ή “σταματήστε να σκοτώνετε” όπως το αποκάλεσε ο Πρόεδρος Τραμπ».

«Πάγωσε και σταμάτα. Και, φυσικά, αυτό είναι το ελάχιστο που χρειαζόμαστε από τη Ρωσία σήμερα. Στη συνέχεια, φυσικά, θα απευθυνθούμε στον πρόεδρο και στους Ευρωπαίους και θα ζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας», συνέχισε.

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό… να μην φοβάστε», είπε επίσης ο Ζελένσκι. «Χρειαζόμαστε 9,5 εκατομμύρια ανθρώπους [που] έχασαν τα σπίτια τους, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, παντού. Τους χρειαζόμαστε να επιστρέψουν στην Ουκρανία απλώς για να ζήσουν και να χτίσουν τη χώρα τους».

Η Ρωσία έχει απορρίψει τις προτάσεις για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία, λέγοντας ότι θα έδιναν στο Κίεβο χρόνο να επανεξοπλιστεί.

«Δεν θα υπάρξει εκεχειρία για να τον επανέλθει στα λογικά του και να τον γεμίσουν με όπλα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο X την Τετάρτη ότι «η Ρωσία χτυπά τη χώρα μας σχεδόν κάθε ώρα».

«Φυσικά, δεν χάνουμε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά χάνουμε ανθρώπους. Λόγω των ρωσικών επιθέσεων, χάνουμε ανθρώπους και χρόνο. Είναι τόσο κρίμα, γιατί τα παιδιά μας δεν έχουν πραγματική ζωή και παιδική ηλικία. Όχι μόνο τα παιδιά, αλλά όλοι οι άνθρωποι», έγραψε σε άλλη ανάρτηση.

«Γι’ αυτό πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό. Ελπίζω ότι οι εταίροι μας, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, θα μας βοηθήσουν. Ο Θεός να μας ευλογεί, οι δυνατοί στρατιώτες μας να παραμείνουν δυνατοί στο πεδίο της μάχης. Με βοηθάει να παραμένω δυνατός σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε σήμερα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ότι η Μόσχα είναι κατ’ αρχήν πρόθυμη να ξαναρχίσει τον επόμενο μήνα τις συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες από τον Φεβρουάριο.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης.

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