Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων στο Παρίσι, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα – Νέες διαδηλώσεις το Σάββατο, μπαίνουν στο παιχνίδι και τα «Κίτρινα Γιλέκα»

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Νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας για το βράδυ της Τετάρτης προς την Πέμπτη επιβλήθηκε σε περιοχές του Παρισιού, μετά τις ταραχές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο των διαδηλώσεων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μεταξύ άλλων, η κυκλοφορία θα απαγορευτεί στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ.

Η αστυνομία απαγορεύει επίσης τις συγκεντρώσεις αργά το απόγευμα και τη νύχτα γύρω από το προεδρικό μέγαρο, την Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία, τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Η αποψινή είναι η τρίτη συνεχόμενη νύχτα κατά την οποία επιβάλλονται τέτοιου είδους απαγορεύσεις στο Παρίσι.

Τα Κίτρινα Γιλέκα μπαίνουν στις κινητοποιήσεις, ανακοίνωσαν διαδήλωση για το Σάββατο (24/10)

Την ίδια ώρα, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» κατέθεσε σχέδιο για τη διοργάνωση μεγάλης διαδήλωσης στο Παρίσι το προσεχές Σάββατο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τη γαλλική κυβέρνηση.

Ο Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι όσοι επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των επόμενων κινητοποιήσεων θα εμποδιστούν, ενώ την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε συναντήσεις με συνδικαλιστικούς ηγέτες, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Εκπρόσωπος του κινήματος «Gilets Jaunes» («Κίτρινα Γιλέκα»), μιας κινητοποίησης που αναπτύχθηκε σε επίπεδο βάσης και δεν συνδέεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρουσίασε τα σχέδια για την πραγματοποίηση πορείας στην καρδιά του Παρισιού, η οποία θα διέλθει και από περιοχές που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Παράλληλα, φοιτητικές οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδηλώσεις την ίδια ημέρα, διεκδικώντας μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Από την πλευρά τους, οι ακτιβιστές των «Κίτρινων Γιλέκων» επιδιώκουν να αναζωπυρώσουν το κίνημα που εμφανίστηκε το 2018, με αιχμή την αντίδραση στην αύξηση του κόστους ζωής και τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

«Όσοι επιδιώξουν να προκαλέσουν αναταραχές στα κέντρα των πόλεων το ερχόμενο Σάββατο θα εμποδιστούν», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κατάρ, όπου πραγματοποιεί επαφές με στόχο τη σύναψη ενεργειακών συμφωνιών, την ώρα που η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

«Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός στην κορυφή του κράτους», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.

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